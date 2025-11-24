高市對台言論惹火　CNN一句「日本多次道歉」　中國讀者一頭霧水

昨晚讀到CNN一篇題為《中國（對高市）之怒的真正原因》的分析性報道，其中一句事實陳述性表述不禁讓人皺眉：Japan has repeatedly apologized and expressed remorse for its wartime atrocities. (Nov. 21, CNN)



此段先講了日軍在南京的暴行，結尾卻補上一句「日本方面已多次就其戰爭罪行表示道歉和悔意」。注意CNN的用詞：「repeatedly（多次）」「apologize（道歉）」「remorse（悔意）」，給讀者營造「日本道歉既充分又誠懇」之感。「express remorse」可以用來翻譯中文裏的「深刻反省」。

按新聞寫作規範，涉及事實性陳述，應事先做足「fact-check」，確保表述準確、客觀。

關於日本是否「多次」向中國表達「道歉」和「悔意」，道歉誠意是否充足，《紐約時報》中文網在2012年曾刊文《日本政府向中國道歉了嗎？》，BBC中文網2019年也發佈了《讓國家為歷史罪過道歉到底有多難》。兩篇文章都提供了值得CNN參考的基本事實。

圖為2025年11月21日，CNN報道《中國（對高市）之怒的真正原因》截圖。（CNN網站）

先看兩段史實回顧：

1972年，日本首相田中角榮應周恩來之邀訪問北京。他在宴會致辭時用日語「迷惑」一詞表示對過去戰爭的反省。日語「迷惑」中文可以譯為「添了麻煩」，周恩來對此提出了批評。田中事後解釋「迷惑」在日語中也可以用於「百感交集地道歉」。毛澤東在會見田中後，意味深長地送給他一部《楚辭集注》（《楚辭》有「中瞀（mào）亂兮迷惑」的用法）。（2012, 《紐約時報》）

時任日本首相田中角榮（右）曾在1970年代訪華。（Getty Images）

2001年10月8日，時任日本首相小泉純一郎訪華，在參觀京郊中國人民抗日戰爭紀念館時表示「再一次痛感到戰爭之悲慘。我對遭受侵略而犧牲的中國人民感到由衷的歉意和哀悼」。中國是他表達「由衷歉意」的對象，但沒有形成書面文件，而且中國對小泉多次參拜靖國神社很不滿，對這番表達又大打折扣，而小泉之後歷屆日本內閣在對中國道歉問題上沒有其他突破性表述。（2019, BBC）

兩篇文章不約而同提到一個事實：1995年8月15日，村山富市在日本投降50周年講話中，以「亞洲國家」泛稱受害國，並未明確提中國；且道歉雖出現在首相講話中，卻未形成正式文件。

日本歷來將無條件投降日稱為「終戰紀念日」，且官方在道歉問題上長期偏好「迷惑」表達，這有據可查。這種遮掩與曖昧怎麼看也夠不上CNN文中「has repeatedly apologized and expressed remorse」這句的話語份量。

CNN編輯部在發稿前似乎應好好讀讀同行的這兩篇文章，別老忙著給特朗普的言論作「fact-check」，在涉中日問題的報道上也得多一分專業和嚴謹。尤其在「日本是否向中國道歉」這樣嚴肅的問題上，結論不能下得太隨便，措辭也不能用得太隨便。正如《紐約時報》文章結尾的發問：

在中國人眼中，日本政府向中國道歉了嗎？日本道歉的方式是否令人接受呢？甚至這個道歉還有多重要？相信讀者心中已經有自己的答案。

新聞寫作中，拿不准的話，其實大可不必硬寫。

（以上內容為用戶在觀察者網風聞社區上傳並發布，僅代表發帖用戶觀點。）

本文獲《觀察者網》授權轉載。

