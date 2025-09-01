上合峰會｜普京莫迪同現身　中國打造「非美國主導」秩序空間

2025年上海合作組織峰會於8月31日至9月1日在天津舉行。這是中國第五次主辦上合組織峰會，也是上合組織2001年成立以來規模最大的一次峰會，包括俄羅斯總統普京、印度總理莫迪在內的20餘位外國領導人和10位國際組織負責人均將出席。



美國中南專案網站主編埃里克．奧蘭德（Eric Olander）對卡達半島電視台表示，此次峰會能吸引到眾多國際領導人參加的原因在於，上合組織為各國提供了在「美國主導的國際體系」之外的對話與合作空間，為中國在全球事務中開闢了新的戰略迴旋餘地。

上合峰會歡迎晚宴。

上海政法學院中國—上合組織國際司法交流合作培訓基地講師崔珩也分析指出，上合組織二十多年來的不斷擴員，使其超越了傳統所講的中亞中心區，形成了一個獨特的生態位。目前，上合組織覆蓋的歐亞板塊及其「非西方性」，使得目前還沒有一個國際組織能與之形成競爭，幾乎不存在替代機構，甚至其成員未來可能繼續擴大至其他歐亞大陸國家。

嘉賓陣容堪稱「全球重量級」

據報道，今年上合組織峰會的嘉賓陣容堪稱「全球重量級」，既有應邀出席的俄羅斯總統普京、印度總理莫迪、巴基斯坦總理夏巴茲、白俄羅斯總統盧卡申科等20多位外國領導人，也有聯合國秘書長古特雷斯、上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫等10位國際組織和多邊機制負責人。

卡達半島電視台稱，其中備受關注的是時隔七年再次訪華的莫迪。儘管印度長期與美國走近，但近期特朗普以印度購買俄羅斯石油為由，對印度商品徵收50%關稅反而加速了中印關係的緩和。

莫迪在給日本《讀賣新聞》的書面回覆中指出，此次訪問「正值印中關係的關鍵時刻」，雙邊關係對地區和平與繁榮十分重要。他表示，「印度和中國這兩個地球上最大的國家之間穩定、可預測和友好的關係可以對地區和全球和平產生積極影響......這對於亞洲和世界多極化也至關重要」。

中國國家主席習近平8月31日在天津與來華參加上合峰會的印度總理莫迪（Narendra Modi）會晤。（Reuters）

分析人士認為，中國有意借此次峰會進一步推動中國與印度的戰略對話。德國墨卡托中國研究中心專門研究中國全球戰略的分析師克勞斯．宋（Claus Soong）預計，峰會後的官方表述將成為觀察中印關係動向的重要信號。

卡達半島電視台指出，普京的到來也備受矚目，這是本月初他在阿拉斯加與特朗普會晤後首次訪華，外界將密切關注聲明中有關中俄關係的措辭。

俄羅斯《塔斯社》報道稱，當地時間8月30日，俄羅斯總統國際事務助理烏沙科夫主持新聞發佈會，向媒體記者介紹普京訪華行程安排。烏沙科夫稱，普京將率領「規模龐大」的代表團訪華，在中國停留如此之久「實屬罕見」。他還透露，普京預計將在華會晤多名外國領導人。

上合峰會：圖為2025年8月31日，俄羅斯總統普京乘機抵達天津。（新華社）

同日，普京啟程訪問中國前在接受《新華社》採訪時稱讚兩國的夥伴關係是世界的「穩定力量」。他強調，俄中兩國結成「統一戰線」，共同反對世界貿易中的歧視性制裁，這些制裁阻礙了金磚國家成員國和整個世界的社會經濟發展。

美國《紐約時報》注意到，普京、莫迪以及巴基斯坦、土耳其、馬來西亞等數十個其他新興經濟體的領導人在中國舉行會議，這與美國和歐洲以及其亞洲盟友內部日益增長的不和形成了鮮明的對比。

奧蘭德表示，上合組織已成為中國「平行國際治理架構」的重要組成部分，在「美國主導的國際體系」之外創造了對話與合作的空間。尤其是在當前特朗普貿然對全球多國發動貿易戰的背景下，與會者可以在上合組織峰會上分享他們「共同的不滿」。

