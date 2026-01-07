白宮稱不排除用武力吞併格陵蘭　美媒：魯比奧私下澄清只想買

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日要求其幕僚提供一份最新有關如何獲得格陵蘭（Greenland）的計劃選項。與此同時，國務卿魯比奧（Marco Rubio）私下向國會議員表示，特朗普只是計劃買下格陵蘭，並無打算用武力入侵；近日針對格陵蘭的強硬言論只為迫使丹麥進行談判。



《紐約時報》1月6日（周二）報道，魯比奧5日在國會兩院主要軍事委員會和外交政策委員會的議員簡報會上發表上述言論。同一日，特朗普指示其助手提交一份最新版如何獲取格陵蘭的計劃。

2026年1月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在特朗普甘迺迪中心舉行的眾議院共和黨人年度議題集思會上發表講話時做出手勢。（Reuters）

報道引述兩位官員表示，國會簡報會的重點是針對委內瑞拉的軍事行動，但鑑於特朗普及白宮顧問米勒（Stephen Miller）本周發表的強硬言論，議員們對特朗普在格陵蘭問題上的意圖表示憂慮。

報道指，魯比奧並未詳細解釋他提到的「購買格陵蘭」具體如何操作。自特朗普的首屆總統任期以來，他就一直覬覦格陵蘭。

據《華爾街日報》同日報道，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在一份聲明中表示：「特朗普總統已明確表示，獲得格陵蘭屬於美國國家安全的優先事項，對震攝我們在北極地區的對手至關重要。總統及其團隊正討論一系列方案以實現這一重要的外交政策目標，當然，動用美軍始終是三軍統帥可以採取的選項之一。」

據報道，魯比奧在簡報會上向國會議員表示，白宮正利用言論向丹麥施壓，迫使其進行談判。

2025年12月19日，美國華盛頓，國務卿魯比奧（Marco Rubio）在國務院舉行年終記者會。（Reuters）

報道引述一位知情人士指，在魯比奧發表上述言論之前，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）詢問特朗普政府是否計劃在包括墨西哥和格陵蘭島在內的其他國家使用武力。

據報道，特朗普政府長期以來一直試圖說服丹麥交出世界最大島嶼格陵蘭的控制權。惟美國和歐洲官員表示，他們並沒有看到任何跡象顯示白宮正準備對格陵蘭發動軍事入侵。

針對特朗普政府近日發表的強硬言論，歐洲多國領袖1月6日發表聯合聲明稱，只有丹麥和格陵蘭能夠決定他們自身的關係。

丹麥首相府就格陵蘭問題發聲明：

法國、英國、德國、意大利、波蘭、西班牙及丹麥的領袖透過聯合聲明指，格陵蘭屬於其人民，只有丹麥和格陵蘭能夠決定他們自身的關係。