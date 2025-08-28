關稅戰｜墨西哥據報下月對中國貨加徵關稅　以滿足特朗普的要求

彭博社8月27日引述消息報道，墨西哥政府計劃在9月公佈的2026年預算提案中，提高對中國的關稅，以保護該國企業免受廉價進口的衝擊，同時滿足美國總統特朗普（Donald Trump）長期以來的要求。



報道指，消息人士表示計劃上調的關稅，預計將涵蓋汽車、紡織品和塑料等進口商品；其他亞洲國家亦可能成為墨西哥加徵關稅的目標。

具體的關稅稅率尚未清楚，有關計劃仍可能發生變化。墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）下月8日將向國會提交預算案。由於她所屬的政黨和盟友在參眾兩院都佔三分之二多數議席，預料預算案在議會遇到的變數不大。

報道指，墨西哥還考慮向其他亞洲國家加徵關稅。（Getty）

自今年初以來，特朗普政府一直敦促墨西哥效仿美國，提高對中國進口商品的關稅。隨後墨西哥官員提出「北美堡壘」的概念，旨在限制來自中國的貨物，並加強美國、墨西哥和加拿大之間的貿易和製造業聯繫。