特朗普極右盟友Laura Loomer　「打小報告」起家的平民政治判官？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的第二個總統任期已超過200日，一位擅長散播陰謀論、發表仇恨言論的右翼政治運動人士魯默（Laura Loomer），已彷佛成為特朗普內閣聘用和解僱官員的核心人物。



有美國媒體統計，魯默的公開施壓行動已導致特朗普今屆政府中至少15名人士「丟官」，方式包括直接解僱或撤銷聯邦機構的政治提名。究竟，這位魯默是何方神聖，她又是否真的有如此能耐？



現年32歲的魯默，出生於亞利桑那州圖森市（Tucson），在一個猶太人家庭長大，家中還有一兄一弟。她表示自己在一個「非常暴力的家庭」中長大，主要是因為她的弟弟患有精神疾病。她12歲時父母離異，不久後被送到寄宿學校。她曾就讀於麻薩諸塞州的Mount Holyoke College，一個學期後退學；她認為自己因為保守而受到針對。 其後，她轉學到佛羅里達州的巴里大學（Barry University），並於2015年畢業，獲得廣播新聞學士學位。

魯默自稱是個調查記者，曾為多個右翼媒體工作，包括「真理計劃」（Project Veritas）、蓋勒報告（Geller Report）、叛逆新聞（Rebel News）和資訊戰爭（InfoWars）。魯默自稱是「親白人民族主義者」（pro-white nationalist）和「自豪的伊斯蘭恐懼症患者」（proud Islamophobe），並多次在公共場合發表種族主義和反穆斯林言論。

2024年4月2日，美國極右翼人士魯默（Laura Loomer）。（Getty）

而在其個人X平台上也擁有超過170萬粉絲，其中最引人注目的粉絲包括白宮幕僚長威爾斯（Susan Wiles）和國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。

魯默過往言論一貫「惹火」，曾因違反仇恨言論政策和發布虛假資訊等原因被多個社交平台（包括Facebook、Instagram和Twitter）封鎖而聲名狼藉。

2023年4月，特朗普曾試圖聘請魯默加入他的總統競選團隊，惟她的資深競選顧問最終成功制止魯默的加盟。但在特朗普去年的總統競選期間，她陪同特朗普參加了許多活動，並拜訪了特朗普在海湖莊園的住所。特朗普經常在集會和社群媒體上稱讚她。

在特朗普今年1月上任後，雖然魯默並未加入其內閣團隊，但她在社交平台X上坐擁170萬粉絲，讓她儼然成為特朗普旗下MAGA（讓美國再次偉大）陣營的一位重要旗手。

魯默曾說：「我們不會允許反特朗普人士和激進左翼分子成為本屆政府的守門人，推行『美國優先』議程。」她尤其喜歡被人拿來與已故共和黨參議員麥卡錫（Joseph McCarthy）作比較。後者發起了一場長達十年的運動，旨在驅逐所有在他看來同情共產主義的人。

網上不斷打「小報告」 致多名官員丟官

今年3月底，魯默在社交平台上發文，提到幾名她認為對特朗普不夠忠誠的國家安全委員會助理，這篇貼文引起特朗普的注意，他其後致電魯默要她來橢圓形辦公室會面。

4月2日，魯默攜帶一個厚厚的文件夾，在特朗普面前侃侃而談。她詳細闡述了她對時任副國家安全顧問黃之瀚（Alex Wong）的調查結果。

魯默3月26日指控時任國家安全顧問黃之瀚對特朗普不夠忠誠：

她指出，黃之瀚曾在2012年參與特朗普勁敵、共和黨人羅姆尼（Mitt Romney）的總統競選活動，他的妻子Candice Chiu曾擔任自由派大法官索托馬約爾（Sonia Sotomayor）的書記，並參與檢控國會山騷亂的示威者。

魯默當着幾位政府官員的面前嚴厲批評其他十多位幕僚，其中包括時任國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）。

在她發言結束後，特朗普對沃爾茲吼道：「我要把他們全部解僱。」特朗普解散會議，並在魯默女士離開時擁抱了她。魯默文件中提到的6名國家安全委員會官員迅速被解僱；黃之瀚在5月1日被解僱，沃爾茲則被調任美國駐聯合國大使。

據美國廣播公司的報道，魯默的公開施壓活動已導致6個聯邦部門的官員「墮馬」，其中包括國家安全局、國家安全委員會、司法部、衛生與公眾服務部、食品藥物管理局和國防部部等。這些官員大多曾擔任或被提名擔任政府高級職務，其中包括海關和邊境保護局的高級國家安全顧問霍金斯（Monte Hawkins）。

魯默說，一旦確定新的目標，她通常會私下將自己的發現報告給相關的內閣官員或機構，敦促他們採取行動。但如果她覺得自己的研究被忽視，魯默表示她會公開抗議，並利用自己在社交平台上的龐大粉絲群，增加對政府採取行動的壓力。

