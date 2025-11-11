國際埃及舞蹈節｜埃及舞不只是「肚皮舞」　頂尖舞者本月西九獻技

古埃及文明大展即將於11月20日在香港故宮文化博物館揭幕，除了250多件來自埃及的珍貴館藏外，駐港埃及大使館亦與本港機構合作舉辦一系列埃及文化、宗教等活動，包括22日起舉行的香港國際埃及舞蹈節。舞蹈節的創辦者張潔婷透露，來自埃及的國家舞蹈團也會親臨本次活動。



舞蹈學校Dance Nefertiti兼慈善機構Dance for Life的創辧人張潔婷（May KT Cheung）早年接觸埃及舞蹈，由她創辦的「香港國際埃及舞蹈節」已進入第八個年頭。「舞蹈是可以將歷史保留的。」

今年，張曉婷舉辦的舞蹈節首次獲得聯合國教科文組織支持，趁着11月古埃及文明大展在香港故宮博物館揭幕，舞蹈節也請來埃及國家舞蹈團來港表演。而在此次文物展中的許多壁畫中，也能看到許多埃及舞蹈動作或姿態。張曉婷指，不是只有從書本當中才能認識到不同文化，舞蹈是比文字更加久遠的文化傳承的載體。

舞蹈學校Dance Nefertiti兼慈善機構Dance for Life的創始人張潔婷接觸埃及舞蹈二十逾年，由她創辦的香港國際埃及舞蹈節進入第八個年頭，今年首次獲得聯合國教科文組織的支持。（受訪者供圖）

「肚皮舞」其實源自埃及？

她在接受《香港01》專訪時向記者講起埃及舞蹈的歷史——原來如今盡人皆知的肚皮舞，早在逾百年前就已經在埃及萌芽，當中的每個動作都有歷史淵源和文化含意，卻非外界所一般理解那種性感野艷的舞蹈。

張潔婷說，如今大家稱為「肚皮舞」的舞蹈，最原始的版本實際上是身着長裙的埃及人載歌載舞之間，為了踢開裙襬上的沙子而一邊轉動胯部、一邊甩腳的動作，但當女孩們在酒吧、餐廳賺錢的時候自然就要更加性感妖嬈、賣弄身姿，於是有了如今的「肚皮舞」。

優雅而高技巧的東方舞

張潔婷指，埃及作為傳統伊斯蘭國家，就算現代仍然嚴守性別規範，女性要遵守三從四德、男扮女裝會遭當局逮捕。但正如香港的灣仔一樣，即便是宗教保守的埃及，還是有「紅燈區」的存在，出現賣藝的「肚皮舞」。

張潔婷說，埃及本身並不存在「肚皮舞」這種說法。1920年，美國人在埃及的紅燈區發現了這種舞蹈，但由於語言不通，不知其名也不懂其中內涵的西方人就這樣將其舞蹈動作帶出埃及，起了個名字叫「肚皮舞」，逐漸成為世人眼中一種大膽、暴露的舞蹈，不僅脫離了埃及民族舞（在當地被稱為「東方舞」）這一源頭，更被廣泛污名化。對於東方舞或是「肚皮舞」，埃及人對它的負面觀感也一時揮之不去。「但其實東方舞是非常經典，優雅，也講求高的技巧。」張潔婷說。

實際上，正宗埃及民族舞，都是要在正規舞台上表現。如今，普通埃及人家帶着孩子，到劇場、大會堂等場所看民族舞表演，當中也有「肚皮舞」裏的動作，但演員們就都是穿着埃及傳統的長裙，經過隸屬國家的舞蹈學校的教育，最終篩選出來的民族舞舞者。

埃及頂尖舞者及樂師來港獻技

張曉婷20多年前就開始接觸埃及舞蹈，迷上舞蹈及其背後的文化和歷史，每年都會到埃及學習交流，現在更致力在香港推廣。但她承認， 打着民族舞的名號吸引觀眾實屬不易，張曉婷最初在香港籌辦國際埃及舞蹈節時也曾碰釘子，曾請來舞者跳肚皮舞吸引觀眾，並向駐港埃及領事館發去邀請，沒想到卻起到反效果。

張曉婷解釋，無論是政府官員還是普通民眾，在埃及國內，凡是正經人家的人若是跟穿着肚皮舞服裝的人照相，說明這人必然是去「找舞女」，對於官員而言會更避忌。

但後來自己隨着認識加深，接觸到埃及國家級舞蹈團，對於這種民族舞有了真正的認識，張曉婷在香港推廣埃及民族舞獲得領事館方面的肯定和支持。正因如此，除了一年一度的「香港國際埃及舞蹈節」，香港觀眾還有幸在即將於香港故宮博物館舉行的「古埃及文明大展」開幕儀式上，一睹埃及頂尖民族舞者及樂師獻技。

第八屆香港國際埃及舞蹈節 11月20至23日節目重點：

地點：香港故宮文化博物館

-11月20日｜開幕演出：來自本土及世界各地的埃及舞蹈匯演

-11月21日｜Nefertiti Cup 國際埃及舞蹈大賽

-11月22日｜《Halawet Raqaena》埃及民族舞表演晚會《眾樂之舞》

-11月23日｜國際民族舞蹈會演《世界舞蹈盛會一文化慶典》

-11月20-23日｜舞蹈、藝術及文化交流市集