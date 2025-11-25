日本「古惑的熊」智破300kg捕熊籠 疑墮陷阱遭人道毀滅｜有片
日本媒體11月25日（周二）報道，在北海道北部苫前町，昨晚發現一隻體長約1.9米、重接近400公斤的大棕熊被捕熊籠成功擒獲，並已被人道毀滅。報道指，這隻棕熊應該是早前被拍攝到成功識破並輕鬆推倒重300公斤捕熊籠的棕熊。
日本媒體就北海道棕熊被擊斃的報道：
據《北海道放送協會》報道，這隻被救出的棕熊體長1.9米，體重400公斤。
11月11至12日期間，在同一地點亦曾發現一隻體重約400公斤的棕熊，相信是同一隻熊。
據苫前町早前拍攝的畫面顯示，一隻體型龐大、體態豐腴的棕熊出現在一片被積雪覆蓋的草地上。
這頭棕熊用前爪搖晃了一個重約300公斤的捕熊龍，並輕鬆將其推翻。
當時陷阱裏裝着鹿肉，但棕熊毫不心動，推動籠子後就揚長而去。
11月期間，苫前町的地上發現大量熊掌印，當地的狩獵協會保持高度警覺。
狩獵協會苫前町分部會長表示林豐行表示，擊斃「古惑的熊」能讓居民稍微放心一些，但這一帶還有很多棕熊出沒。
