淫媒愛潑斯坦發跡史｜用假學歷躋身投行　靠呃客戶錢賺過億身家

美國已故富豪、淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）在世時被控參與性販賣未成年少女，其後在拘留期間突然離世，讓整件事頓成謎團。多年來，有關愛潑斯坦如何發跡的傳言一直甚囂塵上。美國媒體近日一項調查揭示了這位大學輟學生，如何靠着人脈和假學歷混入投資大行貝爾斯登（Bear Stearns），然後利用工作便利將自己包裝成投資大師和避稅顧問，在獲取富豪客戶信任後不斷榨取他們的金錢，同時又利用這些人際關係去結識更多的權貴，逐步踏上美國上流社會的頂峰。



偶遇投行高層成命運轉捩點：

據《紐約時報》報道，1976年初的一個晚上，一頭亂髮的愛潑斯坦出現在曼哈頓一間畫廊的活動現場。愛潑斯坦當時在紐約著名的道爾頓學校任教數學和物理，一位學生的家長邀請他出席活動。愛潑斯坦起初婉拒，說自己很少出門，但最後還是答應了。事實證明，這是他做過的最明智的決定之一。

在畫廊裏，愛潑斯坦偶遇了另一位道爾頓學校的家長，這位家長聽說過這位23歲年輕人驚人的數學天賦。這位家長問他是否會考慮在華爾街找份工作。愛潑斯坦欣然同意。這位家長打了電話給朋友：投資銀行貝爾斯登的高層格林伯格（Ace Greenberg）。這位朋友告訴格林伯格，愛潑斯坦「在道爾頓（學校）簡直是浪費時間」。

格林伯格邀請愛潑斯坦到位於曼哈頓的投資銀行辦公室。格林伯格對他印象深刻，儘管這個年輕人對華爾街的運作一竅不通。格林伯格摒棄了傳統投資銀行聘用常春藤大學畢業生的做法，將貝爾斯登打造成了業內最不拘一格的公司之一。他更青睞他所謂的「P.S.D.」：那些貧窮、聰明且「渴望致富」（Poor，Smart with a deep Desire to become rich） 的人。

愛潑斯坦完全符合上述條件。他出身於康尼島的一個工人階級家庭。朋友形容他是數學天才，鋼琴技藝精湛。而且，正如格林伯格和他的同事們很快就會發現的那樣，他極度渴望財富。

從窮老師搖身一變華爾街寵兒：

對愛潑斯坦而言，這真是難得的好運，而且這只是他眾多好事的開始。道爾頓學院的管理層對愛潑斯坦的教學能力並不滿意，在學年結束後就要求他離職。而現在，他卻突然找到了一份新工作，年薪約2.5萬美元（約19.4萬港元，相當於今日的14萬美元，約109萬港元）。

格林伯格視愛潑斯坦為自己的得意門生。不久之後，他邀請愛潑斯坦參加一場晚宴，並安排他坐在自己20歲的女兒琳恩（Lynne）旁邊。琳恩表示，她當時就懷疑這是父親的設計。兩人一見如故，很快就開始約會。愛潑斯坦與老闆女兒的戀情迅速傳開，讓他在公司裏獲得某種程度的「保護」。

不久之後，坦南鮑姆（Michael Tennenbaum）就成為了愛潑斯坦的上司。 坦南鮑姆表示：「愛潑斯坦展現出大量的天賦。」。但在1976年末，他接到貝爾斯登人事部門主管打來的電話。員工們姍姍來遲地查看了愛潑斯坦的履歷，履歷顯示他擁有加州兩所大學的學位。

大學輟學靠個人魅力換取上司挽留：

人事部高層問坦南鮑姆：「你坐好了嗎？兩所學校都沒聽說過愛潑斯坦。」

坦南鮑姆憶述當時處境尷尬。他問格林伯格該怎麼辦。格林伯格的回答是，他應該像對待普通員工一樣對待愛潑斯坦。這顯然表明，由於愛潑斯坦的人脈關係，他實際上並非普通員工。

坦南鮑姆召喚愛潑斯坦到辦公室：「你謊報了學歷，」

愛潑斯坦平靜地回答：「是的，我知道。」。他從未大學畢業。坦南鮑姆回憶說，愛潑斯坦的坦白讓他措手不及。數十年後，他將此視為愛潑斯坦操控目標能力的一個例子。

坦南鮑姆結結巴巴地問：「為什麼要這麼做？」

愛潑斯坦指，沒有一兩個令人矚目的學位，「我知道沒人會給我機會。」

坦南鮑姆對此深有同感。多年來，他自己也曾多次獲得改過自新的機會。因此，他也同意給愛潑斯坦一次機會。

這或許是愛潑斯坦第一次因作弊被抓，卻憑藉其利用權貴的非凡能力逃脫懲罰。這成為他一生的慣用伎倆，也很大程度上解釋了愛潑斯坦為何能如此迅速地累積巨額財富，並最終策劃龐大的性交易網絡。

長袖善舞讓愛潑斯坦在投行扶搖直上：

擺脫了假學歷困境後，愛潑斯坦前途一帆風順。 1980年，貝爾斯登公司任命他為有限合夥人，僅次於正式合夥人。當時才27歲的愛潑斯坦聲稱自己是該公司歷史上最年輕的合夥人。他的年收入約為20萬美元（約156萬港元，相當於今日的80萬美元，約622萬港元）。那時，愛潑斯坦與格林伯格女兒的曖昧關係已經結束。蓮恩表示，她發現愛潑斯坦「什麼都撒謊」，但他卻聲望日隆。

