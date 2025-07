脫口秀王朝崩塌與YouTube的電視革命：將起翻天覆地的變化？

美國有一種傳統電視形式叫晚間脫口秀,一般內容是調侃當下的熱點事件,並邀請嘉賓到現場接受主持人訪談。節目的製作團隊一般很龐大,內容精心製作,各種妙語連珠和針砭時弊,不僅是娛樂,也是公共生活的一種形式。這些脫口秀的主持人仿若明星,節目可以吸引大量觀眾,因此也是電視台的重要廣告來源。可以說,各種脫口秀就是各大電視台的標桿台柱。



中國觀眾偶爾也能在手機上刷到美國脫口秀的影片,對於Stephen Colbert、Jimmy Fallon、Jimmy Kimmel、Seth Meyers應該都有印象。早年的David Letterman在國內應該還有不小的知名度。

但這些年,隨着串流媒體和數碼平台的崛起,傳統電視觀眾不斷流失,觀眾年齡群也不斷老化,這些晚間脫口秀也日益難以為繼。日前,CBS宣佈將於2026年5月永久停播《深夜秀》節目The Late Show with Stephen Colbert,並終結自1993年延續至今的整個深夜秀系列。由於這檔節目曾是晚間脫口秀裏的標桿,CBS的這個決定可以說是深夜脫口秀行業迄今為止最重大挫折,也是傳統晚間電視節目一個時代的終結,引發不少感歎。

又由於CBS之前因為《60分鐘》事件和特朗普對簿公堂,最後賠了1,600萬美元私了,而Stephen Colbert這檔節目上一個最主要的話題就是批評諷刺特朗普,讓人們覺得CBS下線節目是不是出於政治目的。

但據報導,Stephen Colbert這檔節目運營成本奇高無比:在紐約Ed Sullivan Theater錄製,每期有線下觀眾,製作團隊200人,有一支現場樂隊,Colbert本人年薪2,000萬美元。這麼大一個預算,這個節目在前些年還是盈利的,但現在不行了:年輕觀眾已經遠離深夜秀節目,廣告收入大幅下降。節目每年虧損4,000萬美元,簡言之,就是自己都養不活自己,那憑什麼僱這麼大一個團隊?憑什麼給Colbert這麼高的年薪?而他每天調侃諷刺特朗普,確實是政見的表達,但如果能夠在財務上幫助這個節目,倒也無妨。

問題在於,很多觀眾已經看膩了這種政治調侃。年輕觀眾對此更無興趣。Colbert的政治輸出幫不到節目。最後,CBS說,裁剪節目「完全是出於財務考慮」。

其實,脫口秀節目的落幕,只是傳統電視落幕的一個縮影。在數位化時代,這些傳統的電視形式面臨着嚴峻挑戰,觀眾都在轉向更加靈活、更加多元、更加開放的免費的數碼平台。

今天早上我就看到《華爾街時報》一篇文報導,指出在美國,YouTube已經贏得了電視觀眾爭奪戰。

文章指出,在傳統電視衰退的同時,YouTube正在以驚人的速度發展,成為美國電視端(大屏電視)收視率最高的影片平台。最早,YouTube只是一個在電腦上看影片的網站(對應前移動互聯網時代的優酷),在移動互聯網時代,人們的使用習慣發生轉變,YouTube成為人們在手機和移動設備等小屏上觀看影片的選擇。最近幾年,在小屏領域,受到TikTok等平台短片形式的衝擊——但YouTube專注於長影片,有自己的細分市場,很難被短片所取代。最新的趨勢則是,YouTube向電視端發展,使用者開始從個人移動設備,轉到用客廳裡的電視機觀看YouTube。

截至目前,YouTube的日均觀看時長已經超過10億小時,超過了迪士尼旗下廣播網路、十多個有線電視頻道和三個串流媒體服務的總收視時長。當前的YouTube是「可進可退」,提供長影片,衝擊電視電影;提供短片,分食TikTok的短片市場。