「中國不僅是地區秩序塑造的參與者，也是主要的設計師和東道主。」巴基斯坦拉合爾大學安全、戰略和政策研究中心主任拉比婭．阿赫塔爾對美媒分析稱，中國要告訴世界，有能力讓對手同桌而坐，把大國競爭轉化為可控的相互依賴。

印度總理莫迪（Narendra Modi）將於8月31日至9月1日訪華，出席在天津舉行的上海合作組織（簡稱上合組織）峰會，這是否意味中印之間的關係將持續回暖？(Reuters)

據悉，9月1日峰會結束後，部分與會領導人將留下來繼續舉行雙邊會晤，之後前往北京參加九三閱兵活動。屆時，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩、塞爾維亞總統武契奇、斯洛伐克總理菲佐等國際領導人也將出席閱兵式。

克勞斯．宋指出，上合峰會及之後的九三閱兵活動所吸引的龐大嘉賓陣容，將進一步提升中國在全球南方的影響力，「這就是中國展示其朋友圈的方式」。

「上合擴員，中國印記非常深刻」

上合組織2001年由中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦和烏茲別克斯坦創立。經過20多年的發展，上合組織不斷擴大影響力和成員國範圍，已發展成為覆蓋亞歐非三大洲26個國家的「上合組織大家庭」——從初始6個創始成員國，到相繼迎來印度、巴基斯坦、伊朗、白俄羅斯4個新成員國，再到擁有阿富汗和蒙古國2個觀察員國和14個對話夥伴，越來越多國家希望加入上合組織。出席本次峰會的亞美尼亞、亞塞拜然等國家此前都曾表達過想加入上合組織的意願，就連北約成員國土耳其也曾表示希望加入。

現在，上合組織已是世界上涵蓋人口數最多的區域集團，擁有全球最大的能源儲備。

2025年8月30日，中國天津，圖為來華出席上合組織峰會與紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動的白羅斯總統盧卡申科抵達天津。（新華社）

8月27日，中國國際問題研究院歐亞研究所副所長、研究員韓璐在華東師範大學俄羅斯研究中心、教育部俄羅斯聯合研究院、上海市一類高校智庫周邊合作與發展協同創新中心共同舉行的第二期「今日歐亞」雲端講座上表示，在上合組織不斷擴員的進程中，中國印記可以說非常深刻，發揮了不可替代的重要作用。主要體現在四個方面：第一，不斷豐富合作理念；第二，推動組織機制和制度建設，確保可持續發展；第三，做好戰略規劃，引領上合組織發展方向；第四，積極促進各領域合作，確保上合組織始終保持旺盛的生命力。

韓璐舉例說，從2015年開始，連續在廈門舉辦上合組織地區反恐怖機構理事會的網路聯合反恐演習。2017年，中國建立了中國—上合組織國際司法交流合作培訓基地。中國還啟動了中國-歐亞經濟合作基金，在上合組織銀行聯合體框架內設立了300億人民幣等值專項貸款。這些資金的投入，為經濟合作提供了重要的推動作用，中國先後開設地方經貿合作，如青島的農業技術交流培訓，陝西楊陵的技術轉移示範基地等。

在上海政法學院中國—上合組織國際司法交流合作培訓基地講師崔珩看來，上合組織擴員賦予了其域跨度的提升，還有成員異構性的增加，使得上合組織的生態位超越了傳統所講的中亞中心區，使得上合組織獲得了獨特的一個生態位。目前，在上合國家所覆蓋的這部分歐亞板塊，還沒有一個能與其形成競爭的其他國際組織。而且，上合組織的「非西方性」，也使其幾乎沒有一個替代性的機構，如涵蓋了中國、俄羅斯、印度、伊朗這些非西方大國，甚至將來還有可能擴員到其他的歐亞大陸國家。

卡達半島電視台發現，成立20多年來，上合組織峰會的焦點已從中亞問題轉向更廣泛的全球事務。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係研究院中國項目研究員丹尼爾．巴拉茲（Daniel Balazs）預計，此次峰會後將發佈一份聯合聲明，其中可能會包含反對「單邊主義」的表述，但整體措辭將被弱化，以求兼顧各方立場。巴拉茲認為，聲明內容預計將圍繞安全與穩定、經濟合作，以及多邊主義的重要性展開。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

