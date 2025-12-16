香港「隱形冠軍」廚具品牌進軍越南：冀拓東南亞與中東市場

東盟近年發展迅速，成為一個極具潛力的市場，而越南則是不少外資進軍域內市場的首站。為助港商「出海」，香港工業總會與香港貿易發展局（TDC）合作，率領工總會員企業參與12月4日至6日在胡志明市舉行的越南國際貿易博覽會，首設「香港館」推廣香港品牌。



今次參展港商涵蓋玩具、衣物、眼鏡等各類別產業，包括紥根香港多年的廚具品牌建樂士（Kinox）。建樂士近年積極開拓越南等海外市場，旗下的產品已悄悄遍布當地的餐廳、酒店 。01記者採訪到建樂士營運總監孫榮亨，了解這一香港品牌衝出海外的策略以及越南乃至整個東盟對港商的機遇。



進入「香港館」的展覽場地後，記者隨即看到多個港人耳熟能詳的品牌，包括以羊毛內衣打響名堂的服務品牌「雞仔嘜」、香港影視明星何家勁創立的食品品牌「勁家莊」等等。當步行至建樂士的展覽攤位後，可以看到架上擺滿咖啡機、電熱水壺等公司旗下的「王牌」產品。

孫榮亨為家族企業的第三代，祖父孫建超於1949年創立建業五金塑膠廠有限公司（Kin Hip Metal and Plastic Factory Ltd，建業），第二代掌舵人、孫榮亨的父親孫啟烈1980年接手後創立「建樂士」品牌。孫榮亨對香港01表示，Kinox是取名自「建業」英文名字的大階K，加上法語不銹綱「Inoxydable」的前半段縮寫。

經過多年的發展，建樂士如今已在國際B2B市場上頗具名氣，為不銹鋼廚具產品的專家，眾多外國大型連鎖酒店及餐廳都是其顧客。孫榮亨提到，公司目前主要行「企業對企業」（B2B）模式，佔總體銷售額約70%至80%，客戶包括各地的酒店、餐廳及航空公司，主打中至高端市場。

2025年12月5日，越南胡志明市，香港廚具品牌建樂士（Kinox）在越南國際貿易博覽會展示公司旗下的產品。（劉耀洋攝）

在產品方面，孫榮亨稱，公司則正尋求產品多元化，除了保溫杯等已有產品外，還希望將產品線擴大至不同類型的咖啡機，包括商用、專給酒店的型號以及家用型號等等。他特別提到公司此前更成功研發了一款具備物聯網（IoT）的智能咖啡機，通過手機應用程式可以遠端操控設備。

加強開發越南新興市場 擴大B2C業務

除了產品的多元化外，公司也開始調整其對海外市場的重心。孫榮亨指出，建樂士過去主要聚焦歐美市場，但隨着貿易戰開打，公司也開始將業務焦點轉至中國國內、中東以及東盟市場—尤其是越南。

比起新加圾等較成熟的市場，孫榮亨認為越南作為新興市場更有推銷產品的機會：

越南的餐飲和酒店業，比我見過的市場增長得快...... （除了）胡志明市和河內等比較大的城市，連二三線的城市都不停地開設（餐廳和酒店）......我們看到（這）潮流趨勢，所以就想開發（當地市場）。 Kinox營運總監孫榮亨

2025年12月5日，越南胡志明市，香港廚具品牌建樂士公司營運總監孫榮亨接受記者訪問時，展示公司旗下的產品。（毛詠琪攝）

孫榮亨提到，建樂士在東南亞各國的分銷商過去已有向越南客戶推銷產品，但這並不足以滿足當地市場需求。因此，公司正考慮繼新加坡後，在越南開設辦事處連接當地分銷商，進一步開發當地市場。

在業務模式方面，孫榮亨坦言B2B依然是公司的強項，但希望未來可以於包括越南在內的市場，進一步推動電商以及「企業對消費者」（B2C）模式，以提升品牌的數碼化水平和競爭力，擴大品牌在海外市場的覆蓋面。

面對低端市場競爭、假貨問題 堅持品質至上

不過，香港品牌出海並非沒有困難。孫榮亨提到，廚具家電產業在越南等海外市場競爭激烈，建樂士作為一個中高端品牌，始終難抗中低端市場的價格錢，在相關市場的份額難免會遭壓縮。另一方面，越南的假貨問題也頗嚴重，時常出現與建樂士名字、產品模型類似的假貨，但這些假貨卻欠缺充足的安全認證。

孫榮亨以建樂士產品所使用的不鏽鋼為例，稱公司必定會使用304不鏽鋼，即食品級不鏽鋼，但其他那些不合規格的產品，卻可能會使用了非食品級的201不鏽鋼，影響使用者的健康。建樂士的產品全部拿到安全認證，在中國國內銷售的產品必定會通過中國強制性產品認證（3C），外國的則拿了歐洲合格認證（CE），且全部產品都通過SGS測試。他強調：「產品質素至少一定要肯定安全，起碼我不會賣了產品給別人，（對方）有甚麼身體問題。」

2025年12月5日，越南胡志明市，香港廚具品牌建樂士（Kinox）在越南國際貿易博覽會展示公司旗下的產品。（劉耀洋攝）

談及香港可以如何在品質認受性方面協助建樂士等港商出海，孫榮亨就提到工總會轄下香港優質標誌局所、建樂士此前已獲得的「Q嘜」認證。

他表示：「『Q嘜』就暫時只有香港的市場比較會認證多一點，如果TDC想幫我們出海，就可能要Q嘜合作推出（海外）......我們的品牌認受性是屬於很好的品質，但是怎樣走出去，還是希望港府可以多給一點支持。」