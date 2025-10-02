Jane Goodall逝世｜曾17次訪華　一生為研究、環保奔波籲保持希望

9月21日國際和平日當天，91歲的珍古德（Jane Goodall）在自己的bilibili平台上發布了一個影片，她在影片中提到：除非我們學會與自然和諧相處、相互尊重，否則永遠不會實現世界和平。



在影片中，珍古德的眼中始終閃爍着對生命的熱愛與對未來的期待。10天後，珍古德離開了她深深掛念的世界。珍古德研究所當地時間10月1日發布消息，稱前者在美國洛杉磯活動行程中，因自然原因溘然長逝。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）當天致哀：「驚悉我們敬愛的和平使者珍古德逝世，我深感悲痛。她為人類和地球留下了非凡的遺產。」

2025年9月21日，英國靈長類動物學家珍古德（Jane Goodall）在bilibili平台上發布了一段影片。（網絡截圖）

「朱比利」和《人猿泰山》塑造兒時夢想

珍古德對動物的熱愛，從不是一時的心血來潮。她1934年4月3日出生在倫敦一個普通家庭，幼年時父親送給她一隻名叫「朱比利」（Jubilee）的黑猩猩玩偶。珍古德視若珍寶，每晚抱着它入睡。

朋友們覺得這舉動有些奇怪，她卻始終認為，那是世界上最珍貴的禮物。她的母親萬涅（Vanne Morris-Goodall）從未阻止女兒這份特殊的喜愛，反而鼓勵她去探索自然的奧秘。

在她八九歲時，珍古德就沉浸在《人猿泰山》（Tarzan of the Apes）的故事中，心底悄悄埋下一個夢想：有朝一日要去非洲，和野生動物並肩生活。

2011年9月24日，英國靈長類動物學家珍古德（Jane Goodall）在美國加州出席頒獎典禮。（Getty）

她曾為了觀察母雞下蛋，在雞窩中靜靜待了好幾個小時，母親四處尋找卻不見她的蹤影，找到時非但沒有生氣，反而耐心傾聽女兒興奮地講述觀察到的細節。正是那些日子，珍古德慢慢學會了專注與耐心，也練就了敏銳的觀察力——這些品質，後來成了她探索黑猩猩世界的鑰匙。

二戰結束後，珍古德隨家人搬到海邊小鎮伯恩茅斯（Bournemouth），她先進入秘書學校學習，之後又努力工作攢錢，只為離非洲夢想更近一步。1957年，23歲的珍古德終於如願以償，收到了一份來自肯尼亞古人類學家利基（Louis Leakey）的邀請。當時的肯尼亞仍在英國統治之下。

利基出生在肯尼亞，父母是英國傳教士。長大後，利基回到劍橋大學讀書，但一次打橄欖球時的不幸受傷，改變了他的人生軌跡。他決定利用病假前往坦噶尼喀（Tanganyika，現為非洲國家坦桑尼亞的一部份）進行考古探險，於是他轉專業為人類學，畢業後開始講授和撰寫有關非洲考古學和古生物學的文章。

隨着研究的開展，利基開始意識到，了解人類古代祖先如何生活的關鍵一步，是更多地了解我們現存的近親類人猿—黑猩猩、大猩猩和猩猩的行為。

正是這一領域的研究探索，給珍古德打開了畢生事業的大門。她抓住機會，訂了一艘前往非洲的貨輪，在23歲生日那天抵達內羅畢（Nairobi）。

從研究、保護到宣傳 珍古德每年有300天在奔波

利基起初雇珍古德擔任秘書，卻很快發現了她身上的潛力—那份對自然的敬畏、對生命的共情。

1960年7月14日，珍古德前往坦桑尼亞Gombe Stream國家公園的土地。由於當局擔心年輕女性獨自在叢林中的安全，其母親特意陪她一同前往。最初，公園中的黑猩猩對這位「白人陌生人」充滿警惕，一見到她就遠遠跑開，但珍古德沒有放棄，每天清晨便背着望遠鏡、帶着筆記本上山，日復一日地觀察、記錄。

英國權威女動物學家Jane Goodall。（GettyImages）

幾個月後，一隻名為David Greybeard的黑猩猩，成了第一個願意接近她的「朋友」—牠不僅不害怕，還會從珍古德手中接過香蕉。更令人振奮的是，有一天珍古德親眼看到牠用草莖釣取白蟻充飢。

那一刻珍古德心跳加速，她清晰地意識到，這個發現將改寫人類對「自身獨特性」的認知。利基在收到她的報告後，激動地回信說：「我們必須重新定義人類了。」

珍古德1963年首次出現在《國家地理》雜誌（National Geographic）的封面上，讓全球讀者第一次看到了野生黑猩猩的真實生活。

儘管沒有大學學位，珍古德還是憑藉紮實的研究成果，以及利基的資助，得以被劍橋大學錄取，1966年她順利獲得行為學博士學位。

期間，她與荷蘭攝影師Hugo van Lawick結為伴侶，後來兒子出生，珍古德為他起名Grub（蟲子的意思）。因為叢林環境危險，年幼的「蟲蟲」常需在籠子裡玩耍，但珍古德從未後悔自己的選擇——她想讓兒子和自己一樣，從小感受自然的美好。

