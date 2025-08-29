莫迪相隔7年再次訪華破冰　特朗普「神助攻」中印聯手反制美國？

美國與印度因關稅問題而矛盾升溫之際，印度總理莫迪（Narendra Modi）將於8月31日至9月1日訪華，出席在天津舉行的上海合作組織（簡稱上合組織）峰會；這將是他時隔逾7年再次訪華。



有分析指出，美國總統特朗普（Donald Trump）的關稅重手打壓印度，莫迪選擇此時與中國修好，一方面可撐住國內經濟，且可對美大打「中國牌」，增加談判本錢。所謂「中印合則兩利、鬥則俱傷」，但龍象是否因此就能共舞，甚至共同反制美國？



過去兩個月以來，印度積極推動與中國之間的關係改善，印度防長辛格（Rajnath Singh）、外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）先後訪華出席上合會議，兩人均是5年來首次到訪中國。8月中，外長王毅回訪印度，兩國就最敏感的邊界問題達成10點共識，雖然新意不多，但仍為中印營造良好氣氛，且雙方還磋商了恢復直航、放寬簽證等議題，為莫迪訪華製造成果。

莫迪早前也表示，很高興和王毅會面，並稱自去年於喀山與中國國家主席習近平會面以來，印中關係在相互尊重對方利益和關切的基礎上取得穩步進展。這是在2020年5月中印邊境爭議導致雙方關係緊張後，兩國關係釋出的最大正面訊號。

2025年8月19日，中印邊界問題特別代表第24次會晤在新德里舉行，王毅會見印方特別代表、國家安全顧問多瓦爾（中國外交部）

華府與巴基斯坦往來甚密成「導火線」？

中印兩國的關係可謂錯綜複雜。這兩個世界上人口最多的國家，是地區競爭對手，曾於1960年代爆發邊境戰爭，自2020年邊境衝突造成雙方士兵傷亡以來，兩國關係更是一直處於低谷。

不過，隨着特朗普第二任期大打「關稅牌」，高額的關稅政策迫使莫迪轉向尋求中國和俄羅斯的關注。另一個導火線，是印度和巴基斯坦今年5月發生衝突，雙方在多地發生交火，雙方動用了飛彈和戰機等武器。事後，特朗普總統不僅多次聲稱他曾在雙方之間進行斡旋以促成停火，還與巴基斯坦高層來往密切。

這讓新德里方面感到尷尬和「背叛」，因為印度堅稱是直接與巴基斯坦官員對話以停止戰鬥，並強烈否認任何第三方調解的說法。

中印邊境對峙風波料將以兩國談判了事。（資料圖片）

美國政治科學教授Christopher Clary表示，印度以為自己會成為美國非常親密的戰略盟友，但他們並未從華盛頓那裏獲得預期的支持。他說：「鑑於特朗普對於印巴調解以及貿易談判的聲明，新德里方面感受到，現在正是與中國等國接觸的時機。」

而對北京來說，除了解決邊界爭端之外，也希望與印度的關係在其他領域有所改善，以制衡新德里日益依賴美國及其盟友來維護安全的趨勢。

「中印關係回暖將降美國關稅衝擊」

事實上，邊境地區的和平對於促進經濟關係非常重要，隨着中印邊界問題達成10點共識，相信兩國的經貿發展合作將迎利好。近日，中國外交部發言人毛寧在有關的共識中，特別提到重啟「開仁青崗—昌古、普蘭—貢吉、久巴—南加三處傳統邊境貿易市場。」這一點或許已印證了兩國經濟關係將有所回暖。

印度在進口方面高度依賴中國，尤其是稀土礦物。圖為中國的稀土礦。（網上圖片）

對印度而言，中國是其第二大貿易夥伴，雙邊貿易額去年超過1,270億美元（約9,883億港元）。印度在進口方面高度依賴中國，尤其是稀土礦物。

有政經專家分析指出，如果中印關係回暖，美國關稅對兩國的衝擊可能會減輕，「隨着華盛頓提高對印度主要出口產品的壁壘，進入中國市場、更順暢的跨境貿易，以及協作的供應鏈網路，將有助於新德里減少對美國市場的依賴。」

