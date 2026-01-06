「美國對委內瑞拉計劃早外泄」　魯比奧罕有感謝傳媒無提前報道

美軍1月3日對委內瑞拉發動大規模攻擊並成功活捉委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）及其妻子引發國際關注。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）4日表示，某些傳媒早已得悉這項計劃，但沒有提前報道，魯比奧對這些傳媒表示感謝。



魯比奧出席美國廣播公司（ABC）節目《This Week》時表示：「坦白說，有一部份傳媒事先都已獲得消息，卻沒有（提前）報道。」

2025年11月30日，美國佛羅里達州，美國國務魯比奧（Marco Rubio）向媒體發表講話。（Reuters）

他說：「正是因為這個原因，我們感謝他們這樣做，否則可能會有人喪命，（喪失）美國人的生命。」

美國財經新聞網站Semafor引述消息指，這些傳媒包括《The New York Times》（紐約時報）和《The Washington Post》（華盛頓郵報）。對此，《華盛頓郵報》資深國家安全記者Dana Priest稱，出於這種原因而隱瞞計劃任務資訊，對新聞機構來說是慣例。