日參政黨魁稱「日本人優先」非歧視外國人　籲守護國民生活

日本參議院選舉上月結束，成立僅5年、主張「日本人優先」的參政黨一舉拿下14個議席，但其口號亦引來民粹主義、煽動排外情緒的批評。參政黨代表神谷宗幣近日接受台媒採訪時卻解釋，這口號的初衷不是號召歧視外國人，而是呼籲關注「讓日本人富起來」、守護日本人的生活。



「日本人優先」的口號類似美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提出的「美國優先」（America First），不免令人聯想到極右保守主義的觀點。但神谷宗幣表示，提出口號是為了遏制全球主義過度擴張。

他指出近年來中國人頻繁在日本買地、買房，甚至「買下」一座海島，加劇日本國民不安情緒。參政黨因此主張針對外國人在日「買房不住」增加稅率，並收緊取得經營管理簽證的標準，以提高外國人移民門檻。

日本參政黨代表神谷宗幣解釋，「日本人優先」口號不是要煽動排外，而是呼籲重視「讓日本人富起來」、「守護日本人」、「培育日本人」這樣的觀點。（日本參政黨網站）

但他也解釋，這個口號不是想傷害在日外國人的情感，因為它不是「不要小看日本」那種強硬語氣，而是「讓日本人富起來」、「守護日本人」、「培育日本人」這種自立自強的觀念。他補充指，在日本說「日本人優先」，正如在中國說「中國人優先」一樣是理所當然。

神谷稱，過去日本人的經濟和生活逐漸被犧牲，參政黨只是「希望能重新振興起來」。

據日本出入國在留管理廳數據，截至2024年底，留日外國人總數約為377萬人，創歷史新高，但占日本總人口的比例僅為3%。