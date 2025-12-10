中美晶片終於要合作？一場「折中」背後的博弈 ｜ 點經

美國政府日前表示允許英偉達向中國「經批准的客戶」出售H200人工智能晶片，但銷售收入的25%需上繳美國政府。這款曾被視為對華禁售的紅線產品，如今卻突然獲得綠燈。

這一政策調整，被外界視為美國對華AI晶片出口禁令的「部分鬆綁」，被《紐約時報》稱為「向中國出口最新Blackwell晶片與完全阻止美國晶片對華出口之間的折中之舉」。突然轉向的背後，是特朗普政府的示好之舉，還是另有所圖呢？



從「全面封鎖」到「有條件放行」的背後邏輯

2022年以來，美國對華AI晶片出口持續收緊，英偉達被迫為中國市場定製「特供版」H20晶片，但即便如此，2025年8月美國仍無限期管制H20對華出口。嚴苛的限制讓英偉達在華業務陷入停滯，CEO黃仁勳曾公開表示：「由於出口限制，英偉達對華晶片銷售已陷入停滯，預計未來兩個季度在華銷售額將為零。」中國市場曾貢獻英偉達全球收入的15%（約每年180億美元），這一數字的驟降，讓這家晶片巨頭迫切需要政策鬆綁。

2025年10月17日，英偉達（NVIDIA，又譯輝達）創辦人兼行政總裁黃仁勳參觀台積電位於鳳凰城的半導體工廠，慶祝首片在美國本土生產的英偉達Blackwell晶圓，並稱「這只是開始」。（英偉達官網）

美國政府的態度轉變，本質是多重博弈的結果。一方面，英偉達、AMD、英特爾等美國晶片企業持續遊說，強調「失去中國市場將削弱美國晶片企業的研發資金與全球競爭力」；另一方面，美國政府也意識到，全面封鎖反而可能加速中國本土晶片產業的崛起——2025年上半年，中國AI晶片企業如寒武紀、海光訊息等「爆單」，市場份額快速提升（英偉達在華份額從95%降至54.4%，華為海思升至21.4%）。

於是，「有條件放行」成為折中方案：允許英偉達出售比上不足比下有餘的H200，但通過25%的收入分成控制技術擴散，同時將政策適用範圍擴展至AMD、英特爾等企業，既緩解企業壓力，又維持技術優勢。

當然，此次美方政策調整並非無條件解禁，而是充滿考量的「有限開口」。從技術層面看，獲准出口的H200晶片基於上一代Hopper架構，雖採用HBM3e高帶寬內存技術、性能不俗，但仍落後於英偉達最新的Blackwell系列晶片，美方試圖通過維持「技術代差」保障競爭優勢。

2024年6月4日，英偉達（Nvidia）Blackwell GPU在台灣台北舉行的電腦展上展出。（Reuters）

從商業條款看，25%的銷售額分成堪稱罕見，美方將其包裝為「創新稅收模式」，實質是把商業交易轉化為帶有政治色彩的利益收割，資金還將用於支持美國本土半導體產業。此外，銷售對象被嚴格限定為非敏感領域商業實體，軍事及國防科研單位被明確排除在外。

北京很清楚科技博弈是「長期戰」

中方的回應則展現了一貫的戰略定力與開放姿態。中國外交部發言人郭嘉昆在回應中強調，「服務中國市場最符合美國的利益，把美國技術帶入中國市場也最符合中國的利益」，清晰指出科技合作的互利本質。

這一表態既沒有糾結於具體商業條款，也沒有陷入技術參數的爭論，而是回歸中美關係的核心原則——反對將科技問題政治化、工具化，主張通過平等合作實現共贏，與美方將晶片出口作為政治博弈工具的做法形成鮮明對比。當然，中方的底氣源於本土晶片產業的快速發展，正如黃仁勳所言，「中國自己就能造大量AI晶片」。

對中國市場而言，H200晶片的潛在供應短期內可緩解部分AI研發機構的算力短缺，其成熟的CUDA生態也能與現有技術棧形成兼容，為相關領域研發提供一定便利。據美國智庫進步研究所測算，H200的綜合性能約為H20的6倍，能讓中國AI實驗室構建性能接近美國頂級超級計算機的系統（儘管成本更高）。但25%的分成成本終將轉嫁至採購方，疊加晶片安全隱患等問題，國內企業仍需保持清醒認知。當然，相信H200也會進一步倒逼中國加速自主創新，美國的出口限制已讓中國企業意識到「依賴美國技術不可靠」，華為、寒武紀等企業已在ASIC、GPGPU等技術路線上發力，未來隨着國產晶片性能的提升，H200的「技術優勢」可能被逐步削弱。

更重要的是，這一事件再次敲響警鐘：核心技術依賴外部供應始終存在風險，唯有堅定不移推進自主研發，構建完整的晶片產業鏈與供應鏈，才能在未來的科技博弈中掌握主動權。中美在AI晶片領域的競爭將更趨激烈。這場科技博弈，沒有「贏家通吃」，只有「適者生存」。

2025年10月18日，英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳近日表示，由於美國實施的出口限制，導致英偉達無法向中國企業出售其先進產品，該公司在中國先進晶片市場市占率已從95%降至零。（X@cvkrishnan）

25%分成下的市場爭奪戰

對英偉達而言，H200的「附條件」出口是一場「及時雨」。作為H100的升級款，H200配備HBM3e內存（141GB容量、4.8TB/s帶寬），單精度浮點運算性能較H100提升60%-90%，可滿足千億參數AI模型的訓練需求。此前，由於未獲出口許可，H200無法進入中國市場，而此次鬆綁讓英偉達得以重新參與中國AI算力競爭。

但25%的收入分成，無疑增加了英偉達的成本壓力。以H200單卡約1-2萬美元的售價計算，每售出一張晶片，英偉達需向美國政府繳納2500-5000美元，這可能削弱其在中國市場的價格競爭力。更關鍵的是，中國市場已不再是「英偉達獨大」的局面——華為升騰910C的推理性能已達H100的60%，寒武紀思元590性能接近A100的80%，國產晶片在「性價比」「本土化適配」上更具優勢。英偉達想要奪回失去的市場份額，恐非易事。

H200業務恐怕也不會改變英偉達短期內的估值邏輯。其一，中國雖然這次名義上支持，但具體落實在地區和企業身上又是什麼情況，現在還不得而知。包括網信辦、工信部在內的多部門可能會變着法限制使用英偉達晶片，比如窗口指導、暗示、政策鼓勵採購本地晶片等多種非法律形式，它們或多或少都可以影響中國買家的決策。這裏面仍然有很大的不確定性。

第二是老生常談的產能問題，現在即便中國徹底放行H200不再設卡，台積電又能供應多少貨呢？現階段AI晶片需求本就高漲、供應也持續緊缺，那麼就算英偉達能把H200的毛利率抬到80%，英偉達也很難做到產能平衡。

最後也是最關鍵的，供應中國H200重要嗎？這可能根本不重要。現在市場對英偉達的投資邏輯已經發生了一些變化。他們對現有的業績不那麼在意了，H20也好，H200也罷，這對英偉達來說都是錦上添花。市場在意的是更大的邏輯，比如AI長期能否變現，TPU自研晶片是否會蠶食份額。這些問題才是持續壓制英偉達股價的核心因素，至少短期來看會是如此。