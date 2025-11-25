山上徹也受審：右翼政客與邪教骯髒交易卻逃過拷問

當那聲自製槍械的轟鳴在奈良街頭散去三年後，日本並沒有等來所謂的「正義閉環」，反而被迫直面一個更加鮮血淋漓的真相。



2025年11月，奈良地方法院，一場備受矚目的審判終於拉開帷幕。坐在被告席上的，是刺殺前首相安倍晉三的山上徹也。但在旁聽席和全日本的注視下，真正的「受審者」似乎早已不是那個身穿囚服的男人。隨着關鍵證人——山上徹也的妹妹坐上證言台，壓抑的抽泣聲不僅撕碎了法庭內所謂的法理威嚴，更在法庭之外引發了巨大震盪。在日本雅虎新聞的評論區裏，數萬條民眾的留言匯聚成了一股令永田町戰慄的憤怒洪流。

對於剛剛組閣不久、誓言要「讓日本更強」，卻在統一教（現世界和平統一家庭聯合）問題上始終閃爍其詞的高市早苗內閣而言，這場審判不僅是對過去暴力的追責，更是一記遲來的、響亮的道德耳光。

「太痛苦了，甚至想死」：無聲的「社會性謀殺」

「我並不想復仇，甚至根本不想扯上關係。但如果真能復仇，或許我早就做了。」

這是山上妹妹在法庭上最令人心碎的控訴。根據日媒發回的庭審報道，她向法官展示了一個被「吸血教團」徹底吞噬的家庭樣本：父親自殺後，母親將包括丈夫死亡保險金在內的超過一億日元家產，悉數「奉獻」給了統一教。

結局是註定的毀滅：長兄因病失明，在貧困與絕望中自殺；家中赤貧，連飯都吃不起；曾經考入升學名校、夢想成為消防員的二哥徹也，為了讓妹妹活下去，甚至試圖將自己的死亡保險金留給她。最終，那個曾經意氣風發的青年，拿起了扳手和膠帶，造出了那把改變日本歷史的土槍。

2022年7月10日，日本奈良縣大和西大寺站前，民眾在日本前首相安倍晉三遇刺地點附近設立的祭壇前悼念。（Getty Images）

更有衝擊力的細節在於：在這個家徒四壁的房子裏，在兄妹忍飢挨餓的同時，母親的房間裏卻常年供奉着印有安倍晉三照片的教會機關報《世界日報》。這一細節在日本雅虎評論區瞬間引爆了輿論。不同於一般刑事案件中對兇手的千夫所指，此次獲贊高的評論清一色是對被告兄妹的同情：

「究竟要如何才能拯救這對兄妹？有沒有人伸出過援手？政府在哪裏？這些孩子在無人過問的角落裏消耗着生命……縱使行兇不可饒恕，但這世界對他們也太過殘酷了。」

更有網友一針見血地指出了悲劇的源頭：這些孩子們就應該早點離開這個離譜的母親。

圖為2025年10月28日，一架相信是載有安倍晉三槍殺案被告山上徹也的囚車離開大阪看守所。（Reuters）

而另外一條更是清醒，直接點明瞭安倍和統一教之間的聯繫，乃至於更好地和山下妹妹的證言吻合。

他們不是譴責殺人者，而是在問：「誰逼着他拿起了那把槍？」——這並非只是對一個人的審判，而是對一個政教共謀時代的審判。

民眾的眼睛是雪亮的。那一槍，確實是非法的暴力；但那一槍背後的絕望，卻是這個國家體制性腐敗的必然結果。

「愛國」的假面與「賣國」的真身

這一悲劇並非孤例，其背後是一個巨大的社會結構性毒瘤。

對於這起審判背後的家庭破裂、宗教獻金、政教關係，普通日本民眾的情緒正在變化。過去或許多為「個別悲劇」，但當前其隱含的社會結構問題正在浮出水面：一個宗教組織如何滲入家庭、社會、政治；一個保守政治體系如何容納、依賴、卻遲遲未能清算這樣一種結構。

正如多份日本法院的歷史判決書中所記錄的，舊統一教在教義上存在極度的扭曲。他們將日本定義為「夏娃國家」（罪人），將韓國定義為「亞當國家」；依據這套邏輯，日本必須「絕對服從」並向韓國「贖罪」，方式就是通過無休止的鉅額獻金和跨國聯姻輸送利益。

這不僅僅是宗教狂熱，這是一種以宗教為名的跨國掠奪。

圖為朝日新聞2023年7月8日在YouTube頻道上載的影片，可見在日本前首相安倍晉三遇刺現場有工作人員在處理獻花台的佈置。一名工作人員將安倍的遺照放在支架上。

令人費解的是，宣揚「日本第一」、極度排外的日本右翼勢力，為何能容忍這樣一個視日本為「罪人」的外國組織在本土呼風喚雨半個世紀？

答案在於「利益共生」。冷戰時期，安倍晉三的外祖父岸信介為了構築「反共」防波堤，引狼入室。統一教於1968年在日本成立政治組織「國際勝共聯合」，通過提供免費且狂熱的志願者（所謂的「秘之部隊」）和穩定的組織票，換取了自民黨的政治庇護。根據自民黨此前公布的調查，竟有高達179名議員與該教團存在關聯。

這已不再是簡單的「互相利用」，而是演變成為「結構性負債」——日本政客享受着壓榨國民得來的選票紅利，而普通家庭則成為被犧牲的代價。

在自民黨的官方公布中，選舉支援、祝電、會合參加等「接點」共有179名議員，顯示該教不僅僅是信仰團體，而且是具備選票動員、組織資源功能的政治力量。簡而言之，右翼政治與統一教的關係，從「輔助工具」變成「結構性負債」——政治家在其上獲利，普通家庭在其下受害。

