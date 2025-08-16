中東各國「財報」亮眼　中國遊客成最大「KPI」？

得益於不斷簡化的簽證政策與航線的增加，中東地區正吸引着越來越多的中國旅行者。



據阿聯酋APCO Worldwide網站、英國Meer網站等多家外媒日前報道，隨着中國與中東國家之間的聯繫不斷深化，加上簡化的簽證流程和增加的航班，雙向旅遊增長趨勢顯著；中東地區的文化新奇感和旅行高性價比，正吸引着越來越多的中國遊客。同時，多個領域的商業機會也在持續增加。

報道稱，中國是全球最大的出境遊消費國。2024年中國公民出境旅遊人數超過1.23億人次，處於歷史高位水平，而中國遊客的身影也越來越多地出現在中東地區。

據沙特旅遊局統計數據顯示，2024年，沙特阿拉伯接待了14萬名中國遊客，這一數字使得中國成為沙特第二大遊客來源國。沙特旅遊業的目標是到2030年每年吸引1.5億人次遊客，其中預計有500萬人次來自中國。

沙特紅海新城項目將包括紅海首個私人住宅島拉赫克島（Laheq），圖為發展模擬圖（FB@Red Sea Global）

今年5月，沙特旅遊局率沙特德拉伊耶公司等境內企業參加上海國際旅遊交易博覽會，德拉伊耶公司旅遊與戰略合作總監納伊夫·奧夫利亞表示，隨着中國遊客赴沙特旅遊人數的持續增長，德拉伊耶正在為中國遊客打造全方位定製體驗，包括配備中文講解的文化展廊、沙特本土及國際風味餐廳，以及沉浸式奢華住宿體驗。

奧夫利亞說，「作為沙特阿拉伯吸引中國遊客打造支付生態的一部分，德拉伊耶也會接入相應的支付生態體系，為中國遊客在沙特阿拉伯消費提供便利。此外，自然文化遺產和美食是最受中國遊客青睞的兩大項目，越來越多的中國人喜歡定製化的沉浸式體驗，這也會是沙特旅遊機構未來工作的重點。」

相關訊息顯示，目前，沙特阿拉伯和中國之間每周有數十個直航航班，中國南方航空還將於9月2日開通廣州至利雅得直飛航線，該航線將直接連接粵港澳大灣區與海合會核心經濟圈，為中沙能源貿易、基建投資及文旅交流打造「空中新走廊」。

廣州利雅得航線是南航運營的由粵港澳大灣區飛往沙特的第二條航線。這也是南航暑運旺季在中東地區執行的第四條廣州往返航線。航線開通後，廣州直飛中東地區航線航班量將達到每周27個往返。

上述媒體報道提到，今年4月11日，阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋）調整了對中國公民的免簽政策，持有效期6個月以上普通護照的中國公民可免簽入境阿聯酋，每180天內總停留時間不超過90天。為中國遊客在阿聯酋的旅行節奏與停留時間提供了更大靈活性。

獅身人面像・埃及旅遊・埃及自由行・埃及地標：(Photo by Alex Livesey - FIFA/FIFA via Getty Images)

作為阿拉伯聯合酋長國首都，阿布扎比是中國旅行者的熱門旅遊目的地之一。根據阿布扎比文化與旅遊部提供給觀察者網的資料，2025年，阿布扎比第一季度接待過夜遊客達140萬人次，其中中國是表現最佳的客源市場之一。

今年7月8日，阿布扎比文化與旅遊部與中國攜程集團進行了深入交流，意在文化演藝、國際賽事、數字娛樂、遊戲電競、藝術展覽及明星營銷等領域展開更具開創性、全鏈路合作。

資料顯示，阿布扎比已連續九年被評為「全球最安全城市」之一，扎耶德國際機場及其新建的A航站樓為中國旅行者往返帶來極大便利。在阿布扎比，中國旅行者還可以享受到提供定製體驗，包括專屬行程、中文導遊以及沙漠探險、文化遺址參觀等精選活動。

作為阿聯酋七個酋長國之一的迪拜，其對中國市場的吸引力近年來在不斷提升。2024年迪拜共接待1872萬人次國際過夜遊客，按年增長9%，位居 「2025年世界最佳旅遊目的地」榜單第三位。

圖為未註明日期的效果圖展示了華特迪士尼公司計劃在阿聯酋阿布扎比（Abu Dhabi）建造的迪士尼主題樂園度假村。（Walt Disney Imagineering/REUTERS）

阿布扎比teamLab Phenomena（teamLab）

此外，中卡之間的航班運力也在持續增長。根據卡塔爾航空提供給觀察者網的數據，該航司目前在中國每周運營61個航班（含代碼共享），覆蓋8座城市：北京、上海、廣州、杭州、廈門、成都、重慶和香港。

中國駐卡塔爾大使曹小林曾於今年5月撰文稱，越來越多的中國遊客將卡塔爾作為出境遊目的地，2024年入境卡塔爾的中國遊客達9.7萬人次，按年增長77%。中卡之間的人文交流也非常活躍，學習中文、熱愛中國文化的卡塔爾青年正在日益增多。

阿布扎比teamLab Phenomena作品（teamLab）

被稱為「萬象之地」的阿曼蘇丹國（簡稱：阿曼），同樣以其豐富的自然景觀和文化遺產吸引着包括中國在內的世界各地的遊客。

根據阿曼遺產和旅遊部中國代表處提供給觀察者網的資料，旅遊業正在成為阿曼經濟增長新引擎，計劃到2030年，旅遊業收入佔阿曼GDP總量的3.5%。

阿曼遺產與旅遊大臣薩利姆今年初在接受中國媒體採訪時表示，「期待更多中國遊客訪問阿曼，探索阿曼自然風光與文化遺產，也歡迎中國投資者參與阿曼的旅遊開發，助力阿曼實現經濟多元化目標。」

3月27日，阿曼遺產和旅遊部中國代表處在北京舉辦了 「你好，阿曼」旅遊推廣活動，阿曼駐華大使館一等秘書扎基婭·沙克西婭（Zakiya Al Shaqsi）表示，希望通過旅遊推廣，讓更多中國遊客了解阿曼的獨特魅力，促進兩國在旅遊領域的交流與合作。

資料顯示，9月12日至14日，阿曼將首次亮相2025廣東國際旅遊產業博覽會（CITIE），向中國及世界旅行者展現其獨特的自然風光和深厚的文化底藴。

此外，觀察者網還了解到，中國東方航空即將推出北京往返阿曼馬斯喀特的直航，屆時兩地旅行者的互訪將更加便利。

根據巴林Bahrain Edb網站此前報道，預計到2028年底，巴林旅遊業將為中東的GDP貢獻 1336 億美元。

相關資料顯示，2023年10月，中巴簽署《中華人民共和國文化和旅遊部與巴林王國旅遊部旅遊合作諒解備忘錄》；11月，中國公民組團赴巴林旅遊業務正式開展。

近年來，隨着旅遊與商務往來需求的增加，中巴兩國之間的直飛航線相繼開通。2024年5月28日，巴林開通了巴林國際機場至中國上海浦東機場的航線，該航線也是巴林首個直飛中國航線；此後，海灣航空還開通了從巴林到廣州、上海的直飛航班。