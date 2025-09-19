特朗普掀「大逮捕時代」：ICE半年驅逐13萬人、加州日拘132人居首

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任逾半年連番對移民下手，不僅觸發多輪反特朗普政府示威，更因派駐士兵介入個別城市治安而引來反對。儘管當局嚴厲地打擊非法移民，惟外界始終難以得知奉命行事的美國移民和海關執法局（ICE）等執法機構，究竟拘捕了多少非法移民。



美國一個由加州大學洛杉磯分校（UCLA）以及加州大學柏克萊分校（UC, Berkeley）的學者與法律界人士，共同組成的研究項目「驅逐數據計劃（Deportation Data Project）」，通過司法途徑獲取到ICE未公開的眾多數據，並將其披露在網上供人查閱。



特朗普上任後大肆搜捕移民 6月單月拘逾3萬人

根據統計數據分析，ICE在特朗普重返白宮前，即去年的8月至12月中，逮捕移民的人數並未有上升趨勢，且較穩定。但隨後受ICE逮捕移民的人數大幅上升，在今年3月的一整個月內，共有約1.8萬人被捕。

儘管被捕人數的增長趨勢在4月放緩，但在特朗普政府於5月21日宣布為執法機構設立「每日拘捕3,000人」的指標後，這一數據升至去年1月以來的最高峰——共有超過3萬人在6月被捕。單單在6月4日這一天，就有約2000人被捕，是近十年來，執法機構單日逮捕移民人數之最。

▼美國執法機構6月在洛杉磯大肆搜捕移民觸發示威期間，示威者與軍警發生衝突▼

加州日均拉132人 全美進入「大逮捕時代」？

英國衛報推算，執法機構於1月20日至6月26日之間，平均每日在加州逮捕132人，是去年日均逮捕人數60人的兩倍左右。

數據不僅紀錄ICE逮捕人數，還包含拘留和驅逐出境的移民人數。截至6月26日，特朗普政府合共驅逐出美國境外的人數就超過13萬人，其中大部份為被捕移民，主要遭驅逐至美國以南的第三國，例如前往墨西哥的移民最多，有超過6.3萬人，而驅逐至危地馬拉與洪都拉斯的移民，也各自超過1萬人。

移民擔心被捕推高家用匯款 美國資金外流加劇

在特朗普政府的大肆搜捕之下，不僅令美國的就業市場不穩，也給現時仍留在美國的移民帶來更多的不確定性。紐約時報報道指，有移民唯恐日後被捕，於是選擇將更多的薪金匯款至家鄉。

2025年8月22日，美國田納西州，圖為遭美國錯誤遞解至薩爾瓦多的移民加西亞，在短暫獲釋後步出拘留設施。（Reuters）

一個具政府背景的金融機構「中美洲貨幣理事會執行秘書處（SECMCA）」的數據顯示，來自境外的家庭匯款（Remesas familiares），（即被視為在境外經濟體定居並停留一年或一年以上的移民，匯款回本國的資金）在2024年1月開始，有上升趨勢。

其中，中美洲國家危地馬拉，在2024年1月至今年6月，收到的家庭匯款增長趨勢，較洪都拉斯、薩爾多瓦、尼加拉瓜更高，由1,468萬美元增至2,219萬美元。儘管這些國家所接收的家庭匯款未必全部來自美國，但報道指其中大部份與美國有關。