加沙重建｜5年計劃或變40年？長崎原爆後的經驗或成「模範參考」

以哈雙方近日達成首階段加沙停火協議，持續兩年的衝突終於暫告一段落。隨着戰爭陰霾逐漸散去，加沙的重建計劃也逐步提上日程。巴勒斯坦總理穆斯塔法（Mohammad Mustafa）10月16日表示，為期5年的加沙重建將由巴勒斯坦民族權力機構與國際夥伴合作，規劃將涵蓋18個重點領域的56個子項目，涉及住房、基礎設施、經濟和治理等方面。



回顧歷史，在二戰後史太林格勒（Stalingrad，現稱「伏爾加格勒」）花了20多年時間重建，華沙更是直到上世紀80年代才完成戰後修復。因此，人們不禁要問，5年重建又能讓加沙恢復多少昔日的面貌？



過去兩年，戰爭已經導致加沙大部分地區受創嚴重。根據聯合國估計，超過6.7萬名巴勒斯坦人喪生，近17萬人受傷；另外，加沙城大部份地區已被夷為平地，約83%的建築物和住房遭到破壞，數以萬計的居民無家可歸。事實上，加沙如今的基礎設施受到了嚴重影響，其破壞規模和範圍堪比四級或五級颶風。就像任何災難一樣，食品、藥物和食水是當務之急。

而在重建之前，數百萬噸的瓦礫需要大規模拆除和清理，還有被埋的屍體也得處理。如果不這樣做，瓦礫加上積水將導致斑疹傷寒和痢疾等疾病的爆發。從過去的經驗來說，貝魯特在內戰重建後不久，就面臨着如何處理最近以黎衝突產生的3,200萬噸拆除廢棄物的問題。此外，未爆炸的炸彈和彈藥亦需要清理。

圖為2025年10月12日，在以色列和哈馬斯停火期間，加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）民眾從一輛貨車上領取援助物資（Reuters）

清理完成後，優先事項將是重建地下設施，如電力、供水和污水處理系統以及泵站；而工程師將是相關工作的關鍵人力資源。其中，單是食水一環，就意味着每年需要30億公升供水——相當於每年註滿約1200個奧林匹克游泳池，這是維持加沙社會的最低要求。緊隨其後的是，房屋、醫院、學校、道路系統和治理基礎設施的建設或修復——所有這些設施都將遭受嚴重破壞。

有專家指出，設計、融資和重建加沙地帶的基礎設施實際上將耗時數十年。正如倫敦國王學院中東安全專家克里格（Andreas Krieg）教授所言，加沙目前的重建甚至比從零開始還要糟糕——因為加沙的重建不是從沙地開始，而是從瓦礫起步。

戰後長崎的經驗：「再建」之外還有「復興」

加沙的困境固然令人絕望，但世界從未缺少在廢墟中重生的例子。雖然歷史與地理背景大相徑庭，但若從重建挑戰的角度來看，加沙與戰後的日本長崎，其實存在諸多相似之處。

這張2025年10月11日拍攝的畫面中，巴勒斯坦人在以色列軍隊撤出後，在加沙城（Gaza City）的某處廢墟中行走。（Reuters）

1945年，美軍在廣島市中心附近投下了一顆原子彈，三天後再於長崎投下另一顆原子彈，造成長崎4萬至7萬人死亡。這個數字與巴勒斯坦衛生當局的加沙死亡人數相當，即逾6.7萬巴勒斯坦人死亡。

與加沙相同，長崎在原子彈爆炸中也遭受毀滅性打擊——除大量死傷外，約61%的城市建築受損。當年重建的首要任務，除了清理瓦礫外，遺骸尋找工作同樣重要。當年的長崎居民中有許多人表示，未埋葬的死者令人不安，無論是在身體上還是精神上都很「危險」。

另一個相似之處是，加沙和當年的長崎皆是社會經濟狀況較差的地區，與廣島相比，這對長崎的恢復產生了影響。這是因為居住在那裏的，許多人是少數民族，包括被殖民的朝鮮族人、天主教徒和被稱為「部落民」（buraku）的被排斥者。

更重要的是，現在的加沙和當年的長崎，都同處美國介入的情形下進行重建。雖然巴勒斯坦總理穆斯塔法表示，巴勒斯坦機構將領導重建，但據美國廣播公司（ABC）透露，一個由美國主導、設在以色列的協調中心預計將在近期投入運營，該中心將監督加沙停火協議的執行，並協調加沙境內的重建、援助工作。

2025年10月4日，加沙地帶加沙城，圖為巴人居民在以色列空襲後來到一處受損民宅視察損失。（Reuters）

美國歷史學家迪爾（Chad Diehl）在其關於重建的著作中，深刻地揭示了美國佔領者與長崎居民之間的「隔閡」。當年的倖存者被負責重建的官員趕離家園，有的則在城市復興和道路拓寬的過程中被霸佔了部分土地，甚至一些原來的地方名稱也因此消失掉。就像長崎的情況一樣，加沙人民也不得不在被接管的條件下重建家園。

迪爾指出，長崎在戰後常用兩個詞來表述整個城市的恢復過程——「再建（saiken）」，指的是基礎設施等物質層面的重建；而「復興（fukkō）」，則指心理、身體，乃至社會層面的療癒。他認為後者所需的時間要長得多。

英國日本研究學者Gwyn McClelland認為，把長崎從戰爭復原的另一個重要面向還有，民眾需要擁有自主權。他說：「他們不應僅僅被視為悲劇的倖存者——他們是社區復興不可或缺的一部分。」他指，作為記憶的承載者，這些人承擔起了服務社區的新角色。他們是故事的講述者、重建者，在難以承受的損失和持續的悲傷中尋求希望。

左圖：圖為2023年6月5日，加沙地區拜特哈農（Beit Hanoun）衛星影像顯示。（Reuters）右圖：圖為2025年9月21日，加沙地區拜特哈農衛星影像顯示。（Reuters）

誰來為重建買單？

加沙走廊是一片飽經風霜的土地，長約40公里，寬約11公里。約230萬人擠在約360平方公里的土地上，面積僅比澳洲的悉尼市中心略大。不過，巴勒斯坦政府日前公布了一項分為三個階段的5年全面重建計劃，預計總耗資高達670億美元。其中，第一階段將持續六個月，支出約35億美元；第二階段為期三年，耗資約300億美元。

如此龐大的資金遠超巴勒斯坦人自身的承受範圍，因此資金來源成為重建能否開啟的關鍵。在目前已有的提案中，其中一項由美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與英國前首相貝理雅（Tony Blair，譯作布雷爾或布萊爾）等人提出，構想對加沙實施為期十年的託管，強調外部監督，並依靠國際中介機構與私人投資。該方案建議巴勒斯坦人在重建期間「自願」遷移，限制其在決策中的影響力，將外部參與者置於加沙戰後經濟管理和規劃的核心位置。

而另一項提議則是由阿拉伯國家出資，試圖將巴勒斯坦權力機構置於重建的中心，以對抗特朗普的方案。然而，即便資金最終到位，鑒於當地局勢錯綜複雜，基建遭破壞程度之深，重建之路註定荊棘密布，充滿諸多變數和困難。

今天的加沙，某種意義上正走在長崎曾經走過的重建之路上，等待開啟物質與心理層面的雙重復原。然而，天文數字的資金或許會成為一個重大的挑戰，更何況當前的和平協議還顯得那麼脆弱……