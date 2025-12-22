無國界醫生警告：以色列實施組織註冊新規章　威脅加沙人道工作

加沙經歷逾兩年戰爭，醫療系統已遭摧毀，允許大規模人道援助無阻地進入當地屬當務之急。然而，以色列將於2026年1月1日起，實施針對國際非政府組織的全新註冊規章，威脅撤銷包括無國界醫生在內各組織的註冊，恐令這些組織無法入境為加沙和約旦河西岸的民眾提供必要服務。

作為在加沙最大的醫療組織之一，無國界醫生今日（22 日）發表聲明，警告新規定或令當地數以十萬計病人於明年失去救命的醫療護理。



若失入境許可 加沙民眾將失關鍵支援

聯合國人道事務協調廳於12月18日指出，加沙地帶的醫療系統目前面臨嚴重挑戰，區內僅半數醫院和不足半數的基層醫療中心能部分運作，醫療設備和藥物亦非常稀缺。

在過去一年，無國界醫生以逾1億歐元預算，處理逾10萬宗創傷個案、管理逾400張病床的護理、為近一萬名病人施行22,700宗手術、提供近80萬次門診診症、接種45,000劑疫苗、協助逾一萬次分娩、為超過4萬人提供個人心理健康諮詢和逾6萬人提供小組心理健康環節、分發逾7億公升水，並生產近1億公升潔淨水。

無國界醫生目前在加沙向約50萬人提供醫療援助，但工作仍不足以應付區內龐大的醫療需求。（無國界醫生提供）

無國界醫生透過支援被摧毀的醫療系統，援助近50萬加沙居民，而組織所提供的眾多服務，在加沙別處幾乎無從獲得。

儘管無國界醫生已提供大量救命醫療護理，但仍遠不足以應對目前加沙居民的龐大需求。組織在加沙的緊急項目統籌夸薩（Pascale Coissard）說：「我們正努力擴大活動，支援加沙崩潰的醫療系統。若能取得註冊，我們計劃於2026年進一步加強應對工作。」

組織已承諾在2026年投入約1億至1.2億歐元（約9.12至10.94億港元）用於加沙的人道應對工作，但若組織基於以色列的註冊新規定而在明年失去進入加沙的許可，當地大量民眾將失去關鍵醫療、水源及和救命支援。

除了醫療援助，無國界醫生同時在加沙生產並分發潔淨飲用水。2025年，組織在區內共分發逾7億公升水。（無國界醫生提供）

若獨立且富經驗的人道組織無法前往加沙作應對，對急需援助的巴勒斯坦人而言將形同災難。無國界醫生表示，將繼續尋求與以色列當局展開建設性對話以維持救援工作，並呼籲以色列須確保國際非政府組織能繼續一直在加沙提供不偏不倚和獨立的援助，重申本已嚴重受限的人道應對，絕不能再被瓦解。

無國界醫生自1989年起已在巴勒斯坦佔領區工作，目前在加沙支援6間公立醫院、開設兩間前線醫院，並支援4間綜合醫療中心及和一間為營養不良病人而設的住院治療餵食中心，最近更開設6個新醫療站，提供傷口護理及其他普通科醫療服務。

經歷逾兩年戰爭，加沙醫療系統已在戰火中摧毀。（無國界醫生提供）

無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。

因以色列擁有穩健的緊急和醫療服務，無國界醫生目前在該國並未開展任何醫療項目，但曾向以色列的醫院表示願意支援他們治療當地的大量傷者。我們目前僅在巴勒斯坦地區開設項目，因此我們基於組織在當地的病人和員工的親身見聞而報告有關情況。