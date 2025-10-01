抹茶經濟席捲全球：「翠綠風潮」如何在咖啡文化中攻城掠地？

從日本寧靜的茶園、紐約和柏林時尚的都市咖啡館，到社交平台上的綠色甜點，再到咖啡館裏的特色菜單與超市貨架上的抹茶拿鐵，這種源自東方的「綠色粉末」正悄然佔領全球消費者的味蕾，甚至阿聯酋、沙特阿拉伯等新興高消費市場也加入亞洲、歐美等傳統買家行列。但這卻也面臨着供不應求的挑戰。



抹茶是由稱為「碾茶（tencha）」的綠茶葉磨成細粉而成，這些茶葉在生長期間會被遮蔽數週，這個步驟對於發展其獨特的鮮味尤為重要，能補充茶葉本身的自然甜味。當茶葉經採收、乾燥之後，就會使用石磨研磨成粉，每小時僅能產出少量的抹茶。

傳統上，抹茶因其健康益處、咖啡因含量與風味而備受追捧，也是數百年歷史來高度專業化工藝的產物。抹茶富含抗氧化物質、茶多酚和包括L-茶氨酸在內氨基酸，被Z世代譽為乾淨版咖啡因。儘管抹茶當中亦含有咖啡因，但由於有L-茶氨酸，抹茶中的咖啡因以更穩定、更持續的方式釋放，L-茶氨酸同時也能緩和咖啡因的影響。另外，兒茶素則能夠持續提供能量，並避免咖啡帶來的精神緊張，但卻能更有利於集中注意力。

抹茶是由稱為「碾茶（tencha）」的綠茶葉磨成細粉而成。(Getty)

提供市場調查報告與諮詢服務的美國公司Grand View Research研究表明，抹茶中的抗氧化成分有助於預防慢性疾病，保護免受有害紫外線輻射。其特有的抗氧化物質兒茶素「表沒食子兒茶素沒食子酸酯」（Epigallocatechin Gallate，EGCG）成份還可能預防腦部、膀胱、宮頸和前列腺的癌症。

隨着社交媒體的興起，帶動世界各國對相關文化的興趣，其中在TikTok平台上，「Matcha」標籤的觀看次數已達數百億次。不少網紅分享各種沖泡技巧、產品評測和創意食譜，有效地推動抹茶在全球範圍內的流行。如今，抹茶的應用早已不再局限於傳統茶飲。從冰淇淋、烘焙食品、拿鐵咖啡、巧克力到雞尾酒，各個領域都能看到這抹清新綠色的身影。

2029年達近500億元市場規模

如今，抹茶正快速成為全球飲料行業的新寵。市場研究公司The Business Research Company數據指，2024年全球抹茶市場規模已達38.4億美元（約299億港元）。市場前景持續看好，預計到2025年將增長至41.7億美元（約324億港元），複合年增長率為8.5%。更值得關注的是，到2029年市場規模有望達到63.5億美元（約494億港元），期間覆合年增長率將進一步提升至11.1%，顯示出強勁的增長勢頭。

市場研究公司The Business Research Company數據指，2024年全球抹茶市場規模已達38.4億美元。市場前景持續看好，預計到2025年將增長至41.7億美元，複合年增長率為8.5%。更值得關注的是，到2029年市場規模有望達到63.5億美元，期間覆合年增長率將進一步提升至11.1%，顯示出強勁的增長勢頭。（01製圖）

從地區分布來看，亞太地區在2024年是抹茶最大的消費市場，而北美地區預計將成為增長最快的區域。此外，英國則是歐洲成長最快的抹茶市場，與當地咖啡市場的停滯與困境形成強烈對比。過去一年，英國在菜單上提供抹茶的咖啡和茶館數量增長2倍，達到1,096家。

在日本，正宗的抹茶只能產自某些氣候、土壤和傳統農耕方式都極為理想的地區，例如宇治、西尾和鹿兒島，由於真正的儀式用抹茶和高級抹茶需要精心採摘的遮蔭種植茶葉，因此每年茶葉產量有限。

而抹茶原料碾茶約四分之一都是產自京都地區，儘管需求持續飆升，但氣候暖化下的高溫導致收成不佳。此外，日本也面臨着農夫短缺的問題，除了人口老化之外，從事農業的年輕人亦不足夠。

而且，茶農們也不願意種植更多碾茶。日本茶葉巨頭伊藤園表示，說服農民種植更多碾茶一直是個挑戰，因為許多人擔心當前的熱潮可能會減弱，「抹茶的受歡迎程度令人難以置信。我們自己的工廠和所有承包商都已擠滿人」。

抹茶文化是日本的傳統文化之一。(Getty)

還有是全球供應鏈脆弱。運輸成本、延誤和物流問題都增加將抹茶從日本農場運送到世界各地企業的難度。當需求大於供給時，這些挑戰就更加嚴峻。

重塑全球格局 中國已成「世界抹茶工廠」？

日本傳統抹茶正面臨嚴峻的供應危機。2025年，其春茶產量因氣候變化與生產限制銳減兩成，導致頂級原料價格飆漲近1.7倍。在京都，像「一保堂」這樣的老字號不得不實行限購，昔日尋常的抹茶點心，如今幾乎成為遊客眼中的奢侈品。

這場危機正重塑全球抹茶的供應格局。就在日本產量不穩之際，中國貴州憑藉數萬畝高海拔茶園與全球最大的單體抹茶工廠，以規模化生產和穩定供應迅速崛起，成為市場上一股不可忽視的力量。

貴州「世界抹茶超級工廠」出產的抹茶，通過歐盟食品安全標准500多項檢測，出口歐洲，因此被稱為「歐標抹茶」。（網上圖片）

如今，全球抹茶市場呈現出多元發展的面貌，包括日本宇治堅守着手工石磨的頂級品質標杆、中國貴州則以機械化生產帶來性價比與穩定性以及泰國清邁等地則開創獨具特色的文創抹茶體驗等，還有包括越南在內的東南亞國家亦開始成為抹茶的新興供應地。

面對氣候變化的長期挑戰，以及消費者對品質和品牌故事日益增長的需求，貴州正通過技術升級不斷縮小與日本在品質上的差距。有專家指出，未來全球抹茶市場的競爭核心將集中在 「極致品質」 與 「穩定供應」 這兩條路徑上。這場競賽將最終決定誰能在全新的世界抹茶版圖中佔據主導地位。

中國貴州等新興產區則憑藉規模化生產與供應穩定性，在國際市場持續擴張。(Getty)

隨着市場競爭加劇，抹茶行業正呈現出高端化和全球化兩大趨勢。一方面，如有機認證、日本原產等高品質抹茶因稀缺性和獨特風味而溢價明顯，推動高端茶飲和精品食品的增長。另一方面，隨着亞洲飲食文化的全球傳播，抹茶在歐美市場的接受度持續提升，帶動國際品牌的產品創新和跨界合作。

面對當前的供應挑戰，業界正在推動差異化消費。國際日本茶協會鼓勵餐飲業使用來自後期採收、等級較低的抹茶，這類抹茶供應量較多，也更適合用於煮食。高端抹茶則建議直接沖泡飲用，以保留其細膩風味。

可以預期，全球抹茶產業版圖未來幾年可能將持續演變。日本將在高端市場堅守品質與文化；而貴州等新興產區則憑藉規模化生產與供應穩定性，在國際市場持續擴張。