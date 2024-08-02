土耳其愛貓厭狗？　埃爾多安政黨推流浪狗「大屠殺法」惹議

7月30日，土耳其議會三讀通過一項法案：授權圍捕和在某些情況下甚至可以撲殺境內估計多達400萬隻流浪狗，因牠們大多缺乏免疫的照顧、且面對惡劣的生存環境及更高攜帶病原微生物的機率。法案旋即在國內引起巨大的回響和反應，土耳其主要在野黨共和人民黨（Cumhuriyet Halk Partisi，CHP）主席歐澤（Ozgur Ozel）表明，將就侵犯動物生命權向憲法法院提出異議。



土耳其大國民議會代表經過連續兩天馬拉松式的通宵會議後，日前批准了上述法案，支持這項法律草案的包括有總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）領導的執政正義與發展黨（AKP，簡稱正發黨）及其極端民族主義盟友的成員。在投票前夕，動物權益份子在國內外多個城市舉行了數十場抗議活動，迫使政府撤回此一被稱為「大屠殺」（massacre）的法案。

根據新法例，土耳其地方市政當局可以對當地的流浪狗進行絕育，並將牠們安置在收容所和等待民眾收養。假如當局在30日內找不到主人，便可以將狗隻安樂死；另外，具有攻擊性行為或患有傳染病的狗同樣會被安樂死，以防範日益增加的攻擊事件和狂犬病病例。據世衛組織（WHO）的統計，犬類是狂犬病的主要宿主和傳播者，造成每年超過5.5萬人死亡。

7月27日，土耳其伊斯坦堡一場集會上，示威者抗議政府起草的新法案，該法案旨在清理流浪狗。(Reuters)

而據土耳其安全街道和捍衛生命權協會 6 月發布的一份報告指出，過去兩年已有 100 多人因流浪狗襲擊或流浪狗引發的交通事故而死亡，其中包括 50 名兒童，故該組織正積極推動政策，要求清除街上的所有流浪狗。

有伊斯坦堡居民對新法表示不滿，更因此而睡不着覺：「這些看着我們眼睛尋求幫助的動物將會被消滅，在我看來，沒有人能夠奪走上帝創造的生命。」也有人對這項措施表示歡迎，因他的孫兒曾被流浪狗咬傷：「他們應該把狗從街上帶走，給牠們找到家或將牠們置於保護之下。」

有份參與近日伊斯坦布爾反對示威的動物權益份子Zulal Kalkandelen表示： 「我們的人民多年來一直與流浪狗一起生活，事實上已經有數個世紀了，現在所有這些動物都將被消滅。他們計劃將狗隻集中到庇護所，我們稱之為『死亡營』，一段時間以來，這個國家一直存在着一場煽動流浪動物仇恨的運動。」

埃爾多安也在議會發表演說時聲稱，他是在回應「沉默的大多數」的號召。(Reuters)

土耳其政府對「大屠殺」的說法予以否認，稱「這不是『大屠殺』法，而是一項『收養』法。」埃爾多安也在議會發表演說時聲稱，他是在回應「沉默的大多數」的號召。他說：「事實是社會上很大部分人希望這個問題盡快得到解決，讓我們的街道對每個人，尤其是我們的孩子來說變得安全。」他強調當局不能對這種呼聲無動於衷，重申當局的做法與歐洲其他國家的建議沒有什麼不同。

不過，當地動物權益份子和民間團體指出，目前該國的動物收容所容量僅為10 萬隻左右。他們警告說，過度擁擠的收容所將變得難以管理，並迫使狗變得具有攻擊性，在缺乏監督機制的情況下，可能會導致大規模撲殺，或有多達800 萬隻流浪狗可能面臨危險。

將國家經濟問題轉移到狗狗身上？

這項法律之所以引起不少爭議，不僅因為多個世紀以來流浪狗一直是土耳其人生活的一部分，還因為新法是令人想起1910年發生在土耳其的流浪狗慘劇。當時的鄂圖曼帝國在伊斯坦堡圍捕約6萬隻流浪狗，再將牠們送到馬爾馬拉海（Sea of Marmara）的一座岩石荒島上自生自滅，這些狗由於沒有東西可吃，最終相互廝殺甚至吞食，下場慘不忍睹。

