搶走Tomorrowland、Summer Sonic　泰國成亞洲音樂節之都？

泰國前總理賽塔（Srettha Thavisin）去年上台時，正是Taylor Swift全球巡演如火如荼展開之際。這位樂壇天后所到之處引來各家媒體頭條，學者亦爭相研究「Taylor Swift經濟學」。

雖然因為新加坡政府攬下亞洲演唱會獨辦權，泰國最終與Taylor Swift失之交臂，但與此同時，泰國卻在近年攔獲多個享譽國際的大型音樂節主辦權。業界人士稱，無論在經濟或是文化意義上，這些音樂節都有比一場演唱會更高的回報。



「每個人都想來泰國，對嗎？即便你不來音樂節，人們也都想來泰國。」——來自曼谷的Maho Rasop音樂節創辦人Sarun Pinyarat對《香港01》記者如此表示。

近年來，泰國音樂產業發展迅猛，已經躋身亞洲音樂產業收入最高的TOP5，在東南亞地區則是當之無愧的第一位。依託泰國自身對海外遊客的吸引力，政府着眼將泰國的文化影響力轉化為實質經濟收益。

「所以這是一個額外的誘因……他们可能喜欢在音樂節之後或之前去清邁，他们去海灘，他们到大自然裏去……」Pinyarat稱：「我認為這是許多大IP選擇泰國的原因之一，因為泰國本身已经是一個大的旅游目的地。」

圖為泰國曼谷音樂節Maho Rasop總監Sarun Pinyarat。（受訪者供圖）

2023年，時任總理賽塔直接領導成立了國家軟實力戰略委員會 (National Soft Power Strategy Committee)，下設包括旅遊、節慶、音樂等多個小組，而音樂節是「節慶」領域工作的重中之重。政府承諾提供直接的財政補貼、減免娛樂稅、進口設備關稅以及為國際藝人提供個人所得稅優惠。 這些措施旨在降低大型音樂節的舉辦成本，令泰國在亞洲地區獨具競爭力。

總理親邀大型音樂節進駐

本月初，泰國政府宣佈，來自比利時的世界級電子音樂節Tomorrowland將於2026年進駐泰國春武里，成為該音樂節的亞洲首站，預期將吸引數十萬國內外觀眾，並且預計在未來五年連續舉辦。在比利時，Tomorrowland每年吸引超過40萬觀眾到場，帶來高達2.81億歐元的經濟增長、1,900個全職工作崗位和7590萬歐元的政府稅收。

圖為2024年，在巴西舉行的Tomorrowland音樂節。（Getty）

此外，亞洲區內知名度最高的Summer Sonic在2024年將泰國作為走出日本、海外拓展的第一站，來自美國的Hip Hop音樂節Rolling Loud也在2023年進駐泰國，成為該音樂節的亞洲首站，再加上Tomorrowland的進駐， 泰國作為國際音樂活動舉辦地的吸引力迅速增強。

據泰國英文媒體The Nation報道，除了政策支持外，總理賽塔也親自出馬招商引資，與Tomorrowland和Summer Sonic的主辦方高層會面，積極爭取讓他們落地泰國。至於另一個知名電音音樂節Creamfields Thailand，政府在場地選擇——芭堤雅(Pattaya）的Legend Siam主題公園、周邊交通管制等方面給予了大力支持。

Clockenflap創辦人：港府新簽證收費政策令人失望

近年來不少知名國際音樂節尋求海外擴張，而本港僅在去年獲來自韓國的Waterbomb音樂節青睞，在西九文化區一連兩日舉行。

本港最大型的音樂節Clockenflap的創辦人Sweeting表示，新加坡和泰國正在積極採取措施，儘可能為活動組織者提供便利，以吸引遊客參與節慶活動，並因此獲得了相應的回報，而香港可以做得更多。他表示，最近港府將海外藝人簽證費用增加了五倍，尤其令人失望。

