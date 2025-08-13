AI打爛美國電腦科畢業生飯碗　有人申請6千份工零offer領失業救濟

據美媒報道，隨着亞馬遜（Amazon）和微軟（Microsoft）等美國科企多次裁員，並大量採用人工智能（AI）編程工具，美國的電腦科畢業生表示他們都很難找到科技類相關工作。有人被迫「轉行」，亦有人申請近6000份職位後都未能找到工作，最後要搬回父母家和領取失業救濟。有畢業生形容被困在AI的「厄運循環」（doom loop）；儘管他們可以利用AI同時向多間公司發送履歷，但企業亦採用AI對履歷進行篩選甚至作出拒絕。



據《紐約時報》報道，自2010年代初以來，許多億萬富豪、科企高管，甚至美國總統都在鼓勵年輕人學習編程，他們認為這些技能將有助於提升學生的就業前景和整體經濟發展。科技公司承諾為電腦科（Computer Science）的畢業生提供高薪和各種福利。

2012年，微軟高層史密斯（Brad Smith）發起一個旨在推動更多高中開設電腦課程的活動上表示：「他們（電腦科畢業生）的起薪點通常超過10萬美元（約78.5萬港元），另加1.5萬美元（11.77萬港元）的入職獎金和價值5萬美元（約39.25萬港元）的股票獎勵。」

高薪厚職加上能夠參與熱門應用程式開發的機會，迅速推動電腦科的蓬勃發展，該領域研究的是電腦程式設計和演算法。根據非牟利組織計算研究協會（Computing Research Association）的數據，去年美國電腦科的大學學生人數超過17萬人，是2014年的兩倍有多。該協會每年從約200間大學收集數據。

2024年8月7日，德國法蘭克福，一位註冊用戶坐在電腦屏幕前，由美國公司OpenAI開發的應用程式ChatGPT 正利用人工智能編寫電腦程式碼。（Getty）

遺憾的是，隨着能夠快速產生數千行電腦程式碼的AI程式設計工具的普及，再加上亞馬遜、英特爾、Meta和微軟等公司的裁員潮，這個多年來一直被科技界領袖奉為「金飯碗」的的前景正變得黯淡。這種轉變正打亂許多電腦科應屆畢業生的就業夢想，迫使他們無奈之下「轉行」。

25歲的泰勒（Zach Taylor）就是其中一位「受害人」。他於2019年入讀俄勒岡州立大學，主修電腦科學，部分原因是他高中時喜歡編寫電子遊戲程式。當時，科技業的工作機會似乎很充裕。

然而，自2023年畢業以來，泰勒已經申請5,762份工作。儘管他獲得13次面試機會，惟卻沒有得到任何全職工作邀約。

泰勒坦承，這個求職過程是「我經歷過最令人沮喪的經歷之一」。

泰勒無奈地指，去年他從事軟件工程實習的那間電子公司未能錄用他。今年，他嘗試申請麥當勞的工作來補貼家用，但「因缺乏經驗」被拒。他最後只能搬回俄勒岡州的父母家，並正在領取失業救濟金。

泰勒表示：「很難找到繼續申請工作的動力」。

2025年2月8日，比利時布魯塞爾，ChatGPT的人工智能手機應用程式與其他AI聊天機械人應用程式一起出現在手機屏幕上。（Getty）

據報道，由於科技企業紛紛採用AI編程助手，一些公司減少了對初級軟件工程師的需求，電腦科的畢業生感到壓力尤其巨大。這種趨勢在三藩市市中心特別明顯，像CodeRabbit這樣的AI編程助手廣告板上都宣稱，能夠比人類更快、更好地調整程式碼。

預測公司牛津經濟研究院（Oxford Economics）的資深美國經濟學家Matthew Martin表示：「目前，不幸的是，尤其是對應屆大學畢業生來說，最有可能被自動化的職位正是他們想要的入門職位。」

計算研究協會的執行董事Tracy Camp表示，今年電腦科的畢業生可能受到的打擊尤其嚴重，因為許多大學才剛開始培訓學生如何使用AI編程助手，而這正是科技公司所追求的最新技能。

一些畢業生表示，他們感覺深陷AI的「厄運循環」。如今，許多求職者使用像Simplify這類專業的AI工具，根據特定職位量身訂做履歷，並自動填寫申請表，從而能夠快速申請眾多職位。同時，大量求職者湧入的公司也開始使用AI系統自動掃描履歷並拒絕候選人。

2025年5月28日，Anthropic CEO Dario Amodei表示，在未來1至5年內，AI或導致美國50%的白領入門工作職位消失，涉及科技、金融、法律和諮詢等行業。（Getty）

為了脫穎而出，最近從克拉克大學畢業，主修數據科學的Audrey Roller表示，她在求職申請中強調其人文技能，例如創造力。她親自撰寫求職申請，並沒有利用AI助手。惟她最近申請了一份工作，發出申請後三分鐘就收到拒絕郵件。

22歲的Roller感嘆：「有些公司正在使用AI工具篩選候選人，抹去人性因素，當你認為演算法已決定妳是否能夠負擔生活帳單時，實在很難保持動力。」