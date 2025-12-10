美國窮人吃不起？Big Mac價格漲不停 麥當勞不再是「平價」選擇
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
隨着快餐價格不斷上漲，美國出現明顯的「快餐消費落差」。據日媒「Courrier Japan」報道指出，包括麥當勞在內的快餐連鎖店，低收入族群來客數出現雙位數下滑，反觀對價格較不敏感的中高收入族群，來店比例卻同步增加。
過去被視為「平價飽足」象徵的快餐，正逐漸從低收入者的日常飲食中消失。關鍵原因在於生活必需支出全面攀升，其中又以居住成本壓力最沉重。
哈佛大學的共同住宅研究中心指出，2023年美國約有一半租屋家庭、共2260萬戶，將收入的30%以上用於房租與水電費。年收入低於3萬美元（約23萬港元）的家庭，在支付租金與電費後，每月可支配所得中位數僅剩250美元，較20多年前大幅縮水。
與此同時，快餐價格漲幅甚至高於通膨。麥當勞資料顯示，2019至2024年間，巨無霸價格從4.39美元漲至5.29美元，10塊麥樂雞套餐則從7.19美元上漲至9.19美元，讓低收入族群直喊：
連快餐都快吃不起。
價格上漲背後，反映牛肉、食材與人力成本齊升，加上供應鏈與關稅因素。經濟學者指出，這正是「K型經濟」的縮影。消費力強者持續消費，弱勢族群卻被迫退出市場。
日本也有不少消費者坦言已經好一陣子沒有光顧麥當勞，也有人說「漢堡王650日圓的雙層起司華堡套餐，還比750日圓的巨無霸套餐劃算」。
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】