有反對人士認為，當局是希望將國內的經濟問題轉移視線至狗隻身上。(Reuters)

另一方面，有反對人士認為，此舉背後或許有政治因素。今年3月底，正義與發展黨在地方選舉中經歷了歷史性的失敗，並將最高得票率輸給了主要反對派共和人民黨。由於土耳其正努力應對接近100% 的通貨膨脹，有意見認為埃爾多安有機會在算計，希望透過這個問題鞏固自己的執政地位。

當前，共和人民黨經已表明不會實施該法律。然而，新通過的法案對不履行處理流浪者職責的市長處以最高兩年的監禁，引發外界懷疑該法律將被用來追捕反對派市長。伊斯坦堡大學教授Eyup Cicerali 表示：「我們知道我們國家的問題；全世界也知道我們的問題。現在有經濟危機，我們到處都存在人權問題。但他們想把這些主要話題轉移向這些動物身上。」

還有更人道的替代方案……

事實上，流浪狗問題並非土耳其獨有，舉例日本因流浪狗問題衍生出「不要寵物回收車」巡迴制度，這種車會在日本的各城市間穿梭，回收飼主不要的貓狗，而這些貓狗在最多7日內若無人領養，就會受到人道處置，當地每年結束約30萬隻收容動物的生命。

土耳其向來是有名的「貓天堂」，但該國或許對狗隻來說卻可能成為「地獄」？(Getty)

印度則於2001年發布一條禁止殺狗的法律，自此之後流浪狗的數目激增，全印度的流浪狗超過2,500萬隻。近年，鑑於當地的狂犬病已是世上最嚴重的國家之一，當局千方百計想要控制流浪狗數目，最後決定執行全國性的捕捉節育計畫（Animal Birth Control，月ABC），捕狗大隊會在大街小巷尋找流浪狗，把牠們帶回去打狂犬病疫苗，並做結紮手術，以控制流浪狗的數量。

國際動保團體四爪（Four Paws International）呼籲土耳其不要批淮這項新法律。他們指出，雖然管理流浪狗對於控制狂犬病疫情十分重要，但是大規模捕殺並不能達到理想的效果。過去有研究發現，捕殺後短期內流浪狗數量確實會迅速下降，但是不久之後其又會迅速上升，甚至給當地居民帶來更大麻煩。

國際愛護動物基金會（IFAW）也表示，有些情況下大量捕殺流浪狗會導致倖存的狗進入新的地區，流動性增強反而會增加狂犬病的風險。而且，大量捕殺流浪狗會讓倖存狗隻獲得更多的食物，從而增強其生存和繁殖能力，並且足以讓幼狗活到成年。所以幾年之內，該地區流浪狗的數量又會回升到最初的水平。

有獸醫組織亦指，對狗狗實施安樂死的成本比絕育和疫苗接種高出許多倍。(Reuters)

曾幫助組織針對擬議立法的抗議活動的律師 Elcin Cemre Sencan 認為，有更人道的方式來解決人們的擔憂，例如施以大規模絕育和為狗隻接種疫苗。她強調：「科學研究表明，對動物尤其是狗隻進行絕育不僅會減少牠們的數量，還會減少牠們對人類的攻擊。」有獸醫組織亦指，對狗狗實施安樂死的成本比絕育和疫苗接種高出許多倍。

根據最近的一項民意調查，不到 3% 的土耳其公眾支持撲殺流浪狗。許多當地人歸咎流浪狗的數量過多是因為當局沒有盡力執行先前的規定，即將流浪狗捕獲、絕育並送回牠們被發現的地方。

隨着近期全國各地眾多動物愛好者聚集在一起的抗議活動，加上反對派控制的地方當局宣布他們將不會實施這項法律，有分析認為強行推動流浪狗立法，對埃爾多安來說或許是一個危險的舉動。所謂「一念天堂、一念地獄」，土耳其日後會否由「貓天堂」淪為「狗地獄」，就看當局的執法手段，全球各地的動保份子也將嚴加注視。