圖為Clockenflap創辦人Justin Sweeting。（受訪者供圖）

港府今年在財政預算案中增加人才入境費用，新規則下，各項人才及資本投資者入境需要多繳600元的申請費，簽證簽發費亦從原本230元的統一收費，改為按逗留期限長短實施兩級制收費：逗留180日或以下收600元，180日以上收1,300元。意味着每位海外藝人的簽證成本從230元驟增至至少1200元。早前已有議員反映新收費對來港表演的樂團影響巨大，已有樂團因此取消在港演出。

相比之下，泰國政府則在近年為大型音樂節工作人員降低簽證收費、豁免工作許可。此外，Pinyarat表示，如果音樂節能夠吸引10個以上國家的人員參加，便有資格向政府申請一項為國際活動提供的補貼，而主辦方則需要同時舉行產業交流活動，促進國外業者與泰國業界的交流。2024年舉行的Maho Rasop音樂節，政府提供的補貼佔比達到總投資額的18%。

Sweeting則在郵件中對港府的政策表示無奈：「這樣的措施不僅讓我們難以盡己所能為城市發展貢獻力量，更在根本上與促進文化交流的目標背道而馳。」

圖為2024年，在泰國曼谷舉辦的Maho Rasop音樂節現場。（受訪者供圖）

圖為2024年，在泰國曼谷舉辦的Maho Rasop音樂節現場。（受訪者供圖）

根據泰國會議展覽局(TCEB)2024年在Maho Rasop音樂節進行的調查，該年度約6200名觀眾參加了音樂節，當中2成為外國人，從住宿、餐飲到交通上的消費，再加上對本地供應鏈等在內的間接影響，該總經濟影響為7100萬泰銖（約1720萬港元）。

雖然無法與大型音樂節產生的經濟效益相媲美，但正是像Maho Rasop這樣的音樂節，推動了泰國本土音樂節產業迅速發展壯大。據泰國《世界日報》2024年報道，泰國一年就舉辦約300場音樂節。

香港空間不足？ Clockenflap多虧「一班西方人」得以促成

但對於樂評人、音樂表演策展人袁智聰而言，香港僅有的一個Clockenflap已經是來之不易。從小吸收來自國外的音樂資訊、看音樂節的影片，在香港也能看一場戶外音樂節也成了他夢寐以求的事情：「你不一定要有錢飛到哪裏看，而是自己本地已經有，而且好像是城市的一個文化象徵一樣。」

圖為樂評人、音樂表演策展人袁智聰。（香港01）

袁智聰表示，在Clockenflap以前，香港過去多年來一直未能有一個大型戶外音樂節，最關鍵的原因就是沒有空間——「不是你有錢就能搞」。多年來，香港業內雖不少人想辦本土音樂節，但卻不知從何下手——「是Clockenflap那班人、一班西方人，他們最初是打開Google Map，找哪裏是綠色，看做不做得到，有外國人那種think out of the box的思維」，才促成了如今的Clockenflap。

從最初的數碼港到西九，再到中環海濱活動空間，Clockenflap如今有了獨一無二的城市海濱風景線，令Pinyarat也不禁艷羨：「我做夢都想要這樣的場地。」

但中環海濱並非永久性活動用地，而是以短期租約形式由私人機構運營。目前承租的Central Venue Management Limited租約即將到期，發展局局長甯漢豪上月表示將進行重新招標，並將此前3年租期延長至5年，以便營運方投放更多資金及資源。

圖為2024年，在泰國曼谷舉辦的Maho Rasop音樂節現場。（受訪者供圖）

Sweeting就曾經表示：「香港需要一個像中環這樣的空間，才能實現成為世界級活動樞紐的目標。我認為這裏擁有絕佳的、壯麗的海濱景觀，但總有理由要開發、建造購物中心。」

袁智聰稱，他並不把Clockenflap當做是理所當然的存在：「甚至我自己都有點焦慮：『啊如果這班人什麼時候真的放棄香港不做了呢，那我們就沒有（Clockenflap）了。因為其實他們是不是每年都賺大錢呢？——其實不是。是有心在先。』」