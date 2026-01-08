委內瑞拉變天｜內政部長：美軍軍事行動造成100人死

美軍1月3日向委內瑞拉發動襲擊，強行擄走總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子。據英媒報道，委內瑞拉內政部長卡韋略（Diosdado Cabello）1月7日晚上表示，美軍的突襲行動造成100人死亡。



綜合路透社與《衛報》報道，委內瑞拉此前並未公布美軍軍事行動中喪生的具體人數，但軍方公布了一份包含23名陣亡者的名單。

圖為 2026年1月5日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro，右二）與妻子（左二）由美國執法人員押送往紐約的聯邦法院。（Reuters）

委內瑞拉官員稱，馬杜羅的大部分安全部隊成員被「冷血」殺害，古巴方面則表示，在委內瑞拉的32名軍事和情報人員在行動中喪生。

卡韋略還表示，馬杜羅的妻子、第一夫人弗洛雷斯（Cilia Flores）在美軍的突襲行動中頭部受傷，而馬杜羅本人則腿部受傷。

據報道，馬杜羅與弗洛雷斯6日（周二）在紐約法院出庭時，弗洛雷斯臉上貼有兩塊大膠布，分別位於太陽穴和額頭。

2026年1月5日，委內瑞拉內政部長卡韋略（Diosdado Cabello）在國民議會出席副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez ）就任臨時總統的宣誓儀式。

委內瑞拉暫代總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）同日宣布，全國將為在突襲中喪生的軍人舉行一周的哀悼儀式。卡韋略則稱讚羅德里格斯「勇敢」。