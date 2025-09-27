無國界醫生警告加沙正面臨種族滅絕　促世界領袖力挽狂瀾

加沙戰爭持續近兩年，隨着以色列軍方近日對加沙市展開大規模地面攻勢，並要求民眾撤離，超過一百萬名平民面臨新一輪恐懼。加沙不僅正陷入一場人道災難，當地巴勒斯坦人更被有系統地摧毀。

無國界醫生明確指出：以色列正對加沙的巴勒斯坦人犯下種族滅絕罪行，且至今未受絲毫懲罰；組織強烈呼籲世界領袖向以色列施加真正的政治壓力，並動用一切政治、外交與經濟手段，制止這場暴行。



根據當地衞生部的最新數據，自2023年10月起，已有超過65,000名巴勒斯坦人被殺害，其中包括逾18,000名兒童；另外有超過16.5萬人受傷。無國界醫生秘書長洛克耶（Christopher Lockyear）強調「醫生難擋種族滅絕，世界領袖可以」，他指出：

組織於加沙工作的1,118名同事無法阻止這場種族滅絕，但世界領袖可以，只要他們願意行動。然而，在這毫無減緩的極端暴力即將屆滿第二年之際，結束暴行所需的政治決斷仍遲遲未果。 無國界醫生秘書長洛克耶（Christopher Lockyear）

無國界醫生向加沙民眾提供潔淨水，但受到以色列當局一再阻撓。（無國界醫生提供）

加沙已無處安全：以色列軍方肆意轟炸當地，包括民用基礎設施、房屋，乃至醫院等建築，而平民、記者及救援人員均成為攻擊目標。一些原本設計用於開放戰場、部分由美國與歐洲政府出售予以色列的高強度武器，如今被用於人口密集的城市地區，而民眾只能在帳篷中避難。

無國界醫生正在治療大量因高強度武器而嚴重受傷的病人，但當地的醫療物資極度匱乏，加上以色列當局有系統地摧毀加沙的醫療系統，包括轟炸醫院並突襲醫療設施，威脅病人與醫護人員生命。自戰爭爆發以來，組織已有13名同事被殺害，包括最新於本月上旬因空襲受傷、最終不治的護士納賈爾（Hussein Alnajjar）；組織對此深感震驚與悲痛。至今已有超過1,500名醫護人員命喪加沙，為他們的家屬和正遭圍困的醫療系統帶來沉重打擊。

無國界醫生團隊治療在糧食分發點領取糧食援助時受傷的民眾。（無國界醫生提供）

加沙省正式進入飢荒狀態

除了直接攻擊，以色列集體懲罰加沙民眾，並蓄意策劃飢荒，加沙省現已正式進入飢荒狀態。無國界醫生最近於加沙兩間診所展開調查，結果顯示四分之一受訪的孕婦或哺乳婦女患有營養不良，這增加死胎、流產與早產的風險。另外，以色列蓄意製造的水源短缺亦加劇疾病蔓延，組織上月治療了4,000名水樣腹瀉病人，限水的做法威脅本已因營養不良而變得虛弱的兒童性命。

以色列繼續全面圍困加沙，切斷當地的燃料、糧水與醫療物資供應，而有限的糧食援助亦被用作戰爭的武器。

由以色列主導、美國資助的所謂「加沙人道基金會」（Gaza Humanitarian Foundation）營運的糧食分發點，已淪為殺戮與踐踏人性的場所。根據聯合國專家指出，自該基金會於5月下旬成立以來，至少已有1,400人在尋求食物時遭殺害，另有4,000人受傷。

組織曾治療於領取食物援助時胸部中彈的兒童，也曾搶救在踩踏混亂中被壓傷、窒息的民眾。

位於加沙南部的納賽爾醫院（Nasser hospital）擠滿病人，部分人需要躺在醫院的走廊或戶外地區。（無國界醫生提供）

世界領袖必須制止加沙的種族滅絕

無國界醫生表示全球各地領袖——無論是透過政治、軍事或物資支援以色列，或是選擇沉默，都已成為這場種族滅絕的共謀，他們背負道德與法律責任，必須作出回應；各國政府必須促成立即加沙停火，解除封鎖，並確保以色列當局允許大規模、獨立且不受阻礙的人道援助進入。此外，組織亦指出哈馬斯於2023年10月發動的攻擊令人震驚，所有仍被扣押的人質亦必須獲准回家，而被任意拘留的巴勒斯坦人亦同樣必須獲釋。

另外，無國界醫生（香港）現正發起網上倡議，呼籲大規模向加沙地帶提供不偏不倚、以需求為本的援助，保護平民，並立即恢復持續停火。公眾可於以下網頁簽名支持：https://bit.ly/4038knz 。

有關無國界醫生

無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。

因以色列擁有穩健的緊急和醫療服務，無國界醫生目前在該國並未開展任何醫療項目，但曾向以色列的醫院表示願意支援他們治療當地的大量傷者。我們目前僅在巴勒斯坦地區開設項目，因此我們基於組織在當地的病人和員工的親身見聞而報告有關情況。