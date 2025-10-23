高市早苗片山皋月成首位女首相財相：日本政壇性別天花板已打破？

日本作為一個女性長期在政壇被嚴重邊緣化的國家，10月21日破天荒選出史上第一位女首相高市早苗，片山皋月則被任命為史上首位女財相，打破了日本政壇長期由男性主導的局面。



然而，在女性參政率一直低於其他民主國家、社會對性別角色期待仍傳統保守的日本，這場歷史性突破所引發的，不只是掌聲，還有眾多懷疑與觀望的眼光。「性別破局」是否能改寫日本政壇對女性的排擠和忽視？還是破局也僅為一場象徵性的表演，換了主角卻沒換劇本？



高市早苗生於1961年，不同於不少出身政治世家的國會同僚，高市的父親是機械製造業的員工，母親則在警察機關任職。高中畢業後，原本有機會被私立名校慶應義塾、早稻田等大學錄取的她，為節省學費開支，最終選擇入讀國立的神戶大學。大學期間，她每天從父母家往返通勤約6個小時到神戶讀書，並靠打工賺取學費，最終於1984年獲得神戶大學商學學位。

1987年，高市被松下政經塾派往美國擔任國會研究員，在美國民主黨、科羅拉多州女眾議員施羅德（Patrical Schroeder）的個人辦公室及其所屬委員會中工作。回國後，高市就以擁有美國國會經驗的分析家身份受到媒體關注。隨着知名度增加，她首次在1993年以無黨籍人士當選日本眾議員，三年後加入自民黨。

年輕時的高市早苗（FB@Takaichi Sanae）

在當選首相前，高市曾在安倍晉三政府中多次擔任總務大臣，成為首位出任該職的女性政治人物，掌管地方行政、媒體政策、電信產業等領域。由於與安倍在憲法修正、安全保障、經濟政策等核心議題上理念一致，高市亦被視為安倍門徒，甚至或在開啟首相生涯後延續實施「安倍經濟學」。

而此次入閣的財相片山皋月，亦曾在安倍內閣任職，擔任過內閣府特命擔當大臣，負責地方經濟振興和規制改革，是第四次安倍改造內閣中唯一的女性閣僚。

非典型女性領袖：反對夫婦別姓、不支持女天皇…...

除了出身背景是非典型日本政客外，雖身為女性，高市卻是一位立場堅定的右翼保守派，亦不以女性主義者自居。她不僅反對修改要求已婚夫婦同姓的法律——該法律往往導致女性婚後隨夫姓；亦在皇位繼承問題上，不支持日本擁有女天皇，認為「維持男系皇統是對天皇的敬意和正統性的根源。」

2014年9月3日，日本時任首相安倍晉三（一排中）在東京的官邸與新政府成員合照，當時站在安倍左側的即為新首相高市早苗。（Getty）

這些立場讓部分活動家、學者和政界人士擔心，即便在高市的領導下，日本女性的處境也不會有太大改變，認為她會繼續支持那些阻礙日本女性發展的政策。而因其緊密依附於自民黨的社會保守綱領，也使得高市在民調中，受男性歡迎的程度高於女性。其政治對手指責她充當黨內男性的「傀儡」，更形容她是嫁入權勢政治派系的「新娘」，意指其迎合保守政治結構，難以真正代表女性發聲。

青年倡議組織「無青年無日本」（No Youth No Japan）創始人Momoko Nojo稱，高市的當選「極具象徵意義，她是第一位邁出這一步的女性」，但她亦直言，「她是通過阻礙社會性別平等才走到這個位置，我不認為她會帶來太多進步。」

2025年10月21日，日本眾議院舉行首相選舉，自民黨總裁高市早苗等待結果，多位前首相麻生太郎、菅義偉及岸田文雄站在她的背後。（Reuters）

女性主義學者上野千鶴子也公開在社交平台X上發文稱，自己對日本迎來首位女首相並不感到高興。她稱，明年日本在性別差距指數的排名或會因此上升，但「這並不意味着日本政治會對女性更友善」。

排名倒數的女性參政率

日本女性雖然早在近80年前便擁有參政權，但該國在賦予女性政治權力方面卻仍長期落後於其他民主國家。根據總部位於瑞士的「議會聯盟」（Inter-Parliamentary Union）統計，截至今年9月，日本國會眾議院中女性議員的比例僅約15.7%，在183個國家中排名第141位，於七國集團（G7）中墊底。相比之下，G7中排名最高的英國，下議院中女性議員的比例已超過40%，德國、法國、加拿大等國也普遍達到30%以上的比例。

2024年7月6日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）在倫敦唐寧街10號主持首次內閣會議。工黨在2024年大選中贏得壓倒性勝利，結束了保守黨長達14年的執政。圖中其內閣成員中，不乏女性官員身影。 （Getty Images）

此外，根據世界經濟論壇（World Economic Forum）最新發布的《2025全球性別差距報告》，日本在148個國家中排名第118位，不僅仍在G7中排名最低，甚至還落後於包括中國、韓國、菲律賓在內的大多數亞洲鄰國。

儘管日本在經濟、教育、健康等領域的性別平等推進已有所進步——如在商業領域，日本女性勞動參與率甚至超過包括美國在內的許多其他發達經濟體，但女性在政治領域的參與仍顯著不足：該國在此類別排名未超過第125位，顯示政治性別平權的進展幾近停滯。

「天花板沒有打破，只是開了個洞」

在此次首相的競選過程中，高市曾大膽承諾要縮小日本政治領域的巨大性別差距，並稱將使內閣和自民黨執行委員會的性別平衡「與北歐國家相當」。但從21日公布的新一屆內閣名單看，她這一承諾暫未實現。在18位內閣成員中，也僅有兩位女性成員，分別是：66歲的女財務大臣片山皋月，以及42歲的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美。

日本女性在政壇中面臨的困境、社會中的性別平等問題仍道阻且長，或許不會因為高市的上台而帶來徹底的改變? (Reuters)

自民黨中女性議員佔比低導致高市的選擇有限，故解決女性參政率低的問題又長路漫漫。長期以來，日本社會普遍期待女性承擔更多育兒和家庭責任，存在「男主外，女主內」的傳統角色期許。在這樣的文化背景下，女性難以在家庭與工作間取得平衡，進入政壇更是成為一項挑戰。有分析相信，深層的刻板印象和偏見並不會隨高市早苗的當選就消失不見。

此外，在自民黨等主要政黨內部，候選人提名、選區資源分配、人脈網絡仍高度由男性主導。男性政治人物通常擁有豐富的從政經歷、地方政治歷練或家族背景，而女性候選人中，則有很多是通常從外資、學術界或媒體等行業「偶然」進入政壇，缺乏選區基本盤，因此較難以在政治體系中站穩腳步。

日本上智大學政治學教授Miura Mari還指出，政治家族往往會享有選舉優勢，因為這些家族通常已在其選區建立了穩固的支持。而對他們來說，政治是家族事業，通常情況則是子承父業。日本的父權觀阻礙女性繼承席位，拉高了她們進入政壇的門檻。

正如東京大學性別研究教授Tohko Tanaka表示：「僅僅出現一位女性領導人，可能無法顯著提高日本女性在政壇的地位。」Miura Mari總結認為：「玻璃天花板沒有打破，只是開了個洞。」

由此可見，日本女性在政壇中面臨的困境、社會中的性別平等問題仍道阻且長，不會因為高市的上台而帶來徹底的改變。