也有分析指，對中國而言，贏得印度的支持也將提昇在亞太地區的影響力，帶來重大戰略效益，「新德里一直是美國主導的印太戰略的關鍵支柱，因此與印度建立更緊密的關係將使中國能夠證明，中國而非美國才是可靠的經濟和安全夥伴。」

分析指，中印皆意識到，由於兩國關係緊張，他們在地緣戰略上損失慘重。(Reuters)

新加坡國立大學南亞研究所專門研究中印關係的客座研究員Ivan Lidarev則表示，中印皆意識到，由於兩國關係緊張，他們在地緣戰略上損失慘重。他說： 「中印關係的改善，為獨立於華盛頓、由亞洲主導的貿易集團，創造了更大的空間。」他補充說，中印雙邊貿易可能會因此有所增長。

分析：可能只是「冷和平」，改善有限

縱然中印兩國似乎走出了過去5年多以來的低谷，但是否意味着兩國就能完全擺脫雙方過去的陰影？答案恐怕不容樂觀。

有分析指， 中印就着邊界問題的相關共識，對於解決邊境爭端這一難題的作用有限。雙方重申的內容，皆顯示出雙方在邊界問題談判上並未取得顯著進展，只是力求維護現狀，距離達成解決方案尚很遙遠。此外，中印雙方達成協議的具體內容，如儘早恢復兩地直航航班，相互提供簽證便利等，考慮到這些措施可急可緩，故對兩國關係回暖也未必有太大幫助。

印度總理莫迪（Narendra Modi）將於8月31日至9月1日訪華，出席在天津舉行的上海合作組織（簡稱上合組織）峰會，這是否意味中印之間的關係將持續回暖？(Reuters)

而且，從多瓦爾和王毅近日的表態來看，莫迪這次訪華，主要是參加上合組織峰會，並非對中國進行正式訪問。換句話說，中印關係還沒有恢復到雙方領導人能夠互訪的程度。

另一方面，印度近日就台灣問題出現立場前後不一的反覆表述。這不僅削弱了本輪中印外交接觸的積極氛圍，也揭示出印度有意打「台灣牌」。雖然，印方強調在相關問題的立場並無改變，但卻稱將繼續推進同台灣地區經濟、科技、文化合作。這當然令中國十分不快。

中國外交部發言人毛寧在記者會上回應相關問題時稱，中方對印方所謂「澄清」感到意外。在中方看來，印度這是出爾反爾，尤其是拿中方最為敏感的台灣問題說事，明擺着是和中國過不去。

內地輿論現時普遍不看好莫迪赴華能夠改善中印關係，認為他是想假借與中國修好來反制美國對印度的關稅施壓。(Reuters)

事實上，內地輿論也普遍不看好莫迪赴華能夠改善中印關係，認為印度近期展示出改善印中關係的意願，是想假借與中國修好來反制美國對印度的關稅施壓。中國人民大學教授金燦榮近日發文稱：「中國不會走聯合印度反制美國的路。在對美博弈方面，中國向來依靠自己。比如在關稅問題上，就是憑一己之力迫使美國坐下來談判。中國有足夠的自信，僅憑自身力量就足以與美國抗衡，無需借助外力。」

網路大V「九邊」也發文說：「印度近日又在沖中國拋橄欖枝，不出意外，這是在給自己提供和美國談判的籌碼，威脅美國如果繼續對它強硬，它就倒向中國。等美國態度一軟化，說不定立刻交投名狀。」

從上述種種可見，鑑於兩國互不信任，挑戰依然存在，有分析表示：「兩國關係的任何改善都可能有限，恐怕只是冷和平」、「中印關係解凍或許有助於雙邊關係正常化，但不太可能改變雙邊關係，因為競爭和衝突將持續存在。」