在Gombe Stream國家公園中，珍古德細緻觀察着母黑猩猩Flo如何撫育幼崽、如何維繫家族關係，她發現黑猩猩會擁抱安撫同伴，會為爭奪領地而「戰鬥」，也會因親人離世而悲傷。

Flo去世後，牠的兒子Flint因過度悲痛拒絕進食，三週後也隨之離去。目睹這一幕時，珍古德的眼淚無聲落下，那一刻她深刻感受到，動物與人類的情感，原來如此相似。

Jane Goodall為動物學界研究黑猩猩的權威學者。（攝於2004年，GettyImages）

70年代，珍古德經歷了一段「非常黑暗的時期」。當時，她目睹了兩個黑猩猩群體之間持續數年的激烈衝突。這兩個群體原本屬於同一個黑猩猩社區，Flo和她的孩子也屬於這個社群。

這場衝突被珍古德稱為「四年戰爭」（Four Year War），戰爭始於Flo去世兩年後的1974年，而牠生前是這個社群占有主導地位的雌性成員。

珍古德在1977年創辦了「珍古德研究所」（Jane Goodall Institute），這個機構逐漸成長為具有全球影響力的公益力量。

珍古德1986年在芝加哥參加一場學術會議時，偶然看到了實驗室動物遭受虐待的影片。她當即站起身，堅定地說：「我必須做些什麼。」從那時起，珍古德的工作重心不再局限於黑猩猩研究，而是擴展到整個動物保護與環境保護領域。

珍古德1992年在剛果共和國建立欽潘加黑猩猩康復中心（Tchimpounga Chimpanzee Rehabilitation Center)，這是非洲最大的黑猩猩康復中心之一。這個康復中心主要收容因非法獵殺而失去家人保護的幼年黑猩猩。在珍古德研究所官網上公開的一段視頻中，一隻黑猩猩在被放歸野外前，用一個無比溫柔和長久擁抱表達了對珍古德的感激。

英國權威女動物學家Jane Goodall。（GettyImages）

除了身體力行研究和保護動物外，珍古德還非常重視宣傳教育工作。

珍古德1991年在坦桑尼亞與12名高中生共同發起了「根與芽」（Roots & Shoots）項目，初衷是鼓勵年輕人用實際行動關心人類、動物與環境。如今，這個項目已覆蓋包括中國在內的150多個國家，擁有成千上萬的青少年團體，成了全球環保運動中一股充滿活力的力量。

此後的歲月裡，珍古德每年幾乎有300天奔波在世界各地，從非洲叢林到城市講堂，不知疲倦地分享着環保理念。

珍古德曾17次來中國

珍古德1998年第一次來到中國，應學校邀請與青少年交流。不過，「根與芽」項目早在1994年就已進入中國，北京某所學校率先成立了第一個團體。如今，項目已在北京、上海、成都設立辦公室，與1000多間學校建立合作，培訓了1萬名教師，影響力覆蓋全國25個省份。中國的孩子們用自己的行動踐行環保：在內蒙古種植100萬棵樹木，抵禦沙漠化侵襲；在校園中搭建生態花園，分類回收垃圾……

她2023年遠程登上央視《朗讀者》舞台，深情朗讀《寂靜的春天》片段。珍古德去年4月在北京期間，度過90歲生日。她和許多中國熱愛環保和動物的青少年一起，慶祝她發起的「根與芽」項目在中國落地30周年。

珍古德去年12月第17次、也是最後一次中國之行，在北京798藝術區舉辦的一場慈善晚宴上，她穿着唐裝站在椅子上演講，主題還是「希望」。

樓下，一位20多歲的志願者談到畢業之後的打算，他打趣自己，工作難找，準備回家「啃老」。

英國權威女動物學家Jane Goodall。（GettyImages）

「你真心相信這個世界有希望，我們的子孫後代有希望嗎？」珍古德在書裡講述，這是她最常被問到的一個問題。很多人告訴過她，他們對未來已不抱希望。年輕人會憤怒會抑鬱，或只是冷漠，對現狀感到無力。

珍古德說：「我能做的，就是確保我們下一代，能比我們更好地照顧這顆星球。若不抱希望，那才叫徹底輸了。」

珍古德的一生獲得過無數榮譽，她2002年被任命為聯合國和平使者，此外她還獲得過女爵士勳章、美國總統自由勳章、法國榮譽軍團勳章、京都獎等等。

在她的努力下，Gombe Stream國家公園的黑猩猩數量逐漸穩定；參與「根與芽」項目的孩子們在校園中搭建生態花園，在社區組織垃圾清理活動。無論走到哪，珍古德總會帶着那隻小小的黑猩猩玩具「朱比利」，那是她初心的見證。

她見過森林大火肆虐，見過洪水吞噬家園，也曾沉痛地說：「我們親手破壞了自己的家園。」但話音未落，她總會補充一句：「不過，現在行動還來得及。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