愛潑斯坦經常飛往佛羅里達州棕櫚灘，與年輕女性約會。那年夏天，《時尚》雜誌（Cosmopolitan）將愛潑斯坦評為「每月鑽石王老五」（bachelor of the month），稱他是一個「精力充沛」的人，而且「只和年收入超過百萬美元的人交往！」該雜誌鼓勵有興趣的人寫信到愛潑斯坦的辦公地址。

愛潑斯坦早期成功的秘訣之一是他與凱恩（Jimmy Cayne）的密切關係。凱恩是貝爾斯登的高層主管，日後更成為貝爾斯登的掌門人。據幾位同事透露，或許是出於嫉妒，有傳言稱愛潑斯坦幫助凱恩（已於2021年去世）追求女性並獲取毒品。凱恩向同事們極力推薦愛潑斯坦，並開始將他介紹給自己一些最賺錢的客戶。

坦南鮑姆回憶道：「正是這件事讓他一飛沖天，」，並稱愛潑斯坦和凱恩是「兩個卑鄙小人」。愛潑斯坦每周都會一兩次放出風聲，說他要和某大公司的行政總裁共進午餐。這些會面顯然都是凱恩安排的。沃克（Elliot Wolk）在坦南鮑姆之後成為了愛潑斯坦的上司。沃克推測，愛潑斯坦之所以能吸引這些客戶，一部分原因是他個人魅力十足，另一部分原因是他當時掌握了複雜的交易策略，這些策略可以幫助超級富豪客戶節省巨額稅金。

事業如日中天卻因違規黯然離職：

1981年初，貝爾斯登公司開始調查愛潑斯坦，兩名高層主管就其女友獲取的IPO股份和個人貸款問題對他進行了訊問。愛潑斯坦否認有任何不當行為，並如他後來在給同事的一封信中所說，對調查「深感憤慨」。貝爾斯登決定對其處以2500美元的罰款，並停職兩個月。愛潑斯坦不願接受這種羞辱，宣布辭職。

愛潑斯坦在貝爾斯登的五年任期結束了，但他並不打算悄悄地離開華爾街。他在貝爾斯登累積的人脈和資歷，為他往後誘騙客戶和進行金融詐騙時，發揮了至關重要的作用。

在貝爾斯登建立的人脈讓愛潑斯坦賺到第一桶金：

在貝爾斯登，一位名叫海爾（Paula Heil）的初級銷售員，也是前印第安納小姐，對愛潑斯坦來說至關重要。她將愛潑斯坦帶入一個他從未見過的充滿財富、特權和無限可能的世界。

在愛潑斯坦離開貝爾斯登之前，他們就開始約會。同年，這對情侶前往英國。在英國期間，海爾帶愛潑斯坦去拜訪了她的一位富有的熟人尼克·利斯（Nick Leese），地點是利斯家族位於鄉間的莊園。在那裡，他們結識了尼克的父親道格拉斯·利斯（Douglas Leese），他是一位國防承包商，在軍火行業和英國政府擁有廣泛的人脈。道格拉斯·利斯對愛潑斯坦一見如故。

1982年，愛潑斯坦獲前同事介紹認識了斯特羅爾（Michael Stroll），斯特羅爾經營一間彈珠台和電子遊戲公司。史特羅爾信任貝爾斯登。他給了愛潑斯坦45萬美元（約350萬港元），約佔他淨資產的10%，讓他投資愛潑斯坦聲稱正在籌劃的一項原油交易。

斯特羅爾後來透露，不到兩年，大部分錢就消失了。斯特羅爾指愛潑斯坦開始逃避他的電話。這場糾紛最終鬧上了民事法庭，斯特羅爾辯稱愛潑斯坦曾承諾歸還他的錢，但從未兌現。 1993年，愛潑斯坦以技術性理由勝訴，法官裁定他無需承擔個人責任。幾十年過去了，斯特羅爾仍然耿耿於懷。 「他是個卑鄙的混蛋。」

騙取客戶金錢讓財富不斷膨脹：

愛潑斯坦此後不斷重施故技，他透過自己對金融投資和避稅的知識，獲取富豪客戶的信任，然後利用對方的財富為自己獲利。在事成之後，就與對方斷絕來往，繼續尋找下一個「獵物」。

據報道，愛潑斯坦在1999年的個人財富就已達到1億美元（約7.8億港元）。

他常常利用年輕女性作為強而有力的籌碼。他的女友、情人，甚至前任都幫助他提升其地位。

無論是有意還是無意，她們中的一些人都助紂為虐，幫助他建立一個性交易網絡，最終導致數百名少女和年輕女性落入其魔掌中。

整個故事始於貝爾斯登，愛潑斯坦正是在那裏學會如何贏得權力並運用權力。即使在他暴露其真面目之後，這間機構仍然繼續縱容他。

四十多年過去了，坦南鮑姆仍然後悔當初沒有抓住機會終結愛潑斯坦的職業生涯。

坦南鮑姆慨嘆：「我當時沒有意識到，我正在打造華爾街的另一個怪物。」