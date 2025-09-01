上合組織＝「非西方」版本G7？ 實力相近「賣點」不同｜新聞背後

上海合作組織（SCO）2025年峰會於8月31日在中國天津拉開序幕，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）、印度總理莫迪（Narendra Modi）等全球南方國家元首出席。峰會議程豐富，主要聚焦在不干涉內政、尊重主權和多極世界等原則上，這使得上合組織常被拿來與美國主導的七國集團（G7）做比較。本文將闡明兩個組織各自的特性，以及互相之間的實力區別。



上合組織由中國、印度、俄羅斯、哈薩克、塔吉克、吉爾吉斯、烏茲別克、白羅斯和巴基斯坦組成，橫跨歐亞大陸。

G7則是世界上最發達的經濟體，由美國、英國、法國、德國、意大利、加拿大和日本組成，主要在歐美世界。

8月31日，國家主席習近平和夫人彭麗媛在天津舉行宴會，歡迎來華出席2025年上海合作組織峰會的國際貴賓。（新華社）

經濟實力差距

儘管上合組織並非由世界上最發達的國家組成，但其人口和GDP總量卻佔世界比重很大。據國際貨幣基金組織（IMF）2025年的預計，其GDP總量目前接近26.8萬億美元（約222.8萬億港元），約佔世界經濟總量的22.5%，與G7的30%相近。

上合組織亦積極致力建立替代性金融與貿易體系，以降低對美元及西方主導機構的依賴。

2025年6月16日，加拿大亞伯達省卡納納斯基斯（Kananaskis），美國總統特朗普（Donald Trump，左二）與日本首相石破茂（右三）出席七國集團峰會（G7）期間舉行會面。（X@ryosei_akazawa）

政治凝聚力不同

在外交上，上合組織與中國和俄羅斯的立場一致，主張不干涉內政、尊重主權和多極世界，反對西方支持的「顏色革命」。然而，深刻的分歧依然存在。中國和印度之間存在競爭、印度和巴基斯坦常有衝突，且印度也常作為「外賓」參加G7峰會，與西方關係曖昧。

2025年8月31日，中國天津，圖為習近平會晤莫迪。（新華社）

因此，比起一個統一的集團，上合組織更像是一個國際論壇。

G7的政治凝聚力在於其共同價值觀和深度合作，能夠在全球問題上發出基本一致的聲音。今年6月15日，G7峰會在加拿大舉行，期間成員國就伊以衝突發表聯合聲明，支持以色列有自衛權、批評伊朗是中東不穩定根源。

軍事與安全側重有異

2021年9月20日，「和平使命-2021」上海合作組織（SCO）聯合反恐軍事演習開始，各國參演部隊在演習所在地俄羅斯東古茲靶場舉行開幕式。（央視軍事視頻截圖）

上合組織經常舉辦聯合軍事演習，旨在打擊各區域恐怖主義和極端主義；G7本身雖非軍事聯盟，但其成員國亦是北約的核心。

上合組織雖然注重安全，但並非有像北約那樣的集體防禦系統。上合成員國積極避免類似北約的聯盟結構，其軍事合作也更局限於反恐和區域安全領域。