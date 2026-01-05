委內瑞拉｜魯比奧：美方非向委國開戰 認為目前談論選舉過早
撰文：蕭通
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月3日證實，美軍對委內瑞拉發動軍事打擊，並逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）於4日分別接受美國多家媒體訪問，提及這次行動「不是對委內瑞拉發動戰爭」，只是與販毒組織作戰，又稱查扣輸美毒品船隻的行動將會繼續。
稱非入侵其他國家 無需國會授權
對於這次對委內瑞拉開展軍事行動之前，沒有尋求國會授權。魯比奧表示，「沒有必要這樣做，因為這不是入侵」。他強調，這是一場「執法行動」，如果事前告知國會，消息會被泄漏出去。
當被問及他是否認為，目前代理馬杜羅職務的副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）為合法總統，魯比奧重申，美國不認為該政權合法，但現在舉行選舉「為時過早」。
稱馬杜羅原可個半星期前離國
魯比奧稱，美國「期望看到委內瑞拉發生變化」，其中「最直接的變化」是「符合美國國家利益的變化」。他形容，委內瑞拉的軍警人員公開與販毒組織合作，是對美國的威脅。
魯比奧表示，希望看到委內瑞拉方面更加配合和合作，又指美國已給予馬杜羅「非常慷慨的待遇」，補充指馬杜羅「原本在個半星期前可離開委內瑞拉」。魯比奧說：「他本來有機會避免這一切的。」
魯比奧也稱，美國將保留多種籌碼，之後根據委內瑞拉的表現來行動，以確保美國的利益得到保護，當中包括現行的「石油隔離措施」。他表示，美國將給委內瑞拉機會，解決美國關注的問題。
