美國H-1B簽證費暴漲　中國推K簽證加入全球科技人才爭奪戰？

10月1日，中國移民政策將掀開一個新篇章，專門為外國青年科技人才而設的K簽證正式推出。這不僅是入境規定的一項調整，更被外界視為中國加入全球人才競爭前沿的戰略舉措，將提升北京在與華盛頓的地緣政治競爭中的實力。



這是因為美國總統特朗普（Donald Trump）早前簽署公告，將企業為H-1B簽證申請人支付的費用大幅提高至10萬美元。這為國際人才庫帶來了衝擊，尤其是在印度等為全球輸送了大量技術人才的國家。



K簽證是於2025年8月7日正式公佈，旨在修訂《外國人入境出境管理條例》。這是中國現代史上首次設立此類簽證類別，旨在吸引全球年輕的科學、技術、工程和數學領域的畢業生和研究人員。

中國內地傳統的簽證類別，例如用於工作的Z簽證或用於學習的X簽證，雖能夠滿足其用途，惟也存在一些限制，例如時間限制。而K簽證將打破了這些限制，允許持有人多次入境，有效期更長，並允許從事更廣闊的行業範疇，包括教學或研究、創業、文化交流和商業合作等。

而最重要的是，K簽證無須僱主擔保，這消除了外國專業人士在沒有獲得工作合約的情況下，在中國尋找機會時面臨的最常見障礙之一。有移民專家指，無需提供僱主擔保一直被認為是申請美國H-1B 簽證的最大障礙之一。H-1B 簽證不單需要僱主擔保，還採取抽簽制度，每年僅有 8.5 萬個名額。

因此，K簽證意味着畢業於外國頂尖大學的年輕科學家、擁有研究經驗的軟件工程師或生物技術研究人員，可以更輕鬆地進入中國開展項目，並融入中國不斷發展的創新生態系統。

「推出的時機恰到好處」

K簽證的推出，多少反映了中國內地近年來為擴大對外開放所做的積極努力，中國近年放寬了入境限制，並與75個國家簽署了互免簽證協議；還採取了一系列措施促進外商投資和旅遊業發展，以及向海外投資者開放更多領域。

2025年8月28日，中國北京，圖為外國遊客來北京參觀知名景點長城並合影。（Getty）

據內地官方統計顯示，2025年上半年，往返中國的國際旅客人數高達3,805萬人次，較上年同期增加30.2%，當中免簽證入境人數就達到1,364萬人次，大增了53.9%。這些都在體現出內地政府刻意提升國家的開放度和吸引力的政策，並且發出一個明確的訊號，表明已經準備好來迎接來自世界各國的人士。

有內媒分析指，K簽證的革命性不僅在於其靈活性，更在於其針對性。有別於大多數已開發經濟體著重最有經驗的專業人士或頂級專家的移民制度，中國更專注於職業生涯初期的年輕專業人士。這將是一個長期戰略，透過與畢業生、研究人員和創新者及早建立聯繫，中國得以建立起可以持續數十年的紐帶。

而此一舉措之所以備受矚目，其原因之一是它的推出正值全球人才爭奪戰的關鍵時刻。當歐美一些國家正在不斷收緊移民政策，相較之下，中國正在降低門檻、簡化流程並敞開大門。它也將增強中國的軟實力，向國際社會傳達一個明確的訊息：在一個充滿障礙與限制的時代，中國是一個重視開放與合作的國家，而K簽證正是手上的一張「王牌」。

分析指，特朗普政府在H-1B簽證問題上，無疑是搬起石頭砸自己的腳（Reuters）

澳洲咨詢機構Geopolitical Strategy首席策略師Michael Feller表示：「美國在H-1B簽證問題上無疑是搬起石頭砸自己的腳，而中國推出K簽證的時機恰到好處。」專注科技政策的美國諮詢公司美商亞洲集團合夥人陳澍則指：「矽谷越來越傾向於『美國優先』的文化，對於那些擔心自己在美國不再受到歡迎的外國科技工作者來說，當他們看到有關K簽證的消息時，可能會想：『至少我還有另一個選擇』。」

中國STEM人才庫強大 將進一步收窄差距

近年來，中國高度重視STEM（即科學、技術、工程和數學）教育，加上其國內龐大的人口基礎，這使得中國已成為全球STEM畢業生人數最多的國家。因此，中國的科技公司過去主要依賴本土人才。不過，在一些關鍵領域，如半導體和生物技術方面，中國仍然落後於美國，故一直渴望希望引進外國人才以縮窄差距。

有內地科技行業招聘獵頭表示，K簽證對那些缺乏資源申請傳統工作簽證的初創企業，或是在中國求職的外國留學生來說，將尤其有利，「今後留在中國找工作的難度將大大降低」。另外，像阿里巴巴、華為等科技巨頭，也將更容易在短時間內引進海外人才。

華為：圖為2022年2月28日，西班牙巴塞羅那世界移動通訊大會的中國電訊設備供應商華為標誌。（Getty）

陳澍解釋，這種新簽證可以讓那些對中國科技領域感興趣的人先「試試水溫」。他說：「有很多人心動想來中國，但又猶豫不決。隨着中國科技公司變得更加強大、資本更為充裕，這種興趣只會越來越濃厚。」

挑戰重重：缺少細節、社會環境、各國競爭？

目前，外界仍難以具體判斷K簽證能在多大程度上影響人才競爭。首先，北京方面尚未公佈相關計劃的具體細節，包括申請人資格，以及是否允許持證者在華正式就業等。儘管具備專業知識的外國人過去也可以申請其他類型簽證進入中國，但通常手續繁瑣，且外國人要永久移居中國仍非常困難。

此外，融入不僅僅是簽證。為了留住年輕人才，中國必須確保一個讓外國專業人士蓬勃發展的環境——不僅在實驗室和公司，而且在日常生活中。包括在學術和商業環境中更廣泛地使用英語、更順暢的行政流程，以至更具包容性的社區，這些將會為相關政策的長期成功發揮着決定性的作用。另外，語言將是一大障礙，雖然內地有不少人精通英語，惟國內大多數科技公司的工作語言均是中文，不暗中文的人機會因此受限。

有分析認為，為了留住年輕人才，中國必須確保一個讓外國專業人士蓬勃發展的環境——不僅在實驗室和公司，而且在日常生活中。（Reuters）

不要忘記，這場競爭也絕非單單是中美之爭，包括德國、韓國和新西蘭在內的其他國家也在放寬簽證規定，以吸引技術移民。

有分析更直言，K簽證不太可能取代美國H-1B簽證的地位。因為美國大多數H-1B簽證持有人都是印度人，而中印兩國關係複雜。簽證手續的簡化，並不足以說服印度人才放棄美國，轉而選擇中國，「他們去美國不是因為拿到了簽證，而是因為那是一種全面的生活方式。他們想在那裏工作、生活，甚至成為美國公民。」

誠然，要探討K簽證的成效現時仍為之尚早。不過，Michael Feller指出 K簽證仍可能在北京與華盛頓的地緣政治競爭中提升其優勢，「如果中國能夠吸引哪怕是一小部分的全球科技人才，那麼其在尖端技術領域的競爭力就會更強。」