魯默強調：「有時我會私下發帖，有時我會公開，但如果在我私下發信息和政府部門採取行動之間間隔太久，我就必須公開。」

她表示：「如果人們認為他們可以安坐其位，無所事事，那他們就大錯特錯。」

少數能直通特朗普和白宮官員的右翼網紅

魯默表示，透過自己的工作，她與聯邦政府、白宮以及特朗普本人的高級官員保持直接聯繫。

她自豪地分享：「我與總統保持溝通。我堅定地支持他，我會一直支持下去。」

當被問及她定期與多少內閣官員保持聯繫時，魯默回答說：「我的意思是，我認識很多人。我從事這項工作已經很長時間了。」

魯默又指，並將自己的聯繫描述為新聞工作的一部分，即徵求評論。但與大多數記者不同的是，魯默通常會呼籲解僱這些官員，並經常為最終成事感到高興。

當特朗普8月初被問到魯默對其的影響力時表示，儘管魯默被外界視為「極右翼」（radical right），但他視她為「愛國者」（patriot）。

特朗普向記者指：「我認為她是一位愛國者，她會因為自己是愛國者而感到興奮，她不喜歡那些她認為對國家有害的事情。我喜歡她。」

魯默是特朗普的頭號粉絲：

政治影響力日漸提升……

除了「打小報告」導致官員落馬外，魯默的政治影響力還在不斷提升。上月23日，她在X平台上慶祝一項勝利，她稱：「今天，我拯救了這麼多美國公民，使他們免於親『哈馬斯聖戰士』的殺害。只有上帝知道，今天我揭露了國務院向加沙家庭發放簽證的『流氓行為』，親自拯救了多少人的生命。」

她指的是，國務院剛宣布暫停向加沙個人發放任何訪問簽證，同時正在審查其內部簽證發放流程的事。國務院未有說明為何決定進行審查，但這並沒有阻止魯默居功自傲。

紐約市立大學公共政策副教授Heath Brown表示：「魯默似乎確實得到了總統及其最親密的白宮顧問的關注。很難想像近代歷史上有哪個人不在白宮或聯邦政府擔任正式職務，卻對總統的關鍵決策擁有如此大的影響力。」他補充指，這種影響還正在加劇。

恐是特朗普政治生態下的「曇花一現」？

儘管魯默得到特朗普的賞識，且地位和影響力也在日漸提升，但她也不是每一次「打小報告」都總能成功，有時還會遭遇挫折，顯示出她的影響力依然有限。例如，近月，她成功推動美國食品藥物管理局（FDA）疫苗和基因療法監管官員普拉薩德（Vinay Prasad）下台，結果他又被復職了。

此外，她與特朗普的接觸並非毫無限制。今年6月，她試圖與總統一起在華盛頓甘迺迪中心觀看《悲慘世界》的演出，但一名白宮助手阻止她進入貴賓區。一番爭吵後，她終於放棄了。還有，她所有爭取白宮記者證的努力都是失敗告終。

2024年3月7日，美國右翼政治人士魯默（Laura Loomer，左一）與前總統特朗普（Donald Trump，左二）出席活動時合影。（X@LauraLoomer）2023年8月14日，美國右翼政治人士魯默（Laura Loomer，右一）與前總統特朗普（Donald Trump，右二）出席活動時合影。（X@LauraLoomer）

不僅如此，據《紐約時報》報道，素來對伊斯蘭持負面看法的魯默對特朗普的核心團隊而言是「毒瘤」，甚至得罪了特朗普核心圈內的不少人。

首先，她的極右翼觀點可能會在從移民、外交和國家安全政策上誤導國家。其次是，她發表反伊斯蘭言論和911陰謀論的說法，導致一些人對她敬而遠之。北卡羅來納州參議員蒂利斯（Thom Tillis）在X網站上寫道：「魯默是一個瘋狂的陰謀論者，經常發表令人作嘔的胡言亂語，意圖分裂共和黨。」

2023年8月14日，美國知名右翼人士魯默（Laura Loomer，左）與前美國總統特朗普（Donald Trump，右）出席活動時合影。（X@LauraLoomer）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的堅定支持者、共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）也稱：「很多人都需要對她的報道有所警醒。調查事實，然後將其編織成謊言以服務於她自己的政治議程，這並不能讓她變得善良或值得信賴。這讓她成為一個騙子，讓她變得危險。」

美國政治學者William Hall指出，魯默的影響力「既不特別獨特，也不令人意外」。他解釋說：「在當今高度動蕩的政治環境中，政治人物越來越多地被用來為自己謀取宣傳和支持，而這些觀點主要關注的是自我推銷和生存。在大多數情況下，這些人物既是消耗品，又是曇花一現。」