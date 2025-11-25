北海道女子夜駕遭熊伏擊 2米棕熊為保小熊狂奔衝前威嚇｜有片
撰文：王海
出版：更新：
據日媒報道，11月23日（周日）晚上，一對母女在北海道歌志內市駕車時，在道路上遭遇一頭體長約2米的棕熊，其後朝目擊者乘坐的車輛快速接近。女事主心知不妙並立即倒車，棕熊才往後退。從網上影片可見，似乎是一隻母熊為了保護身後的兩頭小熊而作出威嚇。
日本媒體就女司機與棕熊「狹路相逢」的報道：
據《富士新聞網》報道，這段影片攝於23日晚上9時左右，地點在北海道歌志內市。
一頭體長約2米的熊來勢洶洶地向車輛衝來。女司機嚇得馬上倒車，畫面背景中還能看到兩隻幼熊。
日本熊災始末：
報道指，這是事主在北海道生活46年來第一次遇到熊。她表示，要不是她及時倒車，一定會被熊襲擊。當時她嚇壞了，車子既掛不上倒擋，也掛不上空擋或前進擋，她處於一片惶恐。
在秋田市，從22日開始的三天公眾假期期間，全市共報告50多宗熊出沒事件，就連市中心的旅遊景點也變得冷清。
日本「古惑的熊」智破300kg捕熊籠 疑墮陷阱遭人道毀滅｜有片日本熊災不斷 日企開發「熊一目散」驅熊噴霧大賣長期斷貨日本熊災｜北海道發生56宗列車撞熊事件創新高 鐵道員帶噴霧自保日YouTuber教煎熊排讚熊肉咖哩堪稱絕品 遭網民斥鼓勵獵殺