爭論華盛頓成「第51州」烽煙再起　特區自治夢背後掀兩黨權力鬥爭

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）決定把華盛頓特區（Washington, D.C.）警察置於聯邦政府直接控制之下，並在市內部署約800名國民警衛隊士兵，這讓華府應享州地位的呼聲再次在美國國內、國外響起。但由於共和黨目前掌控眾議院、參議院和白宮，特區建州法案通過的可能性微乎其微。

民主黨認為，華盛頓特區成為州可以保護它免受特朗普的干涉，並保護市政府免受他更廣泛的聯邦政府接管威脅。由於華盛頓是傳統的民主黨票倉，倘若建州成功，可能會增加民主黨在國會的議席。共和黨批評，民主黨方支持建州法案只是在進行權力爭奪。



特朗普8月11日把華盛頓特區警務聯邦化，下令800國民警衛隊士兵進駐首都。華盛頓特區市長鮑澤（Muriel Bowser）同日把華盛頓應建成美國「第51州」的話題推至風口浪尖，稱特朗普的行動「令人不安且史無前例」。

鮑澤在記者會上稱：「我們知道我們對民主的參與權是脆弱，這就是為什麼你們聽到我和在我之前、許多、許多的華盛頓居民倡導（華盛頓）哥倫比亞特區獲得完整州份地位的原因。」

2025年8月11日，2025年8月11日，美國華盛頓，在總統特朗普（Donald Trump）宣布部署國民警衛隊，並授權聯邦政府接管華盛頓特區警察局後，華盛頓特區市長鮑澤（Muriel Bowser，中）在警察局長 史密斯（Pamela Smith，左）和消防局長唐納利 (John Donnelly, Sr.，右）的陪同下，舉行新聞發布會發表講話。（Reuters）

2021年，華盛頓特區最接近建州成功的一次

建立一個新州需要國會通過一項法案，儘管數十年來圍繞此問題進行積極活動，但建州支持者迄今未能實現此目標。

眾議院1993年就特區建州進行投票，但這項法案失敗告終，當時大量民主黨人投下反對票。2020年，弗洛伊德（George Floyd）之死引發的抗議活動導致特朗普政府不顧鮑澤反對，在特區部署國民警衛隊，讓這項議案再次起死回生。

2025年8月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）在位於華盛頓特區的甘迺迪中心（Kennedy Center）回答記者提問。（Reuters）

2020年6月，眾議院表決通過特區為美國第51個州，這是自哥倫比亞特區成立以來的首次，當時僅有一名民主黨議員投反對票。然而，該法案仍未能在共和黨控制的參議院進行全院表決，並遭到白宮反對。2021年，該法案再次在眾議院通過，但儘管時任總統拜登（Joe Biden）支持此議題，法案仍未取得進展。

在爭取建州、長達數十年的抗爭當中，倡導華盛頓成「第51州」的人們在2021年迎來最佳機會。當時，眾議院通過一項使特區成為第51個州的法案，且民主黨掌控國會兩院和白宮。但即便如此，這項法案也從未在參議院進行投票表決。如今共和黨在華盛頓佔據主導地位，使得華盛頓的建州運動更加希望渺茫。

圖為2023年8月15日，華盛頓的美國國會大樓。（Reuters）

特區和州份的區別

美國憲法制訂者通過把華盛頓設為特區而非州份，剝奪其居民許多其他美國人享有的權利。他們在國會沒有投票權。他們在眾議院有一名代表，可參與辯論和委員會工作，但不能就立法投票。

建州法案提議選舉兩名參議員和一名州眾議員。這議題對民主黨人來說仍然至關重要，它在這個黑人佔多數的城市觸及平等和種族正義的理念，支持者聲稱這將糾正歷史錯誤並確保選民得到適當的代表。然而，共和黨人批評設立新代表的努力是推進其議程受阻的民主黨人所進行的權力爭奪。

鮑澤稱：「儘管我們繳納稅款，事實上，我們人均繳納的稅款超過大多數州，但我們不是一個州，我們無法控制特區國民警衛隊。我們沒有參議員或完全的自治權。有限的地方自治權讓聯邦政府能夠以多種方式侵犯我們的自治權。」