美政府︰已向外推銷委內瑞拉原油　銷售收入將存入美控制銀行戶口

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於周二（6日）宣布，委內瑞拉臨時政府將向美國移交3,000萬至5,000萬桶高品質的石油，該批石油將以市價出售。此外，據航運數據顯示，一艘由美國雪佛龍公司（Chevron）租用的油輪於1月5日（周一）從委內瑞拉的港口出發，恢復對美國出口該國的石油。



白宮新聞秘書萊維特表示，美國政府「已開始向全球市場推銷委內瑞拉的原油」。她補充道：「委內瑞拉原油和產品的銷售所得將首先存入全球知名銀行的美國控制賬戶中。這些資金將由美國政府酌情分配給美國人民和委內瑞拉人民，以『造福』兩國人民。」特朗普昨日表示，委內瑞拉臨時政府將向美國移交3,000萬至5,000萬桶石油。

這張攝於2026年1月5日的設計圖片中，可以在一部手機上看到委內瑞拉國營石油公司PDVSA的標誌，背景則可看到美國和委內瑞拉的國旗。（Getty）

萊維特又表示，隨着美國與委內瑞拉臨時政府就一項潛在協議進行磋商，私營部門對委內瑞拉石油行業產生了濃厚的興趣。她指出﹕「目前私營部門正在積極參與」，並指出能源部長賴特正在領導這項工作。

美能源部長已會見油企管理層

萊維特﹕「賴特部長今天在佛羅里達州會見了一些石油公司高管，他們本周晚些時候還將訪問白宮。」她同時強調，政府對賴特負責主持談判充滿信心﹕「他們渴望抓住這些機會。」