美智庫：全球超4700萬人移民美國　過半來自美洲　中國「這個數」

美國智庫移民政策研究所（Migration Policy Institute，MPI）通過調查美國人口普查局等數據，綜合統計1960至2023年以來，全球各個地區移民美國人數，得出驚人結果。截至2023年，近4,800萬人出生在美國境外，意味有這麼多人移民美國，佔全美總人口的14%。



移民政策研究所這份表格中，僅統計那些經合法途徑移民美國的人數。香港01按照數據製圖，並選出各個大洲中，移民美國人數最多的十個國家或地區。

根據圖表，倘按各個大洲分類，有2530萬移民來自美洲，佔比高達52.9%，人數為統計的四個大洲中最多的大洲，其中墨西哥是美國移民的主要來源國家，移民人數接近1100萬。

圖為1960年至2023年期間，世界各國/各地區有多少人移民美國?（表一）

而來自亞洲和大洋洲的美國移民人數排名第二，佔比達31.2%，其中印度是繼墨西哥之後，第二大移民來源國，約為291萬人。中國內地和菲律賓緊隨其後，分別以約220萬和約205萬人排名靠前。

圖為1960年至2023年期間，世界各國/各地區有多少人移民美國?（續表一）

歐洲曾是美國移民的主要來源地區，但移民人數著時間的推移有所下降。截至2023年，有480萬移民來自歐洲各地，另外有280萬移民來自非洲。

而根據移民政策研究所發布的移民趨勢圖，其中可見來自墨西哥的美國移民人數趨緩，但移民美國的全球總體人數逐年上升。

不過智庫的統計數據僅停留在2023年，隨着大打反移民牌的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮，不少非法移民受新政府政策影響，更有州份掀起反特朗普政府示威，例如因特朗普派遣軍警介入洛杉磯騷亂，而在今年6月觸發的No Kings示威，示威者走上街頭反對他的施政。