「日本第一」還是「統一教第一」？撕下高市早苗的偽裝

前面我們分析了，日本社會早就意識到了這個統一教和右翼政治的關係，就是在持續對民眾敲骨吸髓，為政黨利益輸血。岸田政府在輿論壓力下於2025年3月勉強向東京地裁申請了教團解散命令，但在實際執行層面，日本政界與教團的切割依然是一場令人作嘔的「假摔」。

其中，最典型的代表莫過於現任首相、彼時安倍路線的忠實繼承者——高市早苗。

安倍晉三與「女弟子」高市早苗。

在山下徹也這場審判進行的同時，高市早苗正在國會里高喊着「日本尊嚴」與「國家安全」，並且拒不撤回她關於日本可以參戰的言論。

然而，歷史是有記憶的。日媒《Flash》與《赤旗報》早已扒得乾乾淨淨：高市早苗不僅在長達近20年的時間裏，多次出現在統一教旗下《世界日報》和雜誌《Viewpoint》的版面上，甚至在這個「反日」教團的媒體上大談「家庭中心主義」和「家父長制」。

當被記者追問時，高市的說辭堪稱「日式推諉」的教科書：「我不知道那本雜誌和教會有關係」、「我不清楚他們的背景」。

這是極右翼勢力最大的荒謬之處：他們嘴上喊着最激進的排外口號，宣稱要通過修憲找回「強大的日本」，私底下卻向一個壓榨本國國民、向海外輸送數百億日元資金的外國邪教卑躬屈膝。在山上徹也絕望的眼神面前，高市早苗的「愛國」人設，顯得如此廉價而猙獰。

在此背景下，我們需要特別警惕像高市早苗這樣的右翼政客。

作為安倍晉三政治遺產的忠實繼承人，高市早苗一直以強硬的鷹派形象示人，參拜靖國神社、主張修憲、鼓吹極右翼民族主義。然而，就是這樣一位高喊「日本尊嚴」的政治家，在統一教問題上卻顯得如此狼狽。

一位當過總務大臣、掌控過日本情報命脈的政治精英，竟然聲稱自己「不小心」上了邪教媒體五次？這隻有兩種可能：要麼她是無能到極點的昏官，連誰給自己做專訪都搞不清楚；要麼，她就是一個徹頭徹尾的政治偽君子。

2025年11月1日，韓國慶州，圖為高市早苗在慶州結束的APEC峰會後向日本國旗鞠躬。（Reuters）

這種矛盾正是日本右翼的死穴：他們枱面上高舉排外主義的「日本第一」大旗，私底下卻為了選票，甘當外國邪教的「政治宿主」。

在山上家的悲劇面前，「高市早苗們」的「愛國」顯得如此廉價且猙獰。如山上徹也沒有扣動扳機，這層骯髒的遮羞布不知還要蓋多少年。

結語：那一槍的餘響，是懸在永田町頭頂的喪鐘

法庭之上，山上徹也妹妹的哭聲撕扯着每一個旁聽者的心。她回憶起多年前那個絕望的夜晚，哥哥抱着因貧病交加、最終自殺身亡的大哥那冰冷的遺體，幾近崩潰地喃喃自語：「都是我的錯，是我沒能保護好大家。」

這句遲到了多年的獨白，道出了這場悲劇最核心的痛楚——那個曾經懷揣夢想、在海上自衛隊服役渴望守護國家的青年，究竟是在怎樣的孤立無援中，才被迫將手中的「盾」，鑄成了射向權力的「矛」？

隨着審判程序的推進，冷酷的法律條文終將為山上徹也定罪，這在法理上或許無可辯駁。正如其妹妹流着淚承認的那樣：「哥哥做了絕不能原諒的事。」但在法律的判決書之外，在人心的天秤上，審判早已反轉。如果司法只懲罰絕望的反抗者，卻縱容製造絕望的社會，那麼這種正義本身就是殘缺的。

根據推特上曝光的影片，當安倍晉三開始演說時不時向民眾鞠躬揮手致意，這段從安倍正前方拍攝的影片可以清晰見到41歲的山上徹也身穿灰色短袖上衣、戴著口罩站在安倍右後方，他不時環顧四周、還不時跟著現場民眾一起拍手，似乎在尋找合適的時機靠近安倍。（Twitter@sb_065）

如今身居高位的高市早苗們，或許迫切希望通過這場審判儘快將一切「翻篇」，試圖用時間的塵埃掩埋骯髒的過往，好讓他們繼續粉飾那個只存在於右翼宏大敘事中的「美麗日本」。然而，他們錯了。

山上徹也用電工膠帶和鐵管拼湊出的那一發子彈，不僅在物理上擊穿了前首相的身軀，更在精神上徹底粉碎了日本戰後保守政治那層虛偽的安保防線。他在日本民主政治那光鮮亮麗的假面上，轟出了一個永遠無法癒合的焦黑彈孔——透過這個黑洞，世人驚恐地看到了權力核心與跨國邪教媾和的森森白骨。

審判終將落幕，但歷史的拷問才剛剛開始。

2025年10月21日，日本東京，自民黨黨魁高市早苗當選首相後，在眾議院起立接受同僚掌聲。（Reuters）

只要「高市早苗們」還安坐在首相官邸的皮椅上，繼續用冠冕堂皇的「國家利益」來遮掩那些與其苟且的骯髒交易；只要這片土地上還有下一個被邪教敲骨吸髓、導致家破人亡的「山上家」在暗夜裏無聲哭泣，那一槍的餘響，就永遠不會消散。

它不再僅僅是一聲槍響，而是懸在這個病態政治體制頭頂，永不停止的警鐘。