但用戶使用習慣的變化(大屏化、長影片化)也使得YouTube開始更多地向長影片、紀錄片、脫口秀等高品質的娛樂和內容轉型。這種變化進一步豐富了觀看者的選擇,也為內容創作者提供了新的機遇——YouTube上的各種網紅、製片人、表演者、創作者開始製作更長、品質更高的影片,以吸引在客廳裏共同觀看的家庭和朋友群體。YouTube也在快速改進自己的電視應用,增加新的功能,試圖讓人們花更長的時間觀看其提供的免費影片。

最終,這些平台爭奪的是用戶的時間和注意力。YouTube涉足電視端,不僅侵蝕傳統電視的份額,也給Netflix帶來了挑戰。最終,雙方爭奪的是頂尖的內容創作者。YouTube的平台屬性更強,傾向於將內容決定權留給獨立創作者;而對於Netflix而言,可能要考慮是否用重金將頂尖的YouTube內容創作者挖到自己的平台上。

未來還會有更多的內容形式,例如在中國方興未艾的短劇,在美國也開始流行。很顯然,短劇可以用電視端收看。YouTube顯然是一個天然的埠。

但在整個過程裏,傳統的有線電視網路、荷里活的大銀幕電影,都成了「看客」,只能看到自己的份額和市場不斷被蠶食,在觀眾爭奪戰中節節敗退。畢竟,他們已經是上一個時代的媒體了。

可以參考《華爾街時報》的文章《YouTube贏得了電視觀眾爭奪戰》(https://t.zsxq.com/KQZ34);以及筆者之前寫的文章《電影的衰落,與未來藝術娛樂整合者——遊戲》https://mp.weixin.qq.com/s/Xk14Q2Vlz_1Gnipe3WT6CQ

從晚間脫口秀和傳統電視的衰落,到YouTube在美國電視端的崛起(特別是《華爾街日報》這篇關於YouTube的報導),其實可以看到文化娛樂、知識內容領域的一些趨勢。當然,美國、歐洲和東亞(中國、日本、韓國等)有很多文化上和消費習慣上的差異,但也很多東西是共通的,可能跨越國家、社會和文化而存在。

個人的幾點看法。

1. 用戶想看大屏,通過大屏看長內容:習慣於看手機的用戶,並不會只想用手機看影片。他們也想看大屏,而且如果是通過大屏,就不是刷短片了,而是看時長更長,需要更多關注、更有深度、資訊廣度和密度更大的內容。這裏,YouTube是當然之選,因為YouTube是以長影片見長的。關鍵是要有好的內容。現在有人說一切都短片化,而且橫屏都不做了,只做豎屏,這肯定是片面的。

2. 電視端的優勢:所謂的大屏就是電視。用電視端,一是出於聲效考慮,大屏畢竟看得清楚;二是出於社交要求,即在客廳裡和家人朋友一起收看節目(伴隨使用手機/移動設備的移動互聯網一代長大成家,這種需求一定會增加);三是物理基礎設施的「升級」——例如現在在電動車裏,車載電視越來越多是個標配。車載電視屬於電視端,而非手機端。

3. 全場景同步的需求:對於用戶來說,最方便的辦法當然是使用同一個平台,在不同場景裏切換使用,在手機上可以看,在電腦上可以看,在家裡客廳可以看,出去住酒店時可以看,在車上也可以看,同一個平台的埠是互通的,收藏內容、流覽記錄、觀看偏好都可以同步(而不是手機端和電視端割裂)。YouTube顯然抓住了這一波,讓那些已經習慣在手機上、電腦上看YouTube的使用者,在移到電視端的時候,自然選擇YouTube。(現在我在國內沒有找到好的解決方式,像B站和雲視聽小電視似乎不是互通的。愛奇藝都是長內容。如果有好的、類似的YouTube這樣的解決方案和平台,還請網友們推薦。)

4. 場景可以觸發習慣:電視端出現的「場景」非常重要。《華爾街時報》文章寫道,很多人是在租房時打開電視,看到電視上有YouTube的logo,才第一次發現YouTube可以在電視上看。之後就形成了使用習慣。我原來也不知道YouTube電視版,是這幾年在境外住民宿或小酒店,在房間裏的電視上看到的,覺得很方便)。這種場景為形成使用習慣建立了基礎:使用者將來再看自己的電視的時候,就會用YouTube。有的人甚至會因此購買電視機。

