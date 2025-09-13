加沙市全面撤離令：以色列攻勢如判百萬巴勒斯坦人死刑

以色列的軍事攻擊再次升級，並於周二（9月9日）對加沙市（Gaza City）發出全面撤離令，強迫包括數百名重症病人和新生嬰兒在內的100萬人離開加沙市，進入加沙地帶中部和南部過度擠迫且資源不足的地區。無國界醫生警告，加沙市正面臨人道災難，區內民眾正被推向絕境，他們缺水缺糧、醫療系統僅餘的生存空間備受威脅，對百萬巴勒斯坦人來說，這儼如被判處極刑。組織呼籲以色列當局立即停止以撤離令作為強制驅逐手段，實現持久停火，並讓人道援助大規模進入當地。



圖、文：無國界醫生



無國界醫生員工艾迪比（Mohammed Al-Tibi）原本住在加沙市，他和家人如今再次被要求往南部撤離，他說：「我們已經撤離過一次，向南逃往以軍宣稱的『安全人道區域』。我們去了拉法（Rafah）、努塞賴特（Al-Nuseirat）和其他地方，他們聲稱那些區域是安全的，但事實並非如此。我對再度流離失所感到恐懼，害怕一切將會重演。我知道自己將不會前往所謂的安全區域，而是被驅趕至終將遭追捕之地。因為以軍的真正目的是驅逐我們——加劇我們的苦難，企圖將我們滅絕。」

無國界醫生員工艾迪比（Mohammed Al-Tibi）說：「以色列正製造強制流離失所，這旨在加劇我們的苦難，並對普通平民施加壓力。」（無國界醫生提供）

轟炸倖存者逃往區域 摧毀水利衞生系統

以色列軍隊無日無之的轟炸及地面攻勢推進，殺害數百巴勒斯坦人，迫使他們離開家園及棲身處，部份人更已多次逃離。這規律與無國界醫生團隊此前在拉法目睹的全面摧毀行動是一致的。無國界醫生加沙緊急項目統籌格蘭傑（Jacob Granger）說：「自2023年以來，我們一些同事已流離失所超過11次。」

轟炸持續下，臨時棲身處毫無安全保障，而這些轟炸常瞄準倖存者已逃往的地區。據估計，有100萬流離失所者置身加沙地帶僅15%面積的土地，內裏9成水利衞生系統被毀。格蘭傑說：「無國界醫生繼續在市內分發水，但水儲備已耗盡，若以軍令各方無法生產和分發飲用水，人們將在數天內死亡。」

儘管無國界醫生的水車每日能分發約50萬公升飲用水，也只能滿足加沙8萬人最低限度的飲用水需求。（無國界醫生提供）

加沙醫療系統瀕臨崩潰 醫護人員被殺害、拘留

加沙地帶過半數醫院已無法運作，仍在運作的醫院，亦在以色列的針對性攻擊下瀕臨崩潰。阿赫利阿拉伯醫院（Al-Ahli Arabi Baptist hospital）的病床佔用率達300%，希法醫院（Al-Shifa Hospital）為240%，Al-Rantisi醫院則是210%。加沙市持續升級的局勢，正威脅關閉加沙地帶18間部份運作醫院中的11間，以及其他醫療設施，而衞生當局報告超過半數基本必須藥物庫存為零。

此外，醫護人員經歷多次突襲，醫療工作者被殺害、拘留或威脅，當中包括一名組織的醫生，他未被正式起訴，卻已被拘留。無國界醫生團隊在市內支援的醫療設施中，目睹受傷人數增加，傷勢日益嚴重；需要深切治療的病人若因醫院關閉被迫撤離，將面臨死亡風險；傷殘人士、病人或傷者根本無法撤離。

加沙地帶的急性營養不良率激增，當地兒童的營養不良問題尤其嚴重。（無國界醫生提供）

圍困引發饑荒 領取援助面臨致命武力

另一邊廂，以色列的圍困引發饑荒—— 運送糧食、潔淨水、藥物及援助物資方面的限制，導致急性營養不良率激增。在糧食分發點上急需援助的平民，亦持續面臨致命武力——無國界醫生各診所數月以來，一直應對在由加沙人道基金會管理的糧食分發點遭以色列開火所導致的大規模傷亡事故。

地面行動必須立即停止

無國界醫生指出，以軍旨在透過種族滅絕與清洗，以及營造極不合理的生活條件，將巴勒斯坦人逐出加沙市。當地無處安全，援助物資分發的數量極其不足，且經由對平民極危險的路線運送。針對關鍵基礎設施的故意破壞持續。

2025年8月25日，以色列對納賽爾醫院（Nasser Hospital）發動襲擊，造成至少20人死亡，50人受傷。（無國界醫生提供）

無國界醫生要求以色列當局保護醫療設施，以及經人道組織協調的行動，並重申針對加沙市及其人口的有系統破壞必須終止。組織同時呼籲，以色列的盟友立即停止對以色列輸送武器，並加大壓力停止攻勢。若無緊急且徹底的干預，加沙將面臨被完全毀滅。