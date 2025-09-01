上合峰會直擊｜習近平倡設開發銀行　普京不再反對後莫迪成關鍵

中國國家主席習近平9月1日上午主持上海合作組織成員國元首會議，他在發言中說要儘快啟用應對安全威脅與挑戰綜合中心和禁毒中心，儘快建成上海合作組織開發銀行，為成員國安全和經濟合作提供更有力支撐。



長期以來上合致力於加強成員國之間的反恐禁毒等安全合作。如今習近平提出儘快建成上海合作組織開發銀行，是中國作為上合核心成員推動上合擴容之後引導合作重心擴大的重要一步。

值得注意的是研究成立上合開發銀行的提議是15年前，也就是2010年由中國時任總理温家寶在上合總理會議上提出的。之後15年間，雖然組建上合開發銀行的討論沒有間斷，但也未一錘定音。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2025年9月1日上午出席上海合作組織成員國元首理事會第二十五次會議。（鄭真 攝影）

根本原因是俄羅斯反對。當時中國設想通過多邊金融平台推動區域貿易本幣結算，為中亞國家的基礎設施、能源項目提供資金支持。而俄羅斯當時更傾向於主導歐亞開發銀行。在俄羅斯的阻擾下成立上合開發銀行的計劃長期停留在討論階段。

俄羅斯態度的轉變在俄烏衝突爆發之後。由於俄羅斯同西方的關係全面惡化，中國成為俄羅斯在國際社會立足的重要支撐。以往俄羅斯將中亞等獨聯體區域視為勢力範圍，對中國染指抱有警惕心態。但是伴隨着俄羅斯實力的衰落，普京更傾向於加強同中國的合作來共同維護地緣政治穩定。

俄羅斯在成立上合開發銀行方面鬆口是不得已的順勢而為。上合領導人峰會召開之前，2025年6月上合成員財長和央行行長會議北京召開，當時俄羅斯就不再反對成立新銀行。這是習近平在此次領導人峰會上公開提出儘快建成上合開發銀行的原因。

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）2025年9月1日上午在中國天津出席上海合作組織成員國元首理事會第二十五次會議。（鄭真 攝影）

但是印度並未在6月的財長和央行行長會議共識上簽字。媒體紛紛解讀印度對上合開發銀行缺乏興趣。

印度既是上合成員國也是金磚成員國。2024年俄羅斯主辦金磚領導人峰會提議建立金磚結算體系，但是印度反對去美元化，並表示對新建結算系統不感興趣。印度擔憂不使用美元后，人民幣將成為主導結算貨幣，而印度更傾向於使用本國貨幣盧比來進行結算。

如果面臨美國關稅壓力的印度能夠支持上合開發銀行的成立，基本上習近平的提議會很快得到落實。

此次訪華是印度總理莫迪（Narendra Modi）七年來首次訪華，中印關係近來有所緩和，但是印度會否在面對美國關稅大棒時在經濟領域向金磚上合靠攏未可知。