印度總理莫迪晤王毅　籲妥善處理中印邊界問題　期待與習近平會晤

印度總理莫迪（Marendra Modi）8月19日在新德里總理府會晤中國外交部長王毅，前者表示十分期待赴華出席上海合作組織天津峰會並與習近平會晤，呼籲中印雙方要穩妥管控和處理邊界問題，不能讓分歧變成爭端。



莫迪稱，印方將全力支持中方作為上合組織輪值主席國的工作，確保峰會取得圓滿成功。中印兩國都是文明古國，友好交往歷史悠久，兩國領導人去年在喀山會晤是雙邊關係改善發展的轉折點。中印是夥伴而不是對手，都面臨加快發展的共同任務，應該加強交流，增進了解，拓展合作，讓世界感受到印中合作的巨大潛力和光明前景。

莫迪說，今年是印中建交75周年。雙方要從長遠角度看待兩國關係，「亞洲世紀」的到來離不開中印合作。雙方攜手並進將為世界發展作出貢獻，造福全人類。

2025年8月19日，印度總理莫迪（Marendra Modi）在新德里（New Delhi）總理府會晤中國外交部長王毅。（X@narendramodi）

王毅則轉達了習近平和李強對莫迪的親切問候，歡迎後者來華出席上合組織天津峰會。他表示，兩國領導人在喀山成功會晤，引領中印雙邊關係重啟再出發。雙方認真落實兩國領導人達成的重要共識，推動雙邊關係進入改善發展的新進程，這一局面來之不易，值得珍惜。

王毅指出，這次他應邀來印出席邊界問題特別代表會晤，也是為兩國高層互動預作準備。經過全面、深入溝通，他們在雙邊關係方面，就重啟各領域對話機制，加強互利互惠合作，堅持多邊主義，共同應對全球性挑戰，反對單邊霸凌達成一致。

王毅稱，在邊界問題方面，中印雙邊就開展常態化管控、維護邊境地區和平安寧、妥處敏感點位、在具備條件地段啟動劃界談判形成新的共識。

王毅表示，中印關係經歷起伏，其中的經驗教訓值得銘記。無論面臨甚麼情況，雙方都應堅持彼此是夥伴而不是對手的正確定位，堅持穩妥管控分歧，不讓邊界爭議影響兩國關係大局。當前國際形勢下，中印關係的戰略意義更加凸顯，中印合作的戰略價值更加突出。我們將認真落實兩國領導人重要共識，加強各領域交流合作，推動中印關係行穩致遠，更好造福兩國人民，為人類進步事業作出中印兩大文明的應有貢獻。

訪問期間，王毅與印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）舉行中印邊界問題特別代表會晤，以及與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）舉行會談。

中印邊界問題特別代表會晤達10點共識

另外，中印邊界問題特別代表第24次會晤達成以下10點共識：

一、雙方積極評價兩國領導人喀山會晤以來在落實領導人重要共識方面取得的進展，認為自第23次特別代表會晤以來中印邊境地區一直保持和平安寧。

二、雙方重申維護邊境地區和平安寧的重要性，強調通過友好協商妥處有關問題，以促進中印關係整體發展。

三、雙方同意從兩國關係大局的政治角度出發，按照2005年兩國簽署的政治指導原則協定，尋求公平合理和雙方均能接受的邊界問題解決框架。

四、雙方同意在中印邊境事務磋商和協調工作機制（WMCC）框架下設立劃界專家小組，探討在條件成熟的地段推進劃界談判。

五、雙方同意在中印邊境事務磋商和協調工作機制框架下設立工作小組，推進邊境有效管控，維護邊境地區的和平與安寧。

2025年8月19日，中印邊界問題特別代表第24次會晤在新德里舉行，王毅會見印方特別代表、國家安全顧問多瓦爾（中國外交部）

六、除邊境西段既有的將軍級會談外，在邊境東段和中段設立將軍級會談機制，並盡快舉行新一輪西段將軍級會談。

七、雙方同意發揮外交軍事渠道的邊境管控機制作用，先就有關原則、方式達成一致，推動降溫緩局和管控進程。

八、雙方就跨境河流合作交換意見，同意發揮兩國跨境河流專家級機製作用，就續簽相關跨境河流報汛諒解備忘錄保持溝通。中方同意基於人道主義原則，與印方分享相關河流的應急水文信息。

九、雙方同意重開仁青崗—昌古、普蘭—貢吉、久巴—南加三處傳統邊境貿易市場。

十、雙方同意2026年在中國舉行第25次特代會晤。