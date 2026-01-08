委內瑞拉｜古巴飽受缺電和高物價之苦　三成民眾靠海外親戚接濟

美軍1月3日向委內瑞拉發起軍事行動，強行帶走總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子。據美媒報道，作為委內瑞拉的長期盟友，古巴早已深陷經濟危機，飽受大範圍停電、藥品短缺和高物價之苦；有經濟學家指三分之一的民眾需要依賴海外親人救濟。而隨着馬杜羅被擄走和特朗普（Donald Trump，又譯川普）不斷向委內瑞拉政府施壓，古巴極有可能失去來自委國的能源援助。



1999年，查維斯（Hugo Chavez）當選委內瑞拉總統後，與古巴時任領導人卡斯特羅（Fidel Castrol）結盟。自此兩國關係變得密切，古巴過去多年來一直有向委內瑞拉出口石油。

《紐約時報》1月6日綜合各方報道，古巴現時正經歷過去60多年來最糟糕的經濟。

古巴民眾飽受長時間停電問題困擾

Odalis Reyes是一名56歲的裁縫，從她家裏的陽台可以看見一座老舊的發電站，這不時讓她悲從中來：「是的，我們曾經歷停電14、15個小時，這太可怕了，這是最難熬的，因為食物，你害怕它會變質。」

Reyes指：「我們甚至不知道以後該怎麼活下去。」

據報道，近年來，古巴民眾抱怨政府配給卡每月發放的米、豆類和其他主食配給量僅夠維持10天。如今，由於政府配給商店鮮有食品供應，這些配給卡幾乎毫無用處。

2025年12月18日，古巴哈瓦那，帕洛米諾（Luis Palomino）和他的母親正觀看全國人民代表大會的電視直播，會上高級官員宣布，預計古巴經濟將在2026年增長1%。（Reuters）

汽油與藥物嚴重短缺

報道指，人們必須至少提前三週透過應用程式預約才能購買汽油。一位居住在首都哈瓦那的居民表示，他三個月前就開始排隊，現在才排到第5052位了。

汽油短缺導致傾倒垃圾的工作經常中斷，進而引發登革熱和基孔肯雅熱等傳染疾病的爆發。如果沒有海外親屬寄送的藥品，民眾幾乎不可能找到所需的藥物。

報道提及，停電加劇了本已嚴峻的情況，尤其是在首都以外的省份，這些地區一天可能會停電20小時。

報道引述專家指，馬杜羅倒台對古巴的影響程度尚不明朗，因為特朗普政府正加強對委內瑞拉國營石油工業的控制。在查維斯擔任總統期間，古巴每日能從委內瑞拉獲得約9萬桶石油，維持經濟運作。而來到2025年的第四季，古巴每日僅能從委國獲得3.5萬桶石油。

有關古巴的基本資訊：

高物價讓民眾苦不堪言

住在哈瓦那，64歲的經濟學家Omar Everleny Pérez表示：「我生於斯，我住於斯，我可以告訴你：情況從來沒有像現在這麼糟糕過，因為很多因素同時發生。」

儘管古巴國內有私人商店就像美國的連鎖超市，貨架上的物資琳琅滿目，但價錢卻貴得離譜，尤其對於以當地貨幣計薪的人來說更是如此。

Pérez表示：「其實食物供應充足，但價格卻貴得離譜。所有靠工資過活的人，即使是醫生，也很難負擔在那些私人商店裏買東西。」

經濟困局觸發「逃亡潮」

Pérez指，大約三分之一的古巴人依賴海外親人的經濟援助，有些人能夠在私營公司賺取美元。但大約三分之一的人口，特別是退休人員，都生活在貧困之中。

2025年12月18日，古巴首都哈瓦那（Havana），一名小販在街頭檔口點算古巴披索（Cuban Pesos）。與此同時，古巴國民議會高級官員宣布，預計古巴經濟在2026年將增長1%。（Reuters）

報道指，古巴經濟困境觸發大量民眾的「逃亡潮」。據古巴人口統計學家Juan Carlos Albizu-Campos稱，自2020年以來，約有275萬古巴人離開了這個國家。雖然官方統計的古巴人口約970萬，但他認為，825萬更為準確。

古巴的困局似乎呼應了特朗普1月4日的講話，他認為：「古巴看起來快要崩潰了，我不知道他們如何堅持下去，但古巴現在沒有任何收入來源。他們所有的收入都來自委內瑞拉，來自委內瑞拉的石油。」