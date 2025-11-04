蘇丹戰爭：法希爾恐再現屠殺　民眾應馬上獲准遷往安全地區

蘇丹戰爭爆發逾兩年半，蘇丹武裝部隊（Sudanese Armed Forces）與快速支援部隊（Rapid Support Forces，下稱RSF）之間的衝突持續。

經歷17個月圍困與攻擊的北達爾富爾（North Darfur）州首府法希爾（El Fasher）自10月26日被RSF佔領，隨後一周，該市及其周邊地區爆發無差別及針對特定族群的大規模暴行與屠殺。無國界醫生譴責這些暴行，並擔憂仍有大量法希爾民眾身陷極端危險之中；組織緊急呼籲RSF及其盟友停止針對平民，讓他們可以抵達較安全的地區。



逃出者人數與大規模暴行日增的現象不成比例

由於醫療設施被持續襲擊，無國界醫生於去年8月被迫撤出法希爾，目前在距離該市60公里的塔維拉（Tawila）提供醫療護理，應對大量逃離法希爾暴力事件的流離失所者與傷病者。根據聯合國的數據，截至8月底，法希爾仍有26萬人居留。然而，據當地援助機構統計，在RSF佔領該市後的5天，僅有5,000多人成功抵達塔維拉。他們描述法希爾的屠殺事件，並指出仍有民眾滯留於該市、鄰近城鎮以及其他逃亡路線地點，遭受酷刑、綁架勒索、性暴力及當場處決。

無國界醫生緊急項目總管拉沙里泰（Michel Olivier Lacharité）質疑：「抵達人數與大規模暴行日增的現象不成比例。那些在法希爾經歷數月飢荒與暴力倖存下來的失蹤者究竟身在何處？根據病人向我們描述的情況，最可能卻也最駭人的答案是：他們在逃亡途中遭受殺害、阻攔與追捕。」

蘇丹戰爭：逃往塔維拉的蘇丹家庭。他們一家七口暫住在帳篷之中，生活條件艱苦，缺乏食物、飲用水。（無國界醫生提供）

目擊者稱RSF殺害、俘虜平民 無國界醫生擴大醫療援助

多名目擊者向無國界醫生透露，10月26日，有500名平民和蘇丹武裝部隊與聯合部隊士兵試圖逃離，卻遭RSF及其盟友殺害或俘虜。倖存者稱，逃亡者按性別、年齡或被認定的族群身分分組，許多人遭扣押勒索，贖金由500萬至3,000萬蘇丹鎊（約6.5萬至39萬港元）。一名倖存者稱他支付了2,400萬蘇丹鎊（約31萬港元）贖金才得以保命逃生。另有報告指，武裝分子以車輛碾壓數名囚犯，場面極度駭人。

無國界醫生在塔維拉入口處設立醫療站，同時擴大醫院的急症、外科及其他醫療護理規模。組織在塔維拉工作的蘇丹籍員工之中，大多都有親屬於過去一周在法希爾遇害。原已棲身當地的流離失所者，則前來迎接新抵達的難民，期盼能在飢餓、創傷的人群中辨認出熟悉面孔，或尋求失蹤親屬的消息。

蘇丹戰爭：無國界醫生正擴大塔維拉醫院的醫療護理。圖為院內醫護人員治療一名患上營養不良的兒童。（無國界醫生提供）

飢荒正在蔓延 抵達難民大多患營養不良

RSF襲擊和圍困法希爾多達500多天，不惜一切代價阻截食物和援助運到饑餓人群手中，令飢荒正在法希爾蔓延。食物價格飆升、社區廚房關閉、市集遭轟炸且物資耗盡，民眾幾乎無法獲得任何食物。組織在塔維拉的團隊指，10月26日至28日期間，來自法希爾的新抵達者中，多為乘貨車而來且營養不良程度極其嚴重的婦女、兒童及長者。

在10月27日新抵達的人群中，全數70名5歲以下兒童均患急性營養不良，其中57%屬嚴重急性營養不良。翌日，我們的團隊為120名來自法希爾的男士展開營養篩查，結果顯示20%患有嚴重急性營養不良。這些驚人的數據揭示法希爾及周邊營地民眾承受的極端苦難。該地區一年多前已正式進入飢荒狀態，自當時起食物與救命物資供應被切斷的情況越趨嚴重，人們甚至不得不依靠動物飼料維生。

蘇丹戰爭：塔維拉醫院的兒科深切治療病房。（無國界醫生提供）

無國界醫生緊急項目副總管坦佩里尼醫生（Dr. Livia Tampellini）指出：「從逃難者抵達塔維拉時瀕死的狀態來看，他們顯然亟需醫療護理及營養治療、心理社交援助、棲身所、飲用水以及全面的人道援助。在10月26日至29日期間，我們專設的醫院急症室接收了396名傷者，並治療了逾700名來自法希爾的新抵達者。目前院內主要收治槍傷、骨折和遭毆打與酷刑造成的創傷。有些人傷口感染，或在法希爾接受手術後出現併發症，因為當地幾乎無法取得藥物與醫療物資，醫療條件極差。」

組織重申，在經歷了長達兩年基於種族所發動的暴力和大規模屠殺後，拯救其餘倖存者的工作刻不容緩，蘇丹平民的安全必須得到保障，應獲准逃離至較安全地區，並獲得救命援助。組織同時敦促各國——包括由美國、沙地阿拉伯、阿聯酋及埃及組成的「四方安全對話（Quad）」——動用其影響力制止這場血腥屠殺。

