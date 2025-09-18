人類愛杯中物遺傳自黑猩猩？靈長類祖先食發酵水果如日飲一杯酒
撰文：聯合早報
一項在非洲野外進行的研究顯示，黑猩猩每天通過食用成熟發酵的水果，攝入的酒精量相當於至少一杯酒精飲料。
這研究周三發表在科技與醫學期刊美國科學促進會（American Association for the Advancement of Science，AAAS）第11卷第38期期刊的新研究，與十多年前美國生物學家達德利提出的「醉猴論」相符。
研究員根據黑猩猩的水果攝入量，估算它們每天大約攝入14克酒精（即乙醇，ethanol）。按體重換算，相當於黑猩猩每天喝一品脫（pint，約473毫升）啤酒。
這項研究報告的主要作者、美國加州大學伯克利分校研究員馬羅（Aleksey Maro）指出，這一發現揭示了人類嗜酒的一個潛在原因，即儘管酒精對人體有害，人類可能從靈長類動物那裏繼承了對酒精的偏好，以及代謝酒精的能力。
馬羅說：「這並非微不足道的酒精含量，而是經過高度稀釋，且與食物的聯繫更為緊密。但很難說，這會對黑猩猩的行為產生多大影響。」
該理論認為，人類喜歡酒精並能夠代謝酒精，源於我們的靈長類祖先每天通過食用水果攝入酒精。達德利也是最新研究的共同作者。
目前尚不清楚黑猩猩是否會主動覓食酒精含量更高的水果，但研究員不排除這種可能性。馬羅說：「這當然是可能的。我們假設，一顆水果是否散發出乙醇的酒精味，是黑猩猩決定是否要吃它的原因之一。」
本文獲《聯合早報》授權轉載
