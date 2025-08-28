特朗普下令炒聯儲局理事　前財長耶倫批違法　促國會法院出手制止

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月25日宣布解除聯儲局理事麗莎·庫克（Lisa Cook，下稱庫克）職務，後者拒辭職料將為此提起訴訟。美國前財長耶倫（Janet Yellen） 27日在一篇評論文章中，批評特朗普的舉動違法且非常危險，敦促國會及法院出手制止，捍衛聯儲局的獨立性。



英媒27日刊登耶倫的評論文章，她在文中為庫克辯論，稱後者一直充分履行職責，特朗普提出的「正當解僱理由」純屬虛構，只是為其為獲取獨裁權力而作出的藉口。

2025年8月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在其社交平台表示，將即時解除聯儲局理事庫克（Lisa Cook，右）的職務。特朗普指，有充分理由相信庫克在一份或多份抵押貸款協議中做出「虛假陳述」。（Reuters）

耶倫強調，這宗事件並非只是針對聯儲局理事般簡單，而是殺雞儆猴般的恐嚇。特朗普向庫克開刀，是為了對聯儲局相關人員傳達「不認同總統看法的人，就是下一個（被針對對象）」的訊息。

耶倫警告，如果市場認定聯儲局政策是被政治命令支配，利率決策會議將會失執信譽，通脹預期或失控，美元作為全球準備貨幣的地位屆時也會備受威脅。

2024年10月17日，美國紐約市，時任財長耶倫（Janet Yellen）在美國外交關係委員會（Council on Foreign Relations）發表講話。（Reuters）

耶倫最後敦促，外界應對特朗普試圖解僱庫克一事感到憤怒，國會必須捍衛聯儲局的獨立地位；法院必須終結這場「違法的權力遊戲」；金融界也必須堅決反擊這波對美元信譽的攻擊。