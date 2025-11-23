新加坡在中日之間「偏袒一方」　這讓人很不舒服

1）今天在出差途中，「明叔雜談」讀者群中有朋友分享了一段新加坡總理黃循才就中日關係發表看法的影片。說實話，我反覆看了這段影片，心裏很不舒服。



2）2025年11月19日，黃循才在參加「彭博社新經濟論壇」時談及中日關係，核心要點如下（英文全文和中文譯文我會放在文末）：

——中日關係很重要，也很複雜，既受到中美博弈影響，也受到釣魚島主權爭議影響，還受到歷史問題困擾。

——希望中日可以把歷史問題放在一邊，就像東南亞與日本那樣，往前看。

——很多調查顯示，日本是東南亞最受信賴的夥伴。東南亞很多國家都支持日本在本地區發揮更大的作用，包括在安全領域發揮更大的作用，這有利於地區穩定。

——日本首相高市早苗的話已經說出口了，已經在那裏了。日本希望穩定中日關係，希望中國也做同樣的事情。

新加坡總理黃循財2025年11月17日出席「彭博社新經濟論壇」（FB@Lawrence Wong）

3）這段話，乍一看起來似乎沒什麼大毛病，但是，作為一個中國人，我反覆看了幾遍，總感覺很「膈應」，很不舒服。

4）首先，他在談到中日釣魚島主權爭議時，沒有使用中方的稱呼「釣魚島」，而是直接使用了日本的稱呼，即「the Senkaku Islands」（尖閣群島）。要知道，即便是很多西方媒體，在說到這一問題時，也會同時使用中日雙方的稱呼。

5）呼籲中日把歷史問題放到一邊，往前看，這話聽起來沒錯，但是，中日在歷史問題上有這麼深的恩怨，根本原因難道是中國人不懂得原諒嗎？難道不是日本右翼分子一次又一次在中國人民的歷史傷口上撒鹽嗎？日本一些人一邊口口聲聲說要道歉、要悔改，一邊又明目張膽地祭祀供奉有甲級戰犯的靖國神社；日本一些人一邊說要走和平發展的道路，但是，一邊又不斷動搖戰後日本「和平憲法」的根基，展現出強烈的擴軍備戰勢頭。這個時候，你怎麼讓中國人把歷史問題放到一邊？你怎麼讓中國往前看？任何人，如果不在歷史問題上去譴責日本右翼分子的挑釁，反而責怪中國人不懂得原諒、老是糾纏歷史，這絕對是是非不分、顛倒黑白的做法。

6）至於說各種調查顯示，日本是東南亞最受信賴的夥伴，東南亞國家都支持日本在地區發揮更大的作用，包括在安全領域。這話在一個中國人聽起來，真的是比吃了蒼蠅還噁心。日本這樣一個不在歷史問題上做徹底反省的國家，一個沒有徹底清算軍國主義遺毒的國家，一個念念不忘重新走擴軍備戰之路的國家，有什麼資格在地區發揮更大的作用？

7）更重要的是，今天中國的經濟總量早就超過了日本，東南亞已經成為了中國最大的貿易夥伴，中國-東盟自貿區不斷升級發展，難道，在某些人眼裏，中國在東南亞的貢獻還不如日本？尤其是在中國高度警惕日本軍國主義幽靈復活的情況下，竟然有人說東南亞人民支持日本在安全領域發揮更大的作用，這有利於地區穩定，這難道不是是非不分嗎？

新加坡總理黃循財（左）2025年11月17日前往出席「彭博社新經濟論壇」（FB@Lawrence Wong）

8）對於高市早苗的挑釁性發言，有些人看起來似乎也覺得無所謂，「說了就說了，還能怎麼樣？中國你就不能大事化小小事化了嗎？」日本作為一個戰敗國，現在竟然在台灣這一完全屬於中國內政的問題上指手劃腳，甚至暗示可能武力干涉中國完成國家統一，竟然有人認為這沒什麼問題，這是小事一樁，這可以忽略不計。任何說出這話的人，基本上已經完全丟掉了跟中國人民共情的能力和立場。

9）有些人對日本右翼分子在歷史問題上開倒車、積極擴軍備戰沒有一絲一毫的擔憂，也許，這是因為，在他們看來，新加坡和日本都是美國的盟友，日本即便再次走上軍國主義擴張的道路，也不會傷害新加坡。歷史會證明這些人的短視。

10）不少中國人對新加坡有一種特殊的好感，我們總覺得，新加坡是一個華人佔多數的社會。實際上，我們千萬不要被這種假象所迷惑。新加坡就是一個外國，而且，這還是一個跟美國和西方有着千絲萬縷聯繫的外國。在中國的對外關係裏面，新加坡不僅比不了俄羅斯、朝鮮，甚至連同為東南亞的印尼、泰國、柬埔寨、老撾等都比不了。黃循才的發言，看起來是在呼籲中日關係緩和，實際上就是在為日本開脱，這不是「和稀泥」，而是在「拉偏架」（編按：意指偏袒一方）。我個人覺得，這非常不好，這也在一定程度上動搖了我對新加坡的看法。

我附上用Kimi根據影片整理的黃循才英文發言全文及中文翻譯：

The China-Japan relationship is important—economically it is important; China is Japan's largest trading partner.

中日關係十分重要——經濟上尤其關鍵；中國是日本最大貿易伙伴。

But it's a complex relationship, partly because of the U.S.–China strategic competition.

但這段關係複雜，部分源於中美戰略競爭。

Everything that China and Japan does is seen through that larger prism.

中日一舉一動都置於這一大稜鏡下。

They also have a dispute in the Senkaku Islands, and of course there is also the hang-over of history from the Second World War, which still remains between the two countries.

兩國在釣魚島有爭端，二戰歷史遺留問題也仍未消散。

We hope the two countries will find ways to resolve these very complex issues and move forward.

希望雙方能找到化解之道，繼續向前。

Southeast Asia has done that with Japan.

東南亞已與日本做到了這一點。

As far as history is concerned, it has taken some time, but with the passage of time, with the passing of generations, the feelings are not the same, and we have put the history aside and we are moving forward.

歷史問題耗時多年，世代更替後情感已不同，我們已擱置歷史，攜手前行。

It is quite striking that, in surveys of Southeast Asians, Japan is the number-one trusted great power in Southeast Asia, and all the Southeast Asian countries support Japan playing a bigger role in our region, including on the security front, because we think that provides for some stability in the region.

調查顯示，日本是東南亞最受信任的大國，各國均支持日方在包括安全領域發揮更大作用，以為地區帶來穩定。

(Do you think poking the dragon in the way that Prime Minister … did—do you think that was advisable?)

（您認為首相那樣「戳龍」明智嗎？）

Well, I'm not her adviser; I can just judge the wisdom of … very few people. I can judge the wisdom of whether or not … I know what … what she said was wise to do. But it has been said—it can』t be unsaid now.

我不是她的顧問，很少評判他人智慧。話已出口，無法收回。

Yes, so it is there; there will be a difference of views, clearly. I think both sides … I think on the Japanese side they clearly want to bring things back to stabilize the relationship and not cause this to escalate further, and I hope China will feel the same way.

顯然分歧已現。日方顯然希望穩住關係、避免升級，我也希望中方同樣如此。

