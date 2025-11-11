古埃及文明大展｜專訪埃及總領事：兩年籌備　七館館藏聚首香港

展期長達9個月的香港故宮博物館「古埃及文明大展」將於本月20日起正式揭幕，展出由埃及最高文物委員會借出、年代橫跨逾5000年的250件珍貴文物，為香港歷來規模最大的古埃及文明展。駐港澳埃及總領事巴赫爾·舍維西（Baher Sheweikhi）對《香港01》表示，此次展覽耗時兩年籌備，結束近一年的上海展覽後又加入來自埃及不同博物館的珍品，來到東西交匯的香港，相信會帶來巨大的價值。



耗時超過兩年準備

涵蓋法老與諸神雕像、浮雕、石碑、黃金飾物、大型成套木乃伊棺和動物木乃伊等，展品年代距今約7300至2000年不等，年代橫跨超過5000年。展品來自埃及七間最重要的博物館，包括埃及國家博物館（Egyptian Museum）、盧克索博物館（Luxor museum）、蘇伊士博物館（The National Museum of Suez​​）和索哈傑省博物館（Sohag National Museum）的珍藏，以及蕯卡拉遺址（Saqqara necropolis）的最新考古發現。所有文物均首度在香港亮相，當中不少更是首次在埃及境外巡展。

舍維西表示，自己在2023年就任埃及駐港大使以來至今兩年多的時間，期間經歷與各方談判、故宮博物館與旅遊部雙方亦為此付出巨大心血，展覽才終於準備就緒。採訪的當下距離開展只有大約兩周，來自埃及的團隊正在着手文物運輸和轉移，確保一切準備就緒。

駐港澳埃及總領事巴赫爾·舍維西（Baher Sheweikhi，左）對《香港01》表示，於香港故宮博物館舉行的古埃及文明大展耗時兩年籌備，終於得以在香港展出。（毛詠琪攝）

同場加演：埃及國際舞蹈節

除了展覽呈現出的古埃及文物，還有歌舞、服飾、宗教節目供港人認識古代及現代埃及。

當中包括首次獲得聯合國國際教科文組織國際舞蹈理事會CID UNESCO認可的「香港國際埃及舞蹈節」。已經舉辦舞蹈節八年的舞蹈學校Dance Nefertiti兼慈善機構Dance for Life的創辧人張潔婷（May KT Cheung）去年有幸獲邀加入國際舞蹈理事會，今年亦再次請來埃及國家舞蹈團來港表演。她說，十多年來她每年都會到訪埃及，去那裏的博物館，「它會給你的生活帶來新的視角。」

香港展出只屬「古埃及文明一角」

此次展覽也適逢開羅新建成的大埃及博物館（Grand Egyptian Museum）於本月正式開幕，大埃及博物館早於1992年起開始規劃，耗資10億美元、總面積約50萬平方米，直到2023年才完全落成，其館藏文物數量逾10萬件，如果每個展品花一分鐘觀賞，相當於要70天不眠不休才能看完所有展品。

舍維西稱，大埃及博物館的開館吸引外界高度矚目，博物館每天訪客數量超過2.5萬，包括香港及中國大陸，前往埃及的遊客數量正在大幅增加：「這是埃及送給世界的禮物。」

舍維西說，香港的展覽將為公眾呈現出古埃及文明，但來港呈現的只屬冰山一角，誠邀大家親自來到埃及。「如果對此着迷並且渴望了解更多，你必須親自去埃及去發崛。」

在東西交匯之處

埃及航空公司（Egypt Air）於2018年開通香港飛開羅直航，但復航短短幾個月後又因機場陷入混亂而停飛，至今未有復航。舍維西稱正在為此努力與港府及航空公司協商：「希望明年第一季度能夠恢復航班，曾經我們是有的。也希望這次展覽和這次展覽的成功能鼓勵更多的人去那裏，促成直航恢復。」

舍維西表示，埃及和香港保持着非常好的友誼，對於埃及人來說，他們最願意來舉辦這樣的展覽，而這次展覽規模之大，亦與港府推廣香港、打造成「盛事之都」的政策不謀而合，相信「在東西交匯的香港舉行埃及展覽，也會給這裏創造巨大價值」。

「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」（「古埃及文明大展」）將於2025年11月20日至2026年8月31日於香港故宮文化博物館展廳9盛大展出。