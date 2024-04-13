垃圾徵費｜世上無完美答卷　日法美經驗值得香港參考

近月，垃圾徵費成為香港社會不少人茶餘飯後的熱話題。這個政策醞釀至今20年，如今卻導致滿城風雨。事實上，全球不少國家都有類似的垃圾徵費計劃，甚至已實行數十載，香港在垃圾收費及回收落後不少發達國家。基於這個出發點，記者特意找來分別居住在日本、美國、法國的港人移民，了解當地做法及他們的心聲。



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從日本、法國到美國，許多人或許會認為他們地方大、空間大，根本與香港沒有可比性。的確，這些國家在空間方面與香港有着天壤之別。然而，當中的普遍性不容輕忽，香港還是有許多可以參考的地方。何況，這些國家不乏公寓大廈，類似香港密集式的居住環境還是有的。

讓記者印象至深的地方是，這些政府在垃圾徵費、分類回收政策、教育、設施配套已走得很前，當地人的環保分類意識普遍也較高，令垃圾處理變得更有效。香港政府一開始推行垃圾徵費，強調的就是要購買垃圾袋，卻沒仔細考慮處理回收垃圾的能力（包括綠在區區全港收集站、廚餘回收機等明顯嚴重不足），相形見絀。

巿民的回收習慣

日本的垃圾分類回收十分仔細複雜，但當局的指引、配套十分完善，一般家庭其實並不用花太多時間來處理垃圾，而且熟能生巧，日子久了也不太難記。日本的垃圾區分為可燃垃圾（包括廚餘）、金屬、塑膠、玻璃、危險品如打火機、破爛玻璃、陶瓷等，還有紙類（報紙和卡紙分開處理）等。

在日本的小學，學生吃過午飯後，除了分工打掃收拾，更會各自處理自己餐盤上的廚餘、把牛奶盒壓平回收，從小已養成好習慣。

法國的教育同樣十分到位，不僅從小就在學校教授這方面的知識，社會上還形成節約減廢、分類回收的風氣，民眾有感環保是「份內事」——市民外出用膳會把托盤上的吃剩的食物及垃圾分類棄置、拿着玻璃到專門回收點的景象可見一斑。

有多少巿民已有在家中進行垃圾分類的習慣？(資料圖片/梁鵬威攝)

香港自問在這方面做到多少？有多少巿民已有在家中進行垃圾分類的習慣？

劏房樓、三無大廈：收稅勝過買膠袋？

在上述外國案例中，公寓大廈大多是依靠徵收垃圾費的形式來收取（以戶型、人數、單位大小等不同收費），皆因這些住宅是當局很難有效監察。香港部份住宅，尤其是劏房大廈、三無大廈面對同樣爭議。在這類大廈統一向每戶徵收垃圾處理費，或許是一個方法。

廚餘問題考驗各國

在整個訪問的過程中，記者發現廚餘是無分國界最令人頭痛的難題。本港每天約有11,130公噸都市固體廢物有三成為廚餘，而且很容易發臭，引起衛生及蛇蟲鼠蟻等問題。在日本，他們的垃圾桶內設有除臭劑、香味劑，可以有效抑制難聞氣味，值得香港參考；在法國，部份人透過「冷凍廚餘」來解決，但他們地方大，在家多放一個雪櫃不難，反觀香港說要廣泛推動廚餘回收，只能靠政府的回收機，搞不好會釀成更多衛生問題。

至於美國，當局教導市民以「層層疊」方式，即一層廚餘、一層樹枝樹葉（乾咖啡渣或木屑也可）的擺放方式去阻隔臭味，這種做法主要是為了讓人堆肥之用，在香港似乎太離地，但這類有機的處理方式亦是可參考及多作推廣的，在農地、校園、商業應用上可多思考。

廚餘是日本、法國和美國的共同煩惱，香港又可以如何處理？(網上圖片)

這也讓記者想起在澳洲讀書期間的經驗，以昆士蘭省布里斯本為例，許多家庭的廚房鋅盤都接駁了一個廚餘處理器，只餘將廚餘倒入（骨頭、硬物除外），按下掣不消幾秒就能處理掉。香港未來是否引入類似的家用廚餘設備，政府能否向巿民提供鼓勵優惠或補貼？或許值得繼續討論。

沒完美答卷

回顧日、法、美的經驗，多少說明了垃圾處理問題沒有完美的答卷，具體政策還是得因地而異。不過，從受者的分享中，可見各國並非求盡善盡美，相關政策也非「洪水猛獸」，容讓犯錯、容讓不跟隨、容讓形同虛設，但至少早已啟動，逐步來改善。上述國家的公寓大廈同樣面臨難以監察的問題，政策成功與否主要靠收費（垃圾稅或垃圾費）及市民自願性，在某些情況下才施加罰則。

香港的垃圾徵費計劃內容相對簡單，買膠袋裝好垃圾便可。然而，如果計劃最終未能有效大幅提高回收率、養成巿民做分類回收的習慣，恐怕只向巿民和消費者「開刀」的又一徵費措施。

香港政府把握現有時間做好回收配套、試行落實和相關解說工作，才是首要任務。(資料圖片/何頴賢攝)

環保永遠走在路上 當局宜把握時間

最後，受訪者還提醒了我，香港人的適應性從來都很強，多年來本身對分類已有一定程度認識，不論由香港走到任何國度、面對複雜無比的徵費及回收政策，實際上沒碰到大問題。任何改革都需要時間，「適應之說」未免過於小題大做。

擺在當局眼前的時間已經不多，在經歷廿年時間、投入數億公帑、開展近千個試點，覆蓋幾十萬人的試行後，政府如果只因眼前阻力，最後全盤擱置計劃，恐怕只會令香港的垃圾處理問題繼續原地踏步，功虧一簣。如何把握現有時間做好回收配套、試行落實和相關解說工作，才是首要任務。

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