聯邦政府接管華盛頓警力　依法為期30天　特朗普：將要求國會延期

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前將華盛頓特區警務聯邦化，依法為期30日。他8月13日表示，自己將會要求國會長期延續（long-term extensions）聯邦政府對華盛頓特區警力的控制期限。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）13日報道，特朗普當日在甘迺迪中心（The Kennedy Center）發表講話時，被記者問到他否會與國會合作，延長聯邦政府對華盛頓特區執法部門接管期限。

據《哥倫比亞特區地方自治法》（District of Columbia Home Rule Act）第740條，除非國會延長，否則聯邦對地方執法部門的控制期限只有30天。

2025年8月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）在位於華盛頓特區的甘迺迪中心（The Kennedy Center）發表演說。（Reuters）

對此，特朗普表示30天的時間似乎並不足以完成解決問題，所以政府將向國會提出延期要求。他指出，國會須要通過一項解決犯罪問題的法案，其中應包括延長聯邦控制華盛頓特區警務的期限。

特朗普強調，如果他宣布進入國家緊急狀態，延長期限一事就不必經國會的同意，但暫無意這樣做，而且國會共和黨人應該會作出一致同意的表決。

2025年8月12日，美國華盛頓特區，總統特朗普（Donald Trump）宣布聯邦政府接管首都後，一面印有「解放華盛頓特區」字眼的橫幅被人懸掛在美國會大廈對面的橋上。（Reuters）

報道稱，雖然共和黨在國會兩院皆佔多數議席，但由於大多數立法都要多於參議院60票的門檻才能通過，而該黨在參院僅佔53席，所以延期仍需要至少7名民主黨人倒戈支持才能通過。