以色列轟炸卡塔爾　美國不只是幫兇而是主謀

以色列9月9日晚間轟炸卡塔爾，這一消息震驚世界。卡塔爾一直在哈馬斯和以色列之間斡旋，且卡塔爾是美國的盟友。美軍在中東最大的軍事設施烏代德空軍基地就在卡塔爾的首都多哈。以色列就這樣堂而皇之轟炸了。以色列官員言之鑿鑿，美國總統特朗普（Donald Trump）事先批准了這次行動。



為了消滅哈馬斯，以色列經常轟炸其他主權國家。伊朗、也門、黎巴嫩這樣支持哈馬斯的國家長期和以色列處於交戰狀態，以色列炸也就炸了，已不足為奇。奇怪的是以色列竟然敢炸美國的盟友，以及為以色列調停矛盾的中東朋友。以色列為了達到目的不擇手段的程度令人震驚。

更為奇葩的是，以色列竟然辯解說襲擊是合理的。如果這是合理的，那是否意味着只要以色列認為打擊哈馬斯是合理的，哈馬斯在哪個國家轟炸哪個國家就是合理的？那以色列以後會轟炸沙特、埃及抑或是其他國家嗎？

以色列應該還沒有狂妄到想轟炸誰就轟炸誰的地步。唯一的可能是以色列知道轟炸卡塔爾是安全的。如果沒有美國的首肯，以色列怎麼可能敢動手，一旦出現誤判很可能以色列的導彈還沒有到達卡塔爾就被美軍攔截了。

特朗普辯稱，得悉以色列準備突襲多哈哈馬斯總部後已立即指示中東外交特使威特科夫（Steve Witkoff）向卡塔爾通報，惜為時已晚，無法阻止襲擊。（Truth Social）

事後美國總統特朗普向卡塔爾保證以後不會再發生這樣的事。問題是特朗普的保證有用嗎？

按照特朗普在社交媒體上的說法，美國政府是在襲擊「即將發生」前才由美軍獲得警告，已經立刻指示美國特使向卡塔爾通報，但不幸的是太晚了無法阻止襲擊。如果以後以色列仍然照這樣的邏輯操作，即將發生才告知美軍，不給美國時間和空間通知盟友，襲擊能避免嗎？

除非此次轟炸是美國早就提前知曉，而事後才裝作無辜，否則特朗普不可能有做出保證的空間。

以往人們以為美國是以色列的擋箭牌，是被以色列利用了。現在看來，美國是心甘情願被利用，夥同以色列來說謊。以色列是壞人，美國的角色不只是幫兇，而是主謀。

2025年9月9日，卡塔爾首都多哈（Doha）發生多宗爆炸。（Reuters）

特朗普不只是以色列的一塊擦腳布，以色列的一架登雲梯，而是和以色列一起制定了中東戰略。

從白宮女發言人萊維特（Karoline Leavitt）表態消滅哈馬斯是一個值得追求的目標。到特朗普在社交媒體發文中再次提到消滅哈馬斯是一個值得追求的目標。這顯然是白宮統一了口徑的結果。

美國從內在軍事戰略上和以色列本就是一致行動的。以色列的打擊計劃是和美國深度溝通過的結果。特朗普和以色列可能都希望通過這樣一起罕見的、反常的、犧牲盟友利益的轟炸來徹底消滅在卡塔爾開會的哈馬斯高層。