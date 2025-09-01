上合峰會第二天｜莫迪將晤普京　印媒：印度冀增加對俄羅斯出口

上海合作組織峰會（上合峰會，SCO）在天津舉行的第二天，周一（9月1日），印度總理莫迪（Narendra Modi）將與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會面。印媒指，在美國對印度徵收50%關稅之際，雖然印度尚未對美國關稅進行報復，但已嘗試加強與俄羅斯的友誼，並重新調整與中國的關係，印度希望增加對俄羅斯的出口，以縮小貿易差距。



印度外交秘書唐勇勝（Vikram Misri）周日證實：「明天（周一），總理將在峰會全體會議上發言，概述印度在上合峰會框架下促進區域合作的立場。在此之後，他將與俄羅斯總統普京舉行雙邊會談，隨後返回印度」。

2025年5月10日，印度新德里，外交秘書唐勇勝（Vikram Misri）在外交部（Ministry of External Affairs，MEA）召開記者會。（Reuters）

印媒Mint指，這次會晤意義重大，因為它發生在印度面臨特朗普政府狠狠施壓、要求其減少購買俄羅斯原油之際。

報道指，印度希望在醫藥、農產品和紡織品等領域增加對俄羅斯的出口，以縮小貿易差距。新德里還要求莫斯科迅速移除非關稅壁壘和其他阻礙印度商品進入俄羅斯的規定。目前，俄羅斯是印度第四大貿易夥伴，而印度是俄羅斯的第二大貿易夥伴。