北海道女子夜駕遭熊伏擊　2米棕熊為保小熊狂奔衝前威嚇｜有片

據日媒報道，11月23日（周日）晚上，一對母女在北海道歌志內市駕車時，在道路上遭遇一頭體長約2米的棕熊，其後朝目擊者乘坐的車輛快速接近。女事主心知不妙並立即倒車，棕熊才往後退。從網上影片可見，似乎是一隻母熊為了保護身後的兩頭小熊而作出威嚇。



日本媒體就女司機與棕熊「狹路相逢」的報道：

據《富士新聞網》報道，這段影片攝於23日晚上9時左右，地點在北海道歌志內市。

一頭體長約2米的熊來勢洶洶地向車輛衝來。女司機嚇得馬上倒車，畫面背景中還能看到兩隻幼熊。

日本熊災始末：

報道指，這是事主在北海道生活46年來第一次遇到熊。她表示，要不是她及時倒車，一定會被熊襲擊。當時她嚇壞了，車子既掛不上倒擋，也掛不上空擋或前進擋，她處於一片惶恐。

在秋田市，從22日開始的三天公眾假期期間，全市共報告50多宗熊出沒事件，就連市中心的旅遊景點也變得冷清。