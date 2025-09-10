亞洲最受歡迎旅遊國家出爐！不是中日韓泰　這國去年暴增31%遊客

馬來西亞因放寬簽證政策與旅遊活動增加，預計今年接待外國遊客人次將達4300萬，較去年成長13%，被評為亞洲「最受歡迎國家」（most loved country）。



馬國政府希望透過品牌行銷、與航空公司及旅行社合作，並鎖定生態旅遊等領域，推動「2026年馬來西亞旅遊計畫」，力拚明年接待外國遊客人次繼續成長至4700萬。

馬來西亞被評為亞洲「最受歡迎國家」（esmonde-yong/unsplash）

今年旅客人數已超越泰國 成為東南亞旅遊人數最多國家

馬來西亞旅遊局透露，今年截至6月已接待了2100萬名外國遊客，超越泰國成為東南亞旅遊人數最多的國家，全年接待的外國旅客預估將達4800萬人。

2024年馬來西亞共吸引了3800萬名外國旅客到訪，較前一年成長31.1%，顯示旅遊業成長動能十分強勁。

旅客大幅成長得益於免簽政策與行銷奏效

根據媒體平台《Travel and Tour World》報導，馬來西亞旅遊成長主因在於推行強大的免簽證政策、基礎設施改善以及有針對性的行銷活動。

《星報》指出馬國政府預計明年接待遊客數將達4700萬人，符合「2026年馬來西亞旅遊計畫」的目標，以吸引更多旅客停留更久、消費更多。

馬國政府將以更強大的品牌行銷與跨界合作增加客流量

馬國副總理拿督斯里艾哈邁德扎希德哈米迪表示，旅遊戰略是藉由更強大的品牌行銷與跨界合作，包括與航空公司、旅行社及區域入境點建立夥伴關係。

另一個關鍵策略則包含鎖定生態旅遊、購物旅遊等高影響力領域，並針對特定族群發展的利基景點，提升馬來西亞的國際競爭力。

馬來西亞被評為亞洲最受歡迎旅遊目的地

美國金融網站「Insider Monkey」在2024年將馬來西亞評為亞洲最受歡迎旅遊目的地，原因在於其美麗海灘、多元文化、高檔城市生活及熱情友善人民。

