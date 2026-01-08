美稱無限期控制委內瑞拉石油銷售　特朗普：收入將只購買美國產品

美國能源部長賴特（Chris Wright）於1月7日表示，美國將「無限期」地控制委內瑞拉石油銷售和收入，以穩定該國經濟並重建其石油業，以及推動委內瑞拉必須發生的變革。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）繼6日表示，已與委內瑞拉達成新的石油協議，7日再指委內瑞拉已同意把透過協議獲得的資金，只用於購買美國製造的產品。



在委內瑞拉馬拉開波湖，一台油井泵浦正在抽取石油。馬拉開波湖湖下方的油田是世界上產量最高的油田之一。（GettyImages）

特朗普於6日曾表示，委內瑞拉臨時當局將向美國移交3000萬至5000萬桶高品質、受制裁的石油。這些石油將以市場價格出售，所得款項將由美國管控，以確保其用於造福委內瑞拉和美國人民，他已經要求能源部長賴特立即執行這項計劃。

特朗普於7日再稱，委內瑞拉透過石油協議獲得的資金，將只用於購買美國製造的產品，包括美國農產品、藥品、醫療器材，以及用於改善委內瑞拉電網和能源設施的設備。他表示，這顯示委內瑞拉承諾以美國作為主要的合作夥伴開展貿易，形容是明智選擇，對委內瑞拉和美國人民都是好事。

圖為2025年9月30日表，美國能源部長賴特（Chris Wright）發表講話。（Reuters）

賴特當天在邁阿密舉行的一個能源行業會議上發表講話，指委內瑞拉石油的銷售將由美國政府控制，不僅包括庫存，還包括今後「無限期」的銷售，包括將新的出產售予美國的煉油廠。銷售所得將存入美國政府控制的賬戶，然後這些資金可回流到委內瑞拉，讓委內瑞拉人民受益。

賴特指出，美國的短期目標是通過提供重質原油稀釋劑、零部件、設備和服務，讓委內瑞拉的石油生產企穩並增長，料每日產量可在幾年內增加數十萬桶，但要回到歷史高位，仍需要數百億美元投資和「相當長的時間」。

賴特表示，美國將創造條件，讓美國的大型油企進入委內瑞拉，政府正考慮為在委國投資的美國石油企業建立補償機制。他又稱，委內瑞拉的資源非常豐富，應該成為一個富裕、繁榮、和